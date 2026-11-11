IBF reytingini yangiladi: to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi kuchlilar safida

2 daqiqa o'qish3
IBF reytingini yangiladi: to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi kuchlilar safida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) professional bokschilarning yangilangan reytingini e'lon qildi, undan to'rt nafar o'zbekistonlik sportchi joy oldi.
  • Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov va Murodjon Ahmadaliyev o'z o'rinlarini saqlab qolgan bo'lsa, Mirazizbek Mirzaxalilov uch pog'ona yuqorilab, 13-o'ringa ko'tarildi.
  • Bahodir Jalolov 4-o'rin, Isroil Madrimov 6-o'rin va Murodjon Ahmadaliyev 4-o'rinda qayd etildi.

Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) professional bokschilarning yangi reytingini e’lon qildi. Yangilangan ro‘yxatdan to‘rt nafar o‘zbekistonlik jangchi joy oldi. Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov va Murodjon Ahmadaliyev o‘z o‘rinlarini saqlab qolgan bo‘lsa, Mirazizbek Mirzaxalilov uch pog‘ona yuqorilab, 13-o‘ringa ko‘tarildi.

O‘zbekiston professional boksdagi vakillarining xalqaro reytinglardagi ishtiroki davom etmoqda. IBF tomonidan e’lon qilingan navbatdagi reytingda mamlakatimizning to‘rt nafar bokschisi o‘z vazn toifalarida eng kuchli jangchilar qatoriga kiritildi.

Ular orasida og‘ir vazn vakillari, sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov hamda ikki nafar o‘zbekistonlik bokschi raqobatlashayotgan super yengil vazn toifasi vakillari bor.

Bahodir Jalolov kuchli to‘rtlikda qoldi

Superog‘ir vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Bahodir Jalolov IBF reytingining 4-pog‘onasini saqlab qoldi.

Ushbu vazn toifasida chempionlik kamari xorvatiyalik Filip Xrgovichga tegishli. Jalolovning kuchli to‘rtlikda qolishi uning xalqaro professional boks maydonidagi mavqei saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.

Isroil Madrimov ham o‘z o‘rnini saqladi

Birinchi o‘rta vazn toifasida Isroil Madrimov 6-o‘rinda qoldi. Mazkur divizionda chempionlik kamari britaniyalik Josh Kelliga tegishli.

Madrimovning reytingdagi mavqei o‘zgarmagani uning ushbu vazn toifasidagi kuchli bokschilar qatorida qolayotganini anglatadi.

Murodjon Ahmadaliyev Naoya Inoue chempion bo‘lgan vaznda

Ikkinchi eng yengil vazn toifasida Murodjon Ahmadaliyev IBF reytingining 4-o‘rnini saqlab qoldi.

Bu divizionda jahon boksi yulduzlaridan biri — yaponiyalik Naoya Inoue chempion hisoblanadi. Ahmadaliyevning kuchli to‘rtlikdagi o‘rni uning ushbu vazn toifasidagi yuqori raqobatbardoshligini namoyon etadi.

Mirazizbek Mirzaxalilov uch pog‘ona yuqoriladi

O‘zbekistonlik bokschilar orasida reytingdagi eng sezilarli o‘sish Mirazizbek Mirzaxalilov hisobiga to‘g‘ri keldi.

U ikkinchi eng yengil vazn toifasida o‘tgan oygi 15-o‘rindan 13-pog‘onaga ko‘tarildi. Ushbu vazn toifasida ham chempionlik kamari Naoya Inouega tegishli.

Shu tariqa, Mirzaxalilov xalqaro reytingdagi mavqeini yaxshilab, kuchli 15 nafar bokschi safidagi o‘rnini mustahkamladi.

IBF reytingidan joy olgan o‘zbekistonlik bokschilar

Bokschi

Vazn toifasi

Reytingdagi o‘rni

Chempion

Bahodir Jalolov

Superog‘ir vazn

4-o‘rin

Filip Xrgovich

Isroil Madrimov

Birinchi o‘rta vazn

6-o‘rin

Josh Kelli

Murodjon Ahmadaliyev

Ikkinchi eng yengil vazn

4-o‘rin

Naoya Inoue

Mirazizbek Mirzaxalilov

Ikkinchi eng yengil vazn

13-o‘rin

Naoya Inoue

Yangilangan reyting O‘zbekiston professional boksidagi vakillar xalqaro maydonda o‘z mavqeini saqlab qolish va yaxshilashda davom etayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, bir vazn toifasida ikki nafar o‘zbekistonlik bokschining reytingdan joy olishi muxlislar uchun e’tiborli holatdir.

Endi asosiy e’tibor bokschilarning navbatdagi janglari va reytingda yanada yuqorilash imkoniyatlariga qaratiladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari