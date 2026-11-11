Onlayn-stavkalarning taqiqlanishi ortidan Braziliya futboli katta yo‘qotish yoqasida

2 daqiqa o'qish45
Onlayn-stavkalarning taqiqlanishi ortidan Braziliya futboli katta yo‘qotish yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyada onlayn-stavkalarning taqiqlanishi mahalliy futbol tizimiga jiddiy moliyaviy zarar yetkazishi kutilmoqda.
  • Braziliya futbol konfederatsiyasi hisob-kitoblariga ko‘ra, faqat 2027 yilning o‘zida futbol sohasi 420 million real (qariyb 80 million dollar) miqdorida mablag‘ yo‘qotadi.
  • Ayni paytda bukmekerlik kompaniyalari yuqori diviziondagi 40 ta klubdan 27 tasining asosiy homiysi hisoblanib, bu shartnomalar jamoalar umumiy homiylik daromadining 35 foizini tashkil etadi.

Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) mamlakatda onlayn-stavkalarning taqiqlanishi mahalliy futbol tizimiga yetkazadigan moliyaviy zararlarni rasman baholab chiqdi. Federal oliy suddagi ochiq eshituvlarda ma’lum qilinishicha, yangi cheklovlar tufayli faqatgina 2027 yilning o‘zida Braziliya futbolining yo‘qotishlari taxminan 420 million realni (qariyb 80 million dollar) tashkil etadi. Qolaversa, kelgusi yillarda bu moliyaviy zarar yanada ortib borishi mumkin.

Bukmekerlar va klublar o‘rtasidagi millionlik shartnomalar

Konfederatsiya taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayni paytda bukmekerlik kompaniyalari Braziliya chempionatining ikkita yuqori divizionidagi 40 ta klubdan 27 tasining asosiy (titul) homiylari hisoblanadi. Ushbu homiylik shartnomalarining umumiy qiymati taxminan 1 milliard realga teng bo‘lib, bu ko‘rsatkich mazkur jamoalarning barcha homiylik daromadlarining naq 35 foizini tashkil qiladi.

CBF fikricha, bukmekerlarning bozordan ketishi homiylik kelishuvlari qiymatining keskin pasayishiga olib keladi. Natijada, yuzaga keladigan moliyaviy teshiklarni va yo‘qotishlarni qoplash maqsadida klublar o‘z futbolchilarini faolroq sotishga majbur bo‘lishadi, bu esa o‘z navbatida transfer bozoriga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.

Moliyaviy va tashkiliy ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va ma’lumotlar

2027 yildagi taxminiy yo‘qotish

Taxminan 420 mln real (qariyb 80 mln dollar)

Homiy klublar soni

40 ta klubdan 27 tasining titul homiysi

Shartnomalarning umumiy qiymati

Taxminan 1 milliard real

Homiylik ulushi

Klublar barcha homiylik daromadlarining 35 foizi

A Seriyasidagi holat (ilgari)

20 ta klubdan 14 tasining titul homiysi bo‘lgan

«Butun Braziliya futboli uchun qor uyumi effekti yuzaga keladi. Butun ekotizim o‘z qadrini yo‘qotadi. Hukumatni aholi salomatligini himoya qilish va futbolning iqtisodiy manfaatlarini hisobga oladigan muvozanatli yechim topishga chaqiramiz», — deyiladi konfederatsiya rasmiy bayonotida.

Qonun qabul qilinishi va bukmekerlik faoliyatining to‘xtatilishi

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 25 sentyabr kuni Braziliya prezidenti Lula da Silva bukmekerlik faoliyati va qimor o‘yinlari reklamasini to‘liq taqiqlovchi hujjatni imzolagan edi. Shundan so‘ng, 6 oktyabrdan boshlab barcha qonuniy operatorlarning saytlari va mobil ilovalari o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Cheklovlar joriy etilgunga qadar bukmekerlar Braziliya A Seriyasidagi 20 ta klubdan 14 tasining asosiy homiysi sifatida ishlab kelayotgan edi.

Sizningcha, hukumatning aholi salomatligini o‘ylab joriy etgan bunday qat’iy taqiqlari Braziliya futbolining iqtisodiy barqarorligini keskin pasaytirib yubormaydimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari