Turkiyada ota o‘g‘lining o‘yinchoq mashinasiga havas bilan qaragan bolaga ham shunday mashina sovg‘a qildi (video)
Turkiyada bir otaning mehribonligi ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. U o‘g‘liga olib bergan akkumulatorli o‘yinchoq mashinasiga havas bilan qarab turgan boshqa bolani ko‘rib, unga ham xuddi shunday sovg‘a qilishga qaror qildi. Bu haqda Linkedin xabar berdi.
Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda ota dastlab o‘z o‘g‘lining qizil akkumulatorli mashinani ko‘chada haydab yurganini tasvirga olgani aks etgan.
Keyinchalik videoni qayta ko‘rib chiqar ekan, u orqa fonda turgan va o‘yinchoq mashinaga havas bilan qarab turgan bolakayni payqab qolgan. Noma’lum bolaning bu holati otani befarq qoldirmagan.
U bolakayni izlab topib, unga ham xuddi shunday akkumulatorli o‘yinchoq mashina sovg‘a qilgan. Shu tariqa ota yana bir bolaning quvonchiga sababchi bo‘lgan.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Ko‘pchilik otaning bag‘rikengligi va bolalar quvonchiga befarq bo‘lmaganini e’tirof etmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…