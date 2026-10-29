Imperator pingvini bolasi uchun to‘rt oygacha och yuradi
Antarktidaning qahraton sovug‘ida imperator pingvinlari naslini saqlab qolish uchun misli ko‘rilmagan sabr va chidam namoyish etadi. Ayniqsa, ota pingvinning tuxumni asrab, bolasi ochib chiqquncha qattiq sovuq va ochlikka bardosh berishi hayratlanarli.
Antarktidada qish boshlanganda ona imperator pingvini bitta tuxum qo‘yadi va uni ehtiyotkorlik bilan juftiga topshiradi. Shundan so‘ng u oziq izlash uchun okeanga yo‘l oladi. Ota esa tuxumni oyoqlari ustidagi maxsus teri qatlami ostida saqlab, uni muzlashdan himoya qiladi.
Bu davrda havo harorati minus 40 darajagacha pasayishi, kuchli qor bo‘ronlari esishi mumkin. Shunga qaramay, ota pingvin tuxumni bir necha hafta davomida tashlab ketmaydi. Minglab pingvinlar bir-biriga yaqin turib, sovuqdan saqlanish uchun guruh hosil qiladi. Ular navbatma-navbat guruhning tashqi qismiga o‘tib, bir-birini isitib turadi.
Ota pingvinning eng og‘ir sinovi jo‘ja ochib chiqqanida ham tugamaydi. Agar onasi hali qaytmagan bo‘lsa, u jo‘jani maxsus qizilo‘ngach bezi ishlab chiqaradigan oziq modda bilan vaqtincha boqishi mumkin. Bu ozuqa jo‘janing dastlabki kunlarda yashab qolishiga yordam beradi.
Ona pingvin okeandan oziq bilan qaytgach, ota nihoyat dengiz tomon yo‘l oladi. Bu vaqtga kelib u uzoq ochlik va qattiq sovuq sabab ancha ozib ketgan bo‘ladi. Endi uning vazifasi — kuch to‘plash va keyingi parvarish jarayonida ishtirok etish.
Izohlar 0
…