IBF reytingini yangiladi: to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi kuchlilar safida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) professional bokschilarning yangilangan reytingini e'lon qildi, undan to'rt nafar o'zbekistonlik sportchi joy oldi.
- Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov va Murodjon Ahmadaliyev o'z o'rinlarini saqlab qolgan bo'lsa, Mirazizbek Mirzaxalilov uch pog'ona yuqorilab, 13-o'ringa ko'tarildi.
- Bahodir Jalolov 4-o'rin, Isroil Madrimov 6-o'rin va Murodjon Ahmadaliyev 4-o'rinda qayd etildi.
Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) professional bokschilarning yangi reytingini e’lon qildi. Yangilangan ro‘yxatdan to‘rt nafar o‘zbekistonlik jangchi joy oldi. Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov va Murodjon Ahmadaliyev o‘z o‘rinlarini saqlab qolgan bo‘lsa, Mirazizbek Mirzaxalilov uch pog‘ona yuqorilab, 13-o‘ringa ko‘tarildi.
O‘zbekiston professional boksdagi vakillarining xalqaro reytinglardagi ishtiroki davom etmoqda. IBF tomonidan e’lon qilingan navbatdagi reytingda mamlakatimizning to‘rt nafar bokschisi o‘z vazn toifalarida eng kuchli jangchilar qatoriga kiritildi.
Ular orasida og‘ir vazn vakillari, sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov hamda ikki nafar o‘zbekistonlik bokschi raqobatlashayotgan super yengil vazn toifasi vakillari bor.
Bahodir Jalolov kuchli to‘rtlikda qoldi
Superog‘ir vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Bahodir Jalolov IBF reytingining 4-pog‘onasini saqlab qoldi.
Ushbu vazn toifasida chempionlik kamari xorvatiyalik Filip Xrgovichga tegishli. Jalolovning kuchli to‘rtlikda qolishi uning xalqaro professional boks maydonidagi mavqei saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.
Isroil Madrimov ham o‘z o‘rnini saqladi
Birinchi o‘rta vazn toifasida Isroil Madrimov 6-o‘rinda qoldi. Mazkur divizionda chempionlik kamari britaniyalik Josh Kelliga tegishli.
Madrimovning reytingdagi mavqei o‘zgarmagani uning ushbu vazn toifasidagi kuchli bokschilar qatorida qolayotganini anglatadi.
Murodjon Ahmadaliyev Naoya Inoue chempion bo‘lgan vaznda
Ikkinchi eng yengil vazn toifasida Murodjon Ahmadaliyev IBF reytingining 4-o‘rnini saqlab qoldi.
Bu divizionda jahon boksi yulduzlaridan biri — yaponiyalik Naoya Inoue chempion hisoblanadi. Ahmadaliyevning kuchli to‘rtlikdagi o‘rni uning ushbu vazn toifasidagi yuqori raqobatbardoshligini namoyon etadi.
Mirazizbek Mirzaxalilov uch pog‘ona yuqoriladi
O‘zbekistonlik bokschilar orasida reytingdagi eng sezilarli o‘sish Mirazizbek Mirzaxalilov hisobiga to‘g‘ri keldi.
U ikkinchi eng yengil vazn toifasida o‘tgan oygi 15-o‘rindan 13-pog‘onaga ko‘tarildi. Ushbu vazn toifasida ham chempionlik kamari Naoya Inouega tegishli.
Shu tariqa, Mirzaxalilov xalqaro reytingdagi mavqeini yaxshilab, kuchli 15 nafar bokschi safidagi o‘rnini mustahkamladi.
IBF reytingidan joy olgan o‘zbekistonlik bokschilar
Bokschi
Vazn toifasi
Reytingdagi o‘rni
Chempion
Bahodir Jalolov
Superog‘ir vazn
4-o‘rin
Filip Xrgovich
Isroil Madrimov
Birinchi o‘rta vazn
6-o‘rin
Josh Kelli
Murodjon Ahmadaliyev
Ikkinchi eng yengil vazn
4-o‘rin
Naoya Inoue
Mirazizbek Mirzaxalilov
Ikkinchi eng yengil vazn
13-o‘rin
Naoya Inoue
Yangilangan reyting O‘zbekiston professional boksidagi vakillar xalqaro maydonda o‘z mavqeini saqlab qolish va yaxshilashda davom etayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, bir vazn toifasida ikki nafar o‘zbekistonlik bokschining reytingdan joy olishi muxlislar uchun e’tiborli holatdir.
Endi asosiy e’tibor bokschilarning navbatdagi janglari va reytingda yanada yuqorilash imkoniyatlariga qaratiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…