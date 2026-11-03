Qozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldi

·83·Dunyo
Qozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston Milliy xavfsizlik qo‘mitasi Atirau shahrida konstitutsiyaviy tuzumni zo‘ravonlik yo‘li bilan o‘zgartirishga uringan 10 nafar shaxsni qo‘lga oldi.
  • Maxsus operatsiya davomida gumondorlarning yashash joylaridan o‘qotar qurollar, giyohvandlik moddalari hamda ekstremistik adabiyotlar topilib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
  • Hozirda mazkur guruhning faoliyati yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Qozog‘iston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo‘mitasi (MXQ) mamlakat g‘arbida hokimiyatni zo‘ravonlik yo‘li bilan egallab olishga qaratilgan jiddiy rejaning oldini oldi. Bu haqda Tengrinews nashri qo‘mitaning rasmiy bayonotiga tayanib xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, Atirau shahrida o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida Qozog‘istonning amaldagi konstitutsiyaviy tuzumini zo‘ravonlik yo‘li bilan o‘zgartirishga hamda hokimiyatni ag‘darishga tayyorgarlik ko‘rishda gumonlangan 10 nafar shaxs qo‘lga olingan.

Maxsus operatsiya tafsilotlari va topilgan ashyoviy dalillar

Milliy xavfsizlik xizmati va maxsus bo‘linma xodimlari gumondorlarning yashash joylarida keng qamrovli tintuv ishlarini amalga oshirdi:

  • Tezkor qo‘lga olishlar: Maxsus operatsiya davomida guruh a’zolarining barchasi to‘satdan o‘tkazilgan reydlar chog‘ida zararsizlantirilib, qo‘lga olindi;

  • O‘qotar qurollar va narkotiklar: Tintuv jarayonida ushlangan shaxslarning yonidan va yashirin joylaridan turli turdagi o‘qotar qurollar hamda giyohvandlik moddalari topilib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi;

  • Ekstremistik adabiyotlar: Bundan tashqari, gumondorlardan targ‘ibot maqsadida foydalanilgan diniy adabiyotlar va materiallar olindi.

Hokimiyatni zo‘ravonlik bilan o‘zgartirish rejasi

Ma’lumotlarga ko‘ra, guruh mamlakatda ichki beqarorlik keltirib chiqarish va hukumat organlarini egallashga qaratilgan aniq harakatlar rejasini tuzgan:

  • Konstitutsiyaviy tuzumga tahdid: Tergov organlari qo‘lga olinganlarning jamiyatda nizo keltirib chiqarish va zo‘ravonlik usullari orqali siyosiy tartibni buzish bo‘yicha rejalarini to‘liq tekshirmoqda;

  • Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi ochilib, guruhning boshqa ehtimoliy aloqalari va moliyalashtirish manbalarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

MXQning o‘z vaqtida ko‘rgan keskin choralari natijasida mintaqada jiddiy xavfsizlik tahdidining oldi olindi va vaziyat to‘liq huquq-tartibot idoralari nazoratiga olindi.

Qozog‘iston MXQAtirauKonstitutsiyaviy tuzumEkstremizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi13 avgust 17:51Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandi5 sentabr 06:30Qozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilganQozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilgan30 sentabr 23:18Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldi25 iyun 23:0711 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildiBugun 10:24Qozog‘istonda ikkinchi Amur yo‘lbarsi yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi (video)Qozog‘istonda ikkinchi Amur yo‘lbarsi yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi (video)Bugun 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda