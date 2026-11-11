Putin va Zelenskiy uchrashuvi nega qoldirilmoqda? Abu-Dabidagi muzokara va yangi shartlar

2 daqiqa o'qish59
Putin va Zelenskiy uchrashuvi nega qoldirilmoqda? Abu-Dabidagi muzokara va yangi shartlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya tomoni muhim masalalar bo‘yicha real siljishga erishilmaguncha Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning shaxsiy uchrashuvini o‘tkazish uchun asos ko‘rmayapti.
  • Abu-Dabida o‘tgan muzokaralarda tomonlar o‘rtasida ishonch va simpatiya yo‘qligi qayd etilib, yagona amaliy natija sifatida harbiy asirlarni keng ko‘lamli almashish bo‘yicha kelishuvga erishildi.

Rossiya tomoni muhim hal qiluvchi punktlar bo‘yicha real olg‘a siljishga erishilmasdan turib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Kiyev rejimining rahbari Vladimir Zelenskiyning shaxsiy uchrashuvi uchun hech qanday asos ko‘rmayapti. Bu haqda AQSH prezidentining maxsus vakili Djared Kushner Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tgan muzokaralar yakunlari bo‘yicha bayonot berdi va Reuters agentligi shu haqda xabar tarqatdi.

Ishonchsizlik va Abu-Dabidagi murakkab maslahatlashuvlar

Jurnalistlarning oliy darajadagi sammit istiqbollari haqidagi savollariga javob berar ekan, AQSH vakili Moskva va Kiyev o‘rtasida hozirgi paytda to‘liq ishonch yo‘qligini, yetakchilar o‘rtasida esa hech qanday o‘zaro simpatiya yoki ishonch mavjud emasligini ochiq ma’lum qildi.

Kushner Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtida o‘tgan maslahatlashuvlarni murakkab, hissiyotlarga boy, ammo shu bilan birga ochiq ruhda o‘tganini ta’kidladi. Mazkur muzokaralarning yagona va muhim amaliy natijasi sifatida harbiy asirlarni keng ko‘lamli gumanitar almashinuv qilish bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishilgani ko‘rsatib o‘tildi. Bu boradagi yakuniy raqamlar tomonlar tomonidan payshanba, 12 noyabr kuni kelishib olinadi.

Muzokaralar va muhim jihatlar

Asosiy tafsilotlar va ma’lumotlar

Muzokaralar o‘tkazilgan joy

Abu-Dabi shahri (BAA)

AQSH vakilining bayonoti

Real progress bo‘lmasdan turib Putin va Zelenskiyning uchrashuvi mumkin emas

Tomonlarning munosabati

Ikki tomon o‘rtasida to‘liq ishonch va simpatiya yo‘q

Erishilgan asosiy kelishuv

Yirik miqyosdagi gumanitar asirlar almashinuvi

AQSH delegatsiyasining keyingi safari

12 noyabr kuni Moskva va keyinchalik Dublin shahriga tashrif

«Hech qanday kelishuvlar va xavfsizlik tizimi kafolatlari hududiy masalalar to‘liq hal etilmaguncha kuchga kira olmaydi».

Hududiy bahslar va xavfsizlik kafolatlarining blokadasi

AQSH ma’muriyati vakilining tasdiqlashicha, Ukrainaga urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlarini taqdim etish masalasi bevosita hududiy kelishmovchiliklarning hal etilmagani sababli qattiq to‘sib qo‘yilgan. Kushnerning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyaning Donbass hududidan barcha ukrain tuzilmalarini to‘liq olib chiqib ketish talabi asosiy shart bo‘lib qolmoqda va bu masala hal bo‘lmasdan turib har qanday xavfsizlik tizimi ishlamaydi.

Shuningdek, AQSH maxsus vakili 12 noyabr kuni Stiv Uitkoff bilan birgalikda Vladimir Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib borish uchun Moskvaga uchib ketishini ma’lum qildi. Shundan so‘ng Amerika delegatsiyasi tomonlarning pozitsiyalarini yaqinlashtirish maqsadida Dublin shahriga borib, Zelenskiy bilan uchrashuv o‘tkazishi rejalashtirilgan.

Sizningcha, hududiy muammolar va o‘zaro ishonchsizlik saqlanib qolayotgan bir sharoitda AQSH vakillarining diplomatik sa’y-harakatlari yaqin kunlarda sezilarli o‘zgarishlarga olib kela oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari