Janjal ortidan jiddiy so‘roq: UFC yulduzlari ishtirokidagi voqea qanday tugaydi?

1 daqiqa o'qish4
Janjal ortidan jiddiy so‘roq: UFC yulduzlari ishtirokidagi voqea qanday tugaydi?

BAAning Abu-Dabi shahrida aralash jang san’atlari (MMA) yulduzlari ishtirokida kutilmagan va keskin mojaro yuz berdi. Taniqli sport jurnalisti Ariel Helvanining xabar berishicha, UFC chempioni Merab Dvalishvili va mashhur jangchi Usmon Nurmagomedov jamoalari o‘rtasida kelib chiqqan janjalning barcha ishtirokchilari hozirda politsiya bo‘limiga olib ketilgan.

Politsiya bo‘limidagi so‘roq va Helvanining bayonotlari

Voqea jomoat joyida sodir bo‘lgani va barcha tafsilotlar videokameralarga muhrlangani sababli huquq-tartibot organlari aralashishga majbur bo‘lgan. Ariel Helvanining so‘zlariga ko‘ra, voqea ishtirokchilaridan ko‘rsatmalar olinmoqda.

«Menga yetib kelgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, janjalning barcha ishtirokchilari, jumladan, Merab va uning do‘sti ham ko‘rsatma berish uchun politsiya bo‘limida. Tushunishimcha, Merab jinoiy ish qo‘zg‘atishni so‘rab ariza bermoqchi emas. Biroq voqea jamoat joyida sodir bo‘lgan va kameraga tushib qolgan. Shu sababli hamma politsiyaga olib ketilgan», — deya qayd etdi jurnalist.

Mojaro va tergov jarayoni parametrlari

Asosiy tafsilotlar va ma’lumotlar

Hodisa sodir bo‘lgan manzil

Abu-Dabi shahri (BAA)

Ishtirokchi tomonlar

Merab Dvalishvili va Usmon Nurmagomedovning jamoalari

Huquq-tartibot chorasi

Barcha ishtirokchilar politsiya bo‘limiga olib ketilib, ko‘rsatma olinmoqda

Jabrlanuvchining pozitsiyasi

Merab Dvalishvili jinoiy ish qo‘zg‘atish bo‘yicha ariza bermoqchi emas

Axborot manbasi

Taniqli sport jurnalisti Ariel Helvani

UFC bilan kelajakdagi shartnomalar xavf ostidami?

Mazkur insident faqatgina huquqiy tomonlama emas, balki sport olamida ham katta rezonans keltirib chiqardi. Mutaxassislarning fikricha, bunday tartibsizliklar jangchilarning nufuzi va promoushen bilan munosabatlariga soya solishi mumkin.

«Meni qiziqtirayotgan asosiy savol — UFC ushbu voqeadan keyin Usmon bilan shartnoma imzolaydimi? Bu vaziyat qanday hal qilinishini kuzatish qiziq», — deya qo‘shimcha qildi Helvani.

Hozircha rasmiy politsiya idoralari tomonidan yakuniy qaror yoki qo‘shimcha bayonot berilgani yo‘q. Vaziyatning rivojlanishi muxlislar va sport ekspertlarining keskin e’tiborida qolmoqda.

Sizningcha, sport arenalaridan tashqarida sodir bo‘layotgan bunday mojarolar va jamoalar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar jangchilarning obro‘si hamda ligadagi kelajagiga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari