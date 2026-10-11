38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda

·98·Dunyo
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kolumbiyada 38 yoshli Mariya Tapia bir yo‘la to‘rt nafar bir xil o‘g‘il egizakni dunyoga keltirish arafasida.
  • Bunday noyob homiladorlik har 15 million holatdan birida uchraydi va to‘rtala chaqaloq ham bitta urug‘langan tuxum hujayrasidan rivojlangan.
  • Mariya va uning turmush o‘rtog‘i Jonatan Sapa chaqaloqlarning xavfsiz tug‘ilishi uchun shifokorlar nazorati ostida.

Kolumbiyada 38 yoshli Mariya Tapia bir vaqtning o‘zida to‘rt nafar bir xil o‘g‘il farzandni dunyoga keltirish arafasida. Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday homiladorlik taxminan har 15 million holatdan birida uchraydi.

Mariya homiladorlikning 30-haftasiga yetgan. Uning qornida Mariano, Maksimiliano, Emiliano va Tiago ismlari qo‘yilishi rejalashtirilgan to‘rt nafar chaqaloq rivojlanmoqda. Bu noyob holat Kolumbiyaning Antiokiya departamentidagi Kausiya shahri shifokorlarini ham hayratda qoldirgan.

Ayni paytda Mariya va uning turmush o‘rtog‘i Jonatan Sapa Medelin shahriga borgan. U yerda mutaxassislar chaqaloqlarni qachon va qanday usulda dunyoga keltirish xavfsizroq bo‘lishini aniqlashadi. Homiladorlik yuqori xavfli deb baholangani sababli, ona va hali tug‘ilmagan bolalar shifokorlar nazoratida.

To‘rtala chaqaloq ham bir xil jinsda

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, chaqaloqlar monozigotali to‘rt homila hisoblanadi. Ya’ni ular bitta urug‘langan tuxum hujayrasidan rivojlangan va keyinchalik u to‘rtta embrionga ajralgan.

Jonatan mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida to‘rtala chaqaloqning bitta platsentada, ammo alohida homila qoplarida joylashganini aytgan.

«Ularning barchasi bitta platsentada, alohida qoplarda joylashgan. To‘rtala bola ham o‘g‘il, jinsi bir xil. Aynan shu jihat bu homiladorlikni favqulodda noyob qiladi», — degan u.

Juftlik dastlab to‘rt nafar farzand kutayotganini bilganida, hayratdan nima deyishni ham bilmay qolgan. Jonatan ultratovush tekshiruvi vaqtida embrionlarni birma-bir sanaganini eslaydi.

«Bir, ikki, uch va to‘rt», — deya xotirlagan u.

Ona farzandlarini bag‘riga bosishni intiqlik bilan kutmoqda

Oila homiladorlikni shifokorlar nazorati ostida imkon qadar uzoqroq davom ettirishga umid qilmoqda. Bu chaqaloqlarning tug‘ilishidan oldin yanada ko‘proq rivojlanishi uchun vaqt beradi.

Mariyaning aytishicha, u farzandlarini ko‘rish va bag‘riga bosishni juda xohlayapti.

«Men ular bilan uchrashishni, ularni dunyoga keltirishni va ko‘rishni juda istayman», — degan u videomurojaatida.

Xabarlarga ko‘ra, Mariyaning umumiy ahvoli yaxshi. Biroq qorni kattalashib borgani sari yurish va harakatlanish unga qiyinlashmoqda.

Mariya va Jonatan farzandlarining tug‘ilishini katta quvonch bilan kutmoqda. Ular bu homiladorlikni Xudo tomonidan berilgan ne’mat sifatida qabul qilishadi.

«Doimo Xudoga ishonamiz va hammasi yaxshi yakun topishiga umid qilamiz», — degan Mariya.

Bunday homiladorlik har 15 million holatdan birida uchraydi

«Need To Know» nashri xabar berishicha, to‘rt nafar chaqaloqni bir vaqtda ko‘tarish ona va bolalar uchun turli xavf hamda asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli tug‘ruq vaqti va usulini belgilashda shifokorlar har bir omilni sinchiklab baholashi kerak.

Akusher-ginekolog Eylen Ospina Barrios bu kabi holatning nihoyatda kam uchrashini ta’kidlagan.

«Bunday hodisaning ehtimoli har 15 million homiladorlikdan birini tashkil etadi», — degan mutaxassis.

Kolumbiya milliy statistika agentligi — DANE ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda mamlakatda to‘rt egizak tug‘ilishi bilan bog‘liq oltita holat qayd etilgan. Biroq ularning hech birida to‘rtala chaqaloq ham bitta urug‘langan tuxum hujayrasidan rivojlangan bir xil o‘g‘il bolalar bo‘lmagan.

Shuningdek, Kolumbiyada monozigotali to‘rt egizak tug‘ilgani haqida avvalgi tasdiqlangan holatlar ma’lum emas.

Olimlar bitta embrionning qanday sabablarga ko‘ra to‘rtta embrionga ajralib ketishini hali to‘liq aniqlashmagan. Shu bois Mariyaning homiladorligi tibbiyot nuqtayi nazaridan alohida e’tiborga loyiq.

Endilikda oila va shifokorlarning asosiy maqsadi — onaning salomatligini asrash hamda to‘rtala chaqaloqning dunyoga xavfsiz kelishini ta’minlash.

Mariya TapiaKvandraturli homiladorlikAntiokiyaDANЕ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildiAvstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildi21 iyul 17:36Britaniyalik bog‘bon 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, jahon rekordini yangiladiBritaniyalik bog‘bon 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, jahon rekordini yangiladiKecha 12:09Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdiEgizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdi29 sentabr 11:12Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiKamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi2 oktabr 09:20Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir7 sentabr 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi