Pingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildi

·0·Dunyo
Pingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildi

Internet tarmoqlarida sayohat ixlosmandlari va ekzotik kasblarni xush ko‘ruvchilar uchun noodatiy bo‘sh ish o‘rni e’lon qilindi. Britaniyaning UK Antarctic Heritage Trust meros fondi Antarktidadagi sobiq tadqiqot bazasi hisoblangan Port-Lokroy stansiyasiga xodimlarni ishga taklif etmoqda.

Forbes nashri ma’lumotlariga ko‘ra, nomzodlar dunyoning eng sovuq va ovloq nuqtasida faoliyat yuritib, oyiga 1 449 funtdan 2 096 funt sterlinggacha (taxminan 2 500 yevro yoki 2 700 AQSH dollari) maosh olishlari mumkin.

Asosiy vazifalar: Pingvinlardan tortib minglab pochta xatlarigacha

Bu manzildagi faoliyat faqatgina sayrdan iborat bo‘lmaydi. Tanlab olingan xodimlar zimmasiga quyidagi mas’uliyatli vazifalar yuklanadi:

  • Pingvinlar populyatsiyasini hisoblash: Hududdagi pingvinlar koloniyasini kunlik monitoring qilish va ularning sonini aniq sanab, hisobot yuritish;

  • Dunyoning eng janubiy pochtasi: Baza hududida joylashgan tarixiy pochta bo‘limida ishlash, 80 mingdan ortiq sayyohlik tabriknomasiga maxsus muhrlarni bosish va jo‘natish;

  • Sayyohlarga xizmat ko‘rsatish: Stansiyaga keluvchi kruiz kemalari sayyohlarini kutib olish, mahalliy muzey faoliyatini yuritish va suvenirlar do‘konini boshqarish.

«Orzudagi ish»ning og‘ir tomonlari: Haftasiga bir marta dush va qor kurash

Ish muddati 6 oyga mo‘ljallangan bo‘lib, nomzodlardan jiddiy jismoniy va ruhiy chidamlilik talab etiladi:

  • Og‘ir jismoniy yuklama: Xodimlar kunlik ehtiyoj uchun 20 litrlik suv idishlarini tashishi, 15 kilogrammgacha bo‘lgan yuk qutilarini ko‘tarishi, stansiya atrofini qalin qordan tozalashi hamda sirpanchiq qoyalar yonidagi qayiqlardan yuklarni qo‘lda tushirishi lozim;

  • Maishiy sharoitlar cheklovlari: Stansiyada suv quvuri, markaziy kanalizatsiya, mobil aloqa va doimiy tibbiy yordam punkti mavjud emas;

  • Turar joy tartibi: Xodimlar havo harorati 14-15 daraja issiqlikda turadigan umumiy yotoqxonada yashaydi va odatda haftasiga atigi bir marta dush qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Qanday imtiyozlar beriladi?

Murakkab sharoitlarga qaramay, tashkilotchilar xodimlarni barcha zarur ta’minot bilan ta’minlaydi:

  • Turar joy, uch mahal ovqatlanish va sovuqdan himoyalovchi maxsus issiq kiyim-kechaklar tashkilot tomonidan bepul taqdim etiladi;

  • Ish haqidan daromad solig‘ini to‘lash esa xodimlarning o‘z zimmasiga yuklatiladi.

AntarktidaPort-LokroyUK Antarctic Heritage TrustPingvinlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiDron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi1 avgust 23:51Antarktida muzliklari Quyosh tizimining yulduzlararo sayohati tarixini ochdiAntarktida muzliklari Quyosh tizimining yulduzlararo sayohati tarixini ochdi15 may 21:502035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?2035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?20 oktabr 13:06“Madagaskar”dagidek qochish: pingvinlar qafasdan chiqib, hayvonot bog‘ini bemalol sayr qilgani tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi“Madagaskar”dagidek qochish: pingvinlar qafasdan chiqib, hayvonot bog‘ini bemalol sayr qilgani tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi15 sentabr 00:53Rossiyalik ekspert: Rossiya o‘zbeklarsiz yashay oladi, O‘zbekiston Rossiyasiz yashay oladimi?Rossiyalik ekspert: Rossiya o‘zbeklarsiz yashay oladi, O‘zbekiston Rossiyasiz yashay oladimi?8 oktabr 15:20Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdiSaudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi29 sentabr 09:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi