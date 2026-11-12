Janjal ortidan jiddiy so‘roq: UFC yulduzlari ishtirokidagi voqea qanday tugaydi?
BAAning Abu-Dabi shahrida aralash jang san’atlari (MMA) yulduzlari ishtirokida kutilmagan va keskin mojaro yuz berdi. Taniqli sport jurnalisti Ariel Helvanining xabar berishicha, UFC chempioni Merab Dvalishvili va mashhur jangchi Usmon Nurmagomedov jamoalari o‘rtasida kelib chiqqan janjalning barcha ishtirokchilari hozirda politsiya bo‘limiga olib ketilgan.
Politsiya bo‘limidagi so‘roq va Helvanining bayonotlari
Voqea jomoat joyida sodir bo‘lgani va barcha tafsilotlar videokameralarga muhrlangani sababli huquq-tartibot organlari aralashishga majbur bo‘lgan. Ariel Helvanining so‘zlariga ko‘ra, voqea ishtirokchilaridan ko‘rsatmalar olinmoqda.
«Menga yetib kelgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, janjalning barcha ishtirokchilari, jumladan, Merab va uning do‘sti ham ko‘rsatma berish uchun politsiya bo‘limida. Tushunishimcha, Merab jinoiy ish qo‘zg‘atishni so‘rab ariza bermoqchi emas. Biroq voqea jamoat joyida sodir bo‘lgan va kameraga tushib qolgan. Shu sababli hamma politsiyaga olib ketilgan», — deya qayd etdi jurnalist.
Mojaro va tergov jarayoni parametrlari
Asosiy tafsilotlar va ma’lumotlar
Hodisa sodir bo‘lgan manzil
Abu-Dabi shahri (BAA)
Ishtirokchi tomonlar
Merab Dvalishvili va Usmon Nurmagomedovning jamoalari
Huquq-tartibot chorasi
Barcha ishtirokchilar politsiya bo‘limiga olib ketilib, ko‘rsatma olinmoqda
Jabrlanuvchining pozitsiyasi
Merab Dvalishvili jinoiy ish qo‘zg‘atish bo‘yicha ariza bermoqchi emas
Axborot manbasi
Taniqli sport jurnalisti Ariel Helvani
UFC bilan kelajakdagi shartnomalar xavf ostidami?
Mazkur insident faqatgina huquqiy tomonlama emas, balki sport olamida ham katta rezonans keltirib chiqardi. Mutaxassislarning fikricha, bunday tartibsizliklar jangchilarning nufuzi va promoushen bilan munosabatlariga soya solishi mumkin.
«Meni qiziqtirayotgan asosiy savol — UFC ushbu voqeadan keyin Usmon bilan shartnoma imzolaydimi? Bu vaziyat qanday hal qilinishini kuzatish qiziq», — deya qo‘shimcha qildi Helvani.
Hozircha rasmiy politsiya idoralari tomonidan yakuniy qaror yoki qo‘shimcha bayonot berilgani yo‘q. Vaziyatning rivojlanishi muxlislar va sport ekspertlarining keskin e’tiborida qolmoqda.
Sizningcha, sport arenalaridan tashqarida sodir bo‘layotgan bunday mojarolar va jamoalar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar jangchilarning obro‘si hamda ligadagi kelajagiga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…