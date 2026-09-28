Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)
Namanganda yuz bergan voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlar va ijtimoiy tarmoq faollariga murojaat qildi.
Uning aytishicha, oilaning og‘ir vaziyatidan foydalanib, qizining suratlari ruxsatsiz tarqatilmoqda. Shuningdek, ayrim shaxslar tomonidan onaning roziligisiz plastik kartalarga mablag‘ yig‘ilayotgani ma’lum qilingan.
Ayol tarmoq faollaridan qizining suratlarini sahifalaridan o‘chirib tashlashni hamda oilaning boshiga tushgan vaziyatdan shaxsiy manfaat yo‘lida foydalanmaslikni so‘radi.
Onaning ta’kidlashicha, qizining fotosuratlari va oilaning hozirgi holati turli mablag‘ yig‘imlarini tashkil etish uchun ham ishlatilmoqda. U bunday tashabbuslar oilaning roziligisiz amalga oshirilmasligi, ularning shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish kerakligini bildirdi.
“Qizimning suratlarini tarqatmang, bizning holatimizdan foydalanmang”, — deya murojaat qildi ona.
Izohlar 0
…