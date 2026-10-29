Imperator pingvini bolasi uchun to‘rt oygacha och yuradi

·63·Dunyo
Imperator pingvini bolasi uchun to‘rt oygacha och yuradi

Antarktidaning qahraton sovug‘ida imperator pingvinlari naslini saqlab qolish uchun misli ko‘rilmagan sabr va chidam namoyish etadi. Ayniqsa, ota pingvinning tuxumni asrab, bolasi ochib chiqquncha qattiq sovuq va ochlikka bardosh berishi hayratlanarli.

Antarktidada qish boshlanganda ona imperator pingvini bitta tuxum qo‘yadi va uni ehtiyotkorlik bilan juftiga topshiradi. Shundan so‘ng u oziq izlash uchun okeanga yo‘l oladi. Ota esa tuxumni oyoqlari ustidagi maxsus teri qatlami ostida saqlab, uni muzlashdan himoya qiladi.

Bu davrda havo harorati minus 40 darajagacha pasayishi, kuchli qor bo‘ronlari esishi mumkin. Shunga qaramay, ota pingvin tuxumni bir necha hafta davomida tashlab ketmaydi. Minglab pingvinlar bir-biriga yaqin turib, sovuqdan saqlanish uchun guruh hosil qiladi. Ular navbatma-navbat guruhning tashqi qismiga o‘tib, bir-birini isitib turadi.

Ota pingvinning eng og‘ir sinovi jo‘ja ochib chiqqanida ham tugamaydi. Agar onasi hali qaytmagan bo‘lsa, u jo‘jani maxsus qizilo‘ngach bezi ishlab chiqaradigan oziq modda bilan vaqtincha boqishi mumkin. Bu ozuqa jo‘janing dastlabki kunlarda yashab qolishiga yordam beradi.

Ona pingvin okeandan oziq bilan qaytgach, ota nihoyat dengiz tomon yo‘l oladi. Bu vaqtga kelib u uzoq ochlik va qattiq sovuq sabab ancha ozib ketgan bo‘ladi. Endi uning vazifasi — kuch to‘plash va keyingi parvarish jarayonida ishtirok etish.

AntarktidaImperator pingvinlariHayvonot olami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdiBu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdi17 sentabr 12:29Pingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildiPingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildi23 oktabr 19:15Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiDron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi1 avgust 23:51Antarktida muzliklari Quyosh tizimining yulduzlararo sayohati tarixini ochdiAntarktida muzliklari Quyosh tizimining yulduzlararo sayohati tarixini ochdi15 may 21:50Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?21 sentabr 09:2030 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan26 sentabr 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda