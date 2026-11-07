Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)

·3·Dunyo
Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)

Polshaning tarixiy va sayyohlik markazi hisoblangan Krakov shahrida misli ko‘rilmagan qurolli hujum sodir bo‘ldi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida halok bo‘lganlar soni 5 kishiga yetgan, yana 10 dan ortiq odam turli darajada tan jarohati olgan.

Polsha Bosh vaziri Donald Tusk yuz bergan qonli voqeani to‘g‘ridan to‘g‘ri «terrorchilik hujumi» deb baholab, huquq-tartibot organlariga hodisaning asl sabablarini sinchiklab tekshirish bo‘yicha topshiriq berdi.

Tarixiy maydondagi qonli oqshom: Hujum qanday sodir bo‘ldi?

Mahalliy politsiya va ma’muriyat taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, fojia 7 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:00 atrofida shaharning eng gavjum nuqtasi — Bosh bozor maydonida (Rynek Główny) boshlangan:

  • Maydonga bostirib kirish: Harbiy kamuflyaj kiygan va yuzini niqob bilan to‘sgan qurollangan shaxs yengil avtomobilda maydon ichiga yorib kirgan;

  • Tartibsiz o‘q yog‘dirish: U uzoq stvolli jangovar avtomatik qurol bilan atrofdagi begunoh sayyohlar va mahalliy aholiga qarata pala-partish o‘q uza boshlagan;

  • Tramvayga hujum: Shuningdek, otishma paytida maydon yaqinida harakatlanib ketayotgan jamoat tramvayi ham to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘qqa tutilgan va yo‘lovchilar orasida vahima kuzatilgan.

Politsiya bilan to‘qnashuv va 25 yoshli hujumchining qo‘lga olinishi

Jinoyatchi vaziyatdan foydalanib voqea joyidan qochishga uringan, biroq uzoqqa keta olmagan:

  • Chorrahadagi otishma: Qochish davomida Diyetla va Stradomska ko‘chalari kesishmasida u politsiya kuchlari tomonidan qurshab olingan va ular o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri otishma yuz bergan;

  • Gumonlanuvchining shaxsi: Politsiya xodimlari hujumchini otib yaralagan va qo‘lga olib, shifoxonaga yetkazgan. U 25 yoshli Polsha fuqarosi bo‘lib chiqdi;

  • Qurollar ombori: Uning avtoulovi ko‘zdan kechirilganda bir nechta o‘qotar qurollar va ko‘plab o‘q-dorilar zaxirasi topilgan.

Qurbonlar, yaradorlar va shahardagi favqulodda holat

Hodisa ortidan shaharda xavfsizlik choralari keskin kuchaytirildi:

  • Jarohatlanganlar ahvoli: 10 dan ortiq jabrlanganlar orasida jinoyatchini zararsizlantirish paytida qattiq jarohat olgan ikki nafar politsiyachi ham bor. Shifokorlar ulardan birining ahvolini o‘ta og‘ir deb baholamoqda;

  • Inqiroz shtabi va qurshov: Hozirda Krakov shahrining markaziy qismi politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to‘liq qurshab olingan, shahar meriyasi qoshida tezkor inqirozli vaziyatlar shtabi faoliyat yuritmoqda.

KrakovDonald TuskPolshaterrorchilik hujumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildi19 sentabr 08:27150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari24 oktabr 17:17SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi3 sentabr 17:51AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarAQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlar16 oktabr 17:03FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borAQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor2 avgust 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi