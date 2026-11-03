Qozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston Milliy xavfsizlik qo‘mitasi Atirau shahrida konstitutsiyaviy tuzumni zo‘ravonlik yo‘li bilan o‘zgartirishga uringan 10 nafar shaxsni qo‘lga oldi.
- Maxsus operatsiya davomida gumondorlarning yashash joylaridan o‘qotar qurollar, giyohvandlik moddalari hamda ekstremistik adabiyotlar topilib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
- Hozirda mazkur guruhning faoliyati yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Qozog‘iston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo‘mitasi (MXQ) mamlakat g‘arbida hokimiyatni zo‘ravonlik yo‘li bilan egallab olishga qaratilgan jiddiy rejaning oldini oldi. Bu haqda Tengrinews nashri qo‘mitaning rasmiy bayonotiga tayanib xabar tarqatdi.
Ma’lum qilinishicha, Atirau shahrida o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida Qozog‘istonning amaldagi konstitutsiyaviy tuzumini zo‘ravonlik yo‘li bilan o‘zgartirishga hamda hokimiyatni ag‘darishga tayyorgarlik ko‘rishda gumonlangan 10 nafar shaxs qo‘lga olingan.
Maxsus operatsiya tafsilotlari va topilgan ashyoviy dalillar
Milliy xavfsizlik xizmati va maxsus bo‘linma xodimlari gumondorlarning yashash joylarida keng qamrovli tintuv ishlarini amalga oshirdi:
Tezkor qo‘lga olishlar: Maxsus operatsiya davomida guruh a’zolarining barchasi to‘satdan o‘tkazilgan reydlar chog‘ida zararsizlantirilib, qo‘lga olindi;
O‘qotar qurollar va narkotiklar: Tintuv jarayonida ushlangan shaxslarning yonidan va yashirin joylaridan turli turdagi o‘qotar qurollar hamda giyohvandlik moddalari topilib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi;
Ekstremistik adabiyotlar: Bundan tashqari, gumondorlardan targ‘ibot maqsadida foydalanilgan diniy adabiyotlar va materiallar olindi.
Hokimiyatni zo‘ravonlik bilan o‘zgartirish rejasi
Ma’lumotlarga ko‘ra, guruh mamlakatda ichki beqarorlik keltirib chiqarish va hukumat organlarini egallashga qaratilgan aniq harakatlar rejasini tuzgan:
Konstitutsiyaviy tuzumga tahdid: Tergov organlari qo‘lga olinganlarning jamiyatda nizo keltirib chiqarish va zo‘ravonlik usullari orqali siyosiy tartibni buzish bo‘yicha rejalarini to‘liq tekshirmoqda;
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi ochilib, guruhning boshqa ehtimoliy aloqalari va moliyalashtirish manbalarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
MXQning o‘z vaqtida ko‘rgan keskin choralari natijasida mintaqada jiddiy xavfsizlik tahdidining oldi olindi va vaziyat to‘liq huquq-tartibot idoralari nazoratiga olindi.
Izohlar 0
…