Qurollanish va xavfsizlik: Fransiya Germaniyaning raketa dasturidan xavotirda

1 daqiqa o'qish52
Qurollanish va xavfsizlik: Fransiya Germaniyaning raketa dasturidan xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya hukumati Germaniyani uzoq masofaga uchuvchi raketalarni qo‘llash tartibini o‘zining yadroviy doktrinasiga moslashtirishga chaqirdi.
  • Parij rasmiylari Berlinning 500 kilometrdan 2 ming kilometrdan ortiq masofagacha yetib boruvchi raketalar arsenalini kengaytirayotganidan xavotirda.

Fransiya Germaniyani o‘z hududida ishlab chiqarilayotgan va sotib olinayotgan uzoq masofaga uchuvchi raketalarni harbiy mojaro yoki ziddiyatlar vaqtida qo‘llash tartibini qat’iy belgilashga chaqirdi. Bu haqda Financial Times nashri o‘z manbalariga tayanib xabar berdi.

Fransiyaning yadroviy doktrinasi va xavotirlar

Nashrning ma’lumotlariga ko‘ra, Parij Germaniyadan bunday qurollardan foydalanish qoidalarini Fransiyaning yadroviy doktrinasiga to‘liq moslashtirishni talab qilmoqchi. Fransiyalik mas’ul amaldorlarning fikricha, Rossiya hududidagi obyektlarga oddiy qurollar bilan zarba berilishi Rossiya tomonidan atom qurolini qo‘llash orqali javob qaytarilishiga olib kelishi mumkin.

«Agar rossiyaliklar signalni noto‘g‘ri talqin qilsalar, buni anglamagan holda ham yadroviy poriqqa yaqinlashib qolish mumkin», — deya ta’kidlagan fransuz rasmiylaridan biri.

Qolaversa, Parij Berlinning o‘z uzoq masofaga uchuvchi qurollar arsenalini sezilarli darajada kengaytirayotganidan jiddiy xavotirda ekani bildirilmoqda. Germaniya ayni paytda Rossiya hududining ichki qismlariga zarba berish imkoniyatiga ega bo‘lgan, uzoqligi 500 kilometrdan 2 ming kilometrdan ortiqqacha bo‘lgan ko‘plab yer usti raketalarini faol ravishda sotib olib, ishlab chiqmoqda.

Harbiy-siyosiy jarayonlar va ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Asosiy talab qilgan tomon

Fransiya (Parij)

Murojaat qilingan davlat

Germaniya (Berlin)

Asosiy xavotir sababi

Uzoq masofaga uchuvchi raketalarning Rossiya obyektlariga zarba berishi va yadroviy xavf

Raketalarning davomiyligi

500 kilometrdan 2 ming kilometrdan ortiq masofadagi yer usti raketalari

Axborot manbasi

Financial Times nashri

«Xalqaro xavfsizlikni ta’minlash va raketalardan foydalanishda har qanday noto‘g‘ri hisob-kitob global miqyosdagi falokatlarga sabab bo‘lishi mumkin».

Moskvaning munosabati va rasmiy bayonotlar

Eslatib o‘tamiz, Rossiya tomoni o‘z navbatida hech qachon NATO davlatlariga hujum qilish niyatida bo‘lmaganini bir necha bor qat’iy ta’kidlab o‘tgan. Biroq, Moskva Rossiya Federatsiyasining manfaatlariga va xavfsizligiga potensial tahdid soluvchi har qanday xavfli harakatlar e’tiborsiz qoldirilmasligini va tegishli choralar ko‘rilishini doimo qat’iy ravishda bayonot qilib keladi.

Sizningcha, Yevropa davlatlarining uzoq masofaga uchuvchi raketalarni kengaytirishi va bu boradagi kelishmovchiliklar global xavfsizlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari