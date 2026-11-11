Qurollanish va xavfsizlik: Fransiya Germaniyaning raketa dasturidan xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya hukumati Germaniyani uzoq masofaga uchuvchi raketalarni qo‘llash tartibini o‘zining yadroviy doktrinasiga moslashtirishga chaqirdi.
- Parij rasmiylari Berlinning 500 kilometrdan 2 ming kilometrdan ortiq masofagacha yetib boruvchi raketalar arsenalini kengaytirayotganidan xavotirda.
Fransiya Germaniyani o‘z hududida ishlab chiqarilayotgan va sotib olinayotgan uzoq masofaga uchuvchi raketalarni harbiy mojaro yoki ziddiyatlar vaqtida qo‘llash tartibini qat’iy belgilashga chaqirdi. Bu haqda Financial Times nashri o‘z manbalariga tayanib xabar berdi.
Fransiyaning yadroviy doktrinasi va xavotirlar
Nashrning ma’lumotlariga ko‘ra, Parij Germaniyadan bunday qurollardan foydalanish qoidalarini Fransiyaning yadroviy doktrinasiga to‘liq moslashtirishni talab qilmoqchi. Fransiyalik mas’ul amaldorlarning fikricha, Rossiya hududidagi obyektlarga oddiy qurollar bilan zarba berilishi Rossiya tomonidan atom qurolini qo‘llash orqali javob qaytarilishiga olib kelishi mumkin.
«Agar rossiyaliklar signalni noto‘g‘ri talqin qilsalar, buni anglamagan holda ham yadroviy poriqqa yaqinlashib qolish mumkin», — deya ta’kidlagan fransuz rasmiylaridan biri.
Qolaversa, Parij Berlinning o‘z uzoq masofaga uchuvchi qurollar arsenalini sezilarli darajada kengaytirayotganidan jiddiy xavotirda ekani bildirilmoqda. Germaniya ayni paytda Rossiya hududining ichki qismlariga zarba berish imkoniyatiga ega bo‘lgan, uzoqligi 500 kilometrdan 2 ming kilometrdan ortiqqacha bo‘lgan ko‘plab yer usti raketalarini faol ravishda sotib olib, ishlab chiqmoqda.
Harbiy-siyosiy jarayonlar va ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Asosiy talab qilgan tomon
Fransiya (Parij)
Murojaat qilingan davlat
Germaniya (Berlin)
Asosiy xavotir sababi
Uzoq masofaga uchuvchi raketalarning Rossiya obyektlariga zarba berishi va yadroviy xavf
Raketalarning davomiyligi
500 kilometrdan 2 ming kilometrdan ortiq masofadagi yer usti raketalari
Axborot manbasi
Financial Times nashri
«Xalqaro xavfsizlikni ta’minlash va raketalardan foydalanishda har qanday noto‘g‘ri hisob-kitob global miqyosdagi falokatlarga sabab bo‘lishi mumkin».
Moskvaning munosabati va rasmiy bayonotlar
Eslatib o‘tamiz, Rossiya tomoni o‘z navbatida hech qachon NATO davlatlariga hujum qilish niyatida bo‘lmaganini bir necha bor qat’iy ta’kidlab o‘tgan. Biroq, Moskva Rossiya Federatsiyasining manfaatlariga va xavfsizligiga potensial tahdid soluvchi har qanday xavfli harakatlar e’tiborsiz qoldirilmasligini va tegishli choralar ko‘rilishini doimo qat’iy ravishda bayonot qilib keladi.
Sizningcha, Yevropa davlatlarining uzoq masofaga uchuvchi raketalarni kengaytirishi va bu boradagi kelishmovchiliklar global xavfsizlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…