Umrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tadqiqotchilar bioinjeneriya usullari yordamida inson hujayralarini biologik jihatdan 60 yilga yoshartirishga muvaffaq bo'lishdi.
- Tajriba davomida 80 yoshli erkakning hujayralari qayta dasturlash orqali 20 yoshli inson hujayralariga xos funksional holatga keltirildi.
- Ushbu yutuq qarish bilan bog'liq xastaliklarni davolash hamda kelajakda butun organizmni yoshartirish imkoniyatlarini ochib beradi.
Zamonaviy tibbiyot va biologiya olamida haqiqiy sensatsiya qayd etildi: tadqiqotchilar inson hujayralarini biologik jihatdan naqd 60 yilga yoshartirishga erishdi.
O‘tkazilgan noyob tajriba davomida 80 yoshli erkakning hujayralari bioinjeneriya usullari yordamida ildiz hujayralariga qayta dasturlashtirildi va taxminan 20 yoshli inson hujayralariga xos funksional holatga qaytarildi.
Hujayralarni qayta dasturlash: Bu qanday amalga oshirildi?
Qarish mexanizmini ortga qaytarish bo‘yicha olib borilgan mazkur tadqiqot biologiyadagi muhim ilmiy chegaralarni kengaytirdi:
80 yoshdan 20 yoshgacha bo‘lgan sakrash: Keksa donordan olingan hujayralar maxsus biologik omillar bilan qayta ishlanib, o‘zining yoshlik xususiyatlarini, faolligini va bo‘linish qobiliyatini qayta tikladi;
Ildiz hujayralari salohiyati: Hujayralarning boshlang‘ich (ildiz) holatiga qaytarilishi ularda yillar davomida to‘plangan yoshga doir o‘zgarishlar va funksional nuqsonlarni bartaraf etish imkonini berdi;
Biologik soatning ortga yurishi: Tadqiqotchilar hujayra darajasidagi qarish jarayoni bir tomonlama emas, balki muayyan sharoitlarda uni ongli ravishda o‘nlab yillarga ortga surish mumkinligini amalda ko‘rsatdi.
Tanani yoshartirish va umrni uzaytirish istiqbollari
Ushbu yutuq insoniyatning sog‘lom va uzoq umr ko‘rishi bo‘yicha qarashlarni tubdan o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda:
Butun tanani yoshartirish imkoniyati: Hozirda olimlar ushbu qayta dasturlash texnologiyasi asosida kelajakda butun inson organizmi va ichki a’zolarini yoshartirish mexanizmlarini chuqur o‘rganmoqda;
Surunkali xastaliklarga qarshi zarba: Yangi yondashuv kelajakda qarish bilan bog‘liq yurak, bo‘g‘im, asab va boshqa degenerativ kasalliklarni hujayra darajasida davolashga yo‘l ochadi;
Umr ko‘rish davomiyligini oshirish: Agar tadqiqotlar klinik bosqichlarda ham o‘z tasdig‘ini topsa, inson umrini nafaqat uzaytirish, balki qarilik davrida ham 20–30 yoshlik jismoniy tetiklikni saqlab qolish amaliy voqelikka aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…