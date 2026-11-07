Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)
Polshaning tarixiy va sayyohlik markazi hisoblangan Krakov shahrida misli ko‘rilmagan qurolli hujum sodir bo‘ldi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida halok bo‘lganlar soni 5 kishiga yetgan, yana 10 dan ortiq odam turli darajada tan jarohati olgan.
Polsha Bosh vaziri Donald Tusk yuz bergan qonli voqeani to‘g‘ridan to‘g‘ri «terrorchilik hujumi» deb baholab, huquq-tartibot organlariga hodisaning asl sabablarini sinchiklab tekshirish bo‘yicha topshiriq berdi.
Tarixiy maydondagi qonli oqshom: Hujum qanday sodir bo‘ldi?
Mahalliy politsiya va ma’muriyat taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, fojia 7 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:00 atrofida shaharning eng gavjum nuqtasi — Bosh bozor maydonida (Rynek Główny) boshlangan:
Maydonga bostirib kirish: Harbiy kamuflyaj kiygan va yuzini niqob bilan to‘sgan qurollangan shaxs yengil avtomobilda maydon ichiga yorib kirgan;
Tartibsiz o‘q yog‘dirish: U uzoq stvolli jangovar avtomatik qurol bilan atrofdagi begunoh sayyohlar va mahalliy aholiga qarata pala-partish o‘q uza boshlagan;
Tramvayga hujum: Shuningdek, otishma paytida maydon yaqinida harakatlanib ketayotgan jamoat tramvayi ham to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘qqa tutilgan va yo‘lovchilar orasida vahima kuzatilgan.
Politsiya bilan to‘qnashuv va 25 yoshli hujumchining qo‘lga olinishi
Jinoyatchi vaziyatdan foydalanib voqea joyidan qochishga uringan, biroq uzoqqa keta olmagan:
Chorrahadagi otishma: Qochish davomida Diyetla va Stradomska ko‘chalari kesishmasida u politsiya kuchlari tomonidan qurshab olingan va ular o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri otishma yuz bergan;
Gumonlanuvchining shaxsi: Politsiya xodimlari hujumchini otib yaralagan va qo‘lga olib, shifoxonaga yetkazgan. U 25 yoshli Polsha fuqarosi bo‘lib chiqdi;
Qurollar ombori: Uning avtoulovi ko‘zdan kechirilganda bir nechta o‘qotar qurollar va ko‘plab o‘q-dorilar zaxirasi topilgan.
Qurbonlar, yaradorlar va shahardagi favqulodda holat
Hodisa ortidan shaharda xavfsizlik choralari keskin kuchaytirildi:
Jarohatlanganlar ahvoli: 10 dan ortiq jabrlanganlar orasida jinoyatchini zararsizlantirish paytida qattiq jarohat olgan ikki nafar politsiyachi ham bor. Shifokorlar ulardan birining ahvolini o‘ta og‘ir deb baholamoqda;
Inqiroz shtabi va qurshov: Hozirda Krakov shahrining markaziy qismi politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to‘liq qurshab olingan, shahar meriyasi qoshida tezkor inqirozli vaziyatlar shtabi faoliyat yuritmoqda.
Izohlar 0
…