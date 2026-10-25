Umrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldi

·81·Salomatlik
Umrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tadqiqotchilar bioinjeneriya usullari yordamida inson hujayralarini biologik jihatdan 60 yilga yoshartirishga muvaffaq bo'lishdi.
  • Tajriba davomida 80 yoshli erkakning hujayralari qayta dasturlash orqali 20 yoshli inson hujayralariga xos funksional holatga keltirildi.
  • Ushbu yutuq qarish bilan bog'liq xastaliklarni davolash hamda kelajakda butun organizmni yoshartirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Zamonaviy tibbiyot va biologiya olamida haqiqiy sensatsiya qayd etildi: tadqiqotchilar inson hujayralarini biologik jihatdan naqd 60 yilga yoshartirishga erishdi.

O‘tkazilgan noyob tajriba davomida 80 yoshli erkakning hujayralari bioinjeneriya usullari yordamida ildiz hujayralariga qayta dasturlashtirildi va taxminan 20 yoshli inson hujayralariga xos funksional holatga qaytarildi.

Hujayralarni qayta dasturlash: Bu qanday amalga oshirildi?

Qarish mexanizmini ortga qaytarish bo‘yicha olib borilgan mazkur tadqiqot biologiyadagi muhim ilmiy chegaralarni kengaytirdi:

  • 80 yoshdan 20 yoshgacha bo‘lgan sakrash: Keksa donordan olingan hujayralar maxsus biologik omillar bilan qayta ishlanib, o‘zining yoshlik xususiyatlarini, faolligini va bo‘linish qobiliyatini qayta tikladi;

  • Ildiz hujayralari salohiyati: Hujayralarning boshlang‘ich (ildiz) holatiga qaytarilishi ularda yillar davomida to‘plangan yoshga doir o‘zgarishlar va funksional nuqsonlarni bartaraf etish imkonini berdi;

  • Biologik soatning ortga yurishi: Tadqiqotchilar hujayra darajasidagi qarish jarayoni bir tomonlama emas, balki muayyan sharoitlarda uni ongli ravishda o‘nlab yillarga ortga surish mumkinligini amalda ko‘rsatdi.

Tanani yoshartirish va umrni uzaytirish istiqbollari

Ushbu yutuq insoniyatning sog‘lom va uzoq umr ko‘rishi bo‘yicha qarashlarni tubdan o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda:

  • Butun tanani yoshartirish imkoniyati: Hozirda olimlar ushbu qayta dasturlash texnologiyasi asosida kelajakda butun inson organizmi va ichki a’zolarini yoshartirish mexanizmlarini chuqur o‘rganmoqda;

  • Surunkali xastaliklarga qarshi zarba: Yangi yondashuv kelajakda qarish bilan bog‘liq yurak, bo‘g‘im, asab va boshqa degenerativ kasalliklarni hujayra darajasida davolashga yo‘l ochadi;

  • Umr ko‘rish davomiyligini oshirish: Agar tadqiqotlar klinik bosqichlarda ham o‘z tasdig‘ini topsa, inson umrini nafaqat uzaytirish, balki qarilik davrida ham 20–30 yoshlik jismoniy tetiklikni saqlab qolish amaliy voqelikka aylanishi mumkin.

biotexnologiyaildiz hujayralariqarishga qarshi kurashhujayralarni qayta dasturlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada uzoq umr ko‘rish laboratoriyasi ish boshladiRossiyada uzoq umr ko‘rish laboratoriyasi ish boshladi22 oktabr 11:32Amerikalik maktab o‘quvchisining noodatiy loyihasi: burger ta’mli pomidor!Amerikalik maktab o‘quvchisining noodatiy loyihasi: burger ta’mli pomidor!17 oktabr 14:18Koinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildiKoinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildi27 sentabr 19:53Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladiAnthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi24 sentabr 02:59Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi15 sentabr 17:52Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiQozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildi9 sentabr 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi