Putin va Zelenskiy uchrashuvi nega qoldirilmoqda? Abu-Dabidagi muzokara va yangi shartlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya tomoni muhim masalalar bo‘yicha real siljishga erishilmaguncha Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning shaxsiy uchrashuvini o‘tkazish uchun asos ko‘rmayapti.
- Abu-Dabida o‘tgan muzokaralarda tomonlar o‘rtasida ishonch va simpatiya yo‘qligi qayd etilib, yagona amaliy natija sifatida harbiy asirlarni keng ko‘lamli almashish bo‘yicha kelishuvga erishildi.
Rossiya tomoni muhim hal qiluvchi punktlar bo‘yicha real olg‘a siljishga erishilmasdan turib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Kiyev rejimining rahbari Vladimir Zelenskiyning shaxsiy uchrashuvi uchun hech qanday asos ko‘rmayapti. Bu haqda AQSH prezidentining maxsus vakili Djared Kushner Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tgan muzokaralar yakunlari bo‘yicha bayonot berdi va Reuters agentligi shu haqda xabar tarqatdi.
Ishonchsizlik va Abu-Dabidagi murakkab maslahatlashuvlar
Jurnalistlarning oliy darajadagi sammit istiqbollari haqidagi savollariga javob berar ekan, AQSH vakili Moskva va Kiyev o‘rtasida hozirgi paytda to‘liq ishonch yo‘qligini, yetakchilar o‘rtasida esa hech qanday o‘zaro simpatiya yoki ishonch mavjud emasligini ochiq ma’lum qildi.
Kushner Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtida o‘tgan maslahatlashuvlarni murakkab, hissiyotlarga boy, ammo shu bilan birga ochiq ruhda o‘tganini ta’kidladi. Mazkur muzokaralarning yagona va muhim amaliy natijasi sifatida harbiy asirlarni keng ko‘lamli gumanitar almashinuv qilish bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishilgani ko‘rsatib o‘tildi. Bu boradagi yakuniy raqamlar tomonlar tomonidan payshanba, 12 noyabr kuni kelishib olinadi.
Muzokaralar va muhim jihatlar
Asosiy tafsilotlar va ma’lumotlar
Muzokaralar o‘tkazilgan joy
Abu-Dabi shahri (BAA)
AQSH vakilining bayonoti
Real progress bo‘lmasdan turib Putin va Zelenskiyning uchrashuvi mumkin emas
Tomonlarning munosabati
Ikki tomon o‘rtasida to‘liq ishonch va simpatiya yo‘q
Erishilgan asosiy kelishuv
Yirik miqyosdagi gumanitar asirlar almashinuvi
AQSH delegatsiyasining keyingi safari
12 noyabr kuni Moskva va keyinchalik Dublin shahriga tashrif
«Hech qanday kelishuvlar va xavfsizlik tizimi kafolatlari hududiy masalalar to‘liq hal etilmaguncha kuchga kira olmaydi».
Hududiy bahslar va xavfsizlik kafolatlarining blokadasi
AQSH ma’muriyati vakilining tasdiqlashicha, Ukrainaga urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlarini taqdim etish masalasi bevosita hududiy kelishmovchiliklarning hal etilmagani sababli qattiq to‘sib qo‘yilgan. Kushnerning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyaning Donbass hududidan barcha ukrain tuzilmalarini to‘liq olib chiqib ketish talabi asosiy shart bo‘lib qolmoqda va bu masala hal bo‘lmasdan turib har qanday xavfsizlik tizimi ishlamaydi.
Shuningdek, AQSH maxsus vakili 12 noyabr kuni Stiv Uitkoff bilan birgalikda Vladimir Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib borish uchun Moskvaga uchib ketishini ma’lum qildi. Shundan so‘ng Amerika delegatsiyasi tomonlarning pozitsiyalarini yaqinlashtirish maqsadida Dublin shahriga borib, Zelenskiy bilan uchrashuv o‘tkazishi rejalashtirilgan.
Sizningcha, hududiy muammolar va o‘zaro ishonchsizlik saqlanib qolayotgan bir sharoitda AQSH vakillarining diplomatik sa’y-harakatlari yaqin kunlarda sezilarli o‘zgarishlarga olib kela oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…