Pingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildi
Internet tarmoqlarida sayohat ixlosmandlari va ekzotik kasblarni xush ko‘ruvchilar uchun noodatiy bo‘sh ish o‘rni e’lon qilindi. Britaniyaning UK Antarctic Heritage Trust meros fondi Antarktidadagi sobiq tadqiqot bazasi hisoblangan Port-Lokroy stansiyasiga xodimlarni ishga taklif etmoqda.
Forbes nashri ma’lumotlariga ko‘ra, nomzodlar dunyoning eng sovuq va ovloq nuqtasida faoliyat yuritib, oyiga 1 449 funtdan 2 096 funt sterlinggacha (taxminan 2 500 yevro yoki 2 700 AQSH dollari) maosh olishlari mumkin.
Asosiy vazifalar: Pingvinlardan tortib minglab pochta xatlarigacha
Bu manzildagi faoliyat faqatgina sayrdan iborat bo‘lmaydi. Tanlab olingan xodimlar zimmasiga quyidagi mas’uliyatli vazifalar yuklanadi:
Pingvinlar populyatsiyasini hisoblash: Hududdagi pingvinlar koloniyasini kunlik monitoring qilish va ularning sonini aniq sanab, hisobot yuritish;
Dunyoning eng janubiy pochtasi: Baza hududida joylashgan tarixiy pochta bo‘limida ishlash, 80 mingdan ortiq sayyohlik tabriknomasiga maxsus muhrlarni bosish va jo‘natish;
Sayyohlarga xizmat ko‘rsatish: Stansiyaga keluvchi kruiz kemalari sayyohlarini kutib olish, mahalliy muzey faoliyatini yuritish va suvenirlar do‘konini boshqarish.
«Orzudagi ish»ning og‘ir tomonlari: Haftasiga bir marta dush va qor kurash
Ish muddati 6 oyga mo‘ljallangan bo‘lib, nomzodlardan jiddiy jismoniy va ruhiy chidamlilik talab etiladi:
Og‘ir jismoniy yuklama: Xodimlar kunlik ehtiyoj uchun 20 litrlik suv idishlarini tashishi, 15 kilogrammgacha bo‘lgan yuk qutilarini ko‘tarishi, stansiya atrofini qalin qordan tozalashi hamda sirpanchiq qoyalar yonidagi qayiqlardan yuklarni qo‘lda tushirishi lozim;
Maishiy sharoitlar cheklovlari: Stansiyada suv quvuri, markaziy kanalizatsiya, mobil aloqa va doimiy tibbiy yordam punkti mavjud emas;
Turar joy tartibi: Xodimlar havo harorati 14-15 daraja issiqlikda turadigan umumiy yotoqxonada yashaydi va odatda haftasiga atigi bir marta dush qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Qanday imtiyozlar beriladi?
Murakkab sharoitlarga qaramay, tashkilotchilar xodimlarni barcha zarur ta’minot bilan ta’minlaydi:
Turar joy, uch mahal ovqatlanish va sovuqdan himoyalovchi maxsus issiq kiyim-kechaklar tashkilot tomonidan bepul taqdim etiladi;
Ish haqidan daromad solig‘ini to‘lash esa xodimlarning o‘z zimmasiga yuklatiladi.
Izohlar 0
…