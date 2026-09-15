“Madagaskar”dagidek qochish: pingvinlar qafasdan chiqib, hayvonot bog‘ini bemalol sayr qilgani tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi

·48·Dunyo
“Madagaskar”dagidek qochish: pingvinlar qafasdan chiqib, hayvonot bog‘ini bemalol sayr qilgani tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi

Daniyadagi hayvonot bog‘laridan birida bir guruh pingvin qafasidan chiqib ketib, hudud bo‘ylab bemalol sayr qilgani ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Eng qizig‘i, ular har tomonga tarqalib ketmadi — xuddi maxfiy topshiriqqa otlangan jamoa kabi bir qator bo‘lib harakatlandi.

Pingvinlar “maxsus operatsiya” boshladi

Tarqalgan videoda pingvinlarning xizmat yo‘laklari va hayvonot bog‘ining turli qismlari bo‘ylab ketayotgani aks etgan.

Ular ortlarida kichik izlar qoldirib ketgan. Aynan shu izlar xodimlarga “qochqinlar”ni tezda topishga yordam bergan.

Pingvinlar tarqalib ketmadi — go‘yo qayerga ketayotganini oldindan kelishib olgandek, bir safda yurishdi. Pingvinlarning qafasdan qanday chiqib ketgani aniqlanmoqda. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, ular ochiq qolgan yo‘lak orqali tashqariga chiqib ketgan bo‘lishi mumkin.

Biroq vaziyat uzoqqa cho‘zilmadi. Xodimlar pingvinlarni xavfsiz tarzda topib, yana o‘z yashash joylariga qaytarishdi. Video keng tarqalishi ortidan foydalanuvchilar bu manzarani mashhur “Madagaskar” multfilmidagi pingvinlar bilan solishtirishdi.

Daniyapingvinpingvin qafasidan chiqishMadagaskar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

70 million dollarlik sigir: Viatina-19 nega bunchalik qimmat?70 million dollarlik sigir: Viatina-19 nega bunchalik qimmat?Bugun, 00:57Yaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladiYaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladiBugun, 00:07O‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiO‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiBugun, 00:00Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiKecha, 23:55Donald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiDonald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiKecha, 23:01AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiAQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiKecha, 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi