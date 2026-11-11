Onlayn-stavkalarning taqiqlanishi ortidan Braziliya futboli katta yo‘qotish yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyada onlayn-stavkalarning taqiqlanishi mahalliy futbol tizimiga jiddiy moliyaviy zarar yetkazishi kutilmoqda.
- Braziliya futbol konfederatsiyasi hisob-kitoblariga ko‘ra, faqat 2027 yilning o‘zida futbol sohasi 420 million real (qariyb 80 million dollar) miqdorida mablag‘ yo‘qotadi.
- Ayni paytda bukmekerlik kompaniyalari yuqori diviziondagi 40 ta klubdan 27 tasining asosiy homiysi hisoblanib, bu shartnomalar jamoalar umumiy homiylik daromadining 35 foizini tashkil etadi.
Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) mamlakatda onlayn-stavkalarning taqiqlanishi mahalliy futbol tizimiga yetkazadigan moliyaviy zararlarni rasman baholab chiqdi. Federal oliy suddagi ochiq eshituvlarda ma’lum qilinishicha, yangi cheklovlar tufayli faqatgina 2027 yilning o‘zida Braziliya futbolining yo‘qotishlari taxminan 420 million realni (qariyb 80 million dollar) tashkil etadi. Qolaversa, kelgusi yillarda bu moliyaviy zarar yanada ortib borishi mumkin.
Bukmekerlar va klublar o‘rtasidagi millionlik shartnomalar
Konfederatsiya taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayni paytda bukmekerlik kompaniyalari Braziliya chempionatining ikkita yuqori divizionidagi 40 ta klubdan 27 tasining asosiy (titul) homiylari hisoblanadi. Ushbu homiylik shartnomalarining umumiy qiymati taxminan 1 milliard realga teng bo‘lib, bu ko‘rsatkich mazkur jamoalarning barcha homiylik daromadlarining naq 35 foizini tashkil qiladi.
CBF fikricha, bukmekerlarning bozordan ketishi homiylik kelishuvlari qiymatining keskin pasayishiga olib keladi. Natijada, yuzaga keladigan moliyaviy teshiklarni va yo‘qotishlarni qoplash maqsadida klublar o‘z futbolchilarini faolroq sotishga majbur bo‘lishadi, bu esa o‘z navbatida transfer bozoriga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.
Moliyaviy va tashkiliy ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
2027 yildagi taxminiy yo‘qotish
Taxminan 420 mln real (qariyb 80 mln dollar)
Homiy klublar soni
40 ta klubdan 27 tasining titul homiysi
Shartnomalarning umumiy qiymati
Taxminan 1 milliard real
Homiylik ulushi
Klublar barcha homiylik daromadlarining 35 foizi
A Seriyasidagi holat (ilgari)
20 ta klubdan 14 tasining titul homiysi bo‘lgan
«Butun Braziliya futboli uchun qor uyumi effekti yuzaga keladi. Butun ekotizim o‘z qadrini yo‘qotadi. Hukumatni aholi salomatligini himoya qilish va futbolning iqtisodiy manfaatlarini hisobga oladigan muvozanatli yechim topishga chaqiramiz», — deyiladi konfederatsiya rasmiy bayonotida.
Qonun qabul qilinishi va bukmekerlik faoliyatining to‘xtatilishi
Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 25 sentyabr kuni Braziliya prezidenti Lula da Silva bukmekerlik faoliyati va qimor o‘yinlari reklamasini to‘liq taqiqlovchi hujjatni imzolagan edi. Shundan so‘ng, 6 oktyabrdan boshlab barcha qonuniy operatorlarning saytlari va mobil ilovalari o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Cheklovlar joriy etilgunga qadar bukmekerlar Braziliya A Seriyasidagi 20 ta klubdan 14 tasining asosiy homiysi sifatida ishlab kelayotgan edi.
Sizningcha, hukumatning aholi salomatligini o‘ylab joriy etgan bunday qat’iy taqiqlari Braziliya futbolining iqtisodiy barqarorligini keskin pasaytirib yubormaydimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…