16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi

·105·Dunyo
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Liviyalik tadbirkor 2010-yilda buyurtma bergan Nokia telefonlarini qariyb 16 yildan so'ng, 2024-yilda qabul qilib oldi.
  • Ushbu jo'natma 2011-yilda boshlangan fuqarolik urushi sababli logistika va bojxona xizmatlarining izdan chiqishi oqibatida kechikkan.
  • Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda tadbirkor Communicator va surilma telefonlar kabi o'sha davrning zamonaviy qurilmalarini ombordagi uzoq yillik saqlanishidan so'ng olganini hazilomuz ta'kidlaydi.

Liviyalik tadbirkor 2010 yilda buyurtma bergan Nokia telefonlarini qariyb 16 yildan keyin qabul qilib oldi. Eski rusumdagi telefonlar jo‘natmasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Mamlakat poytaxti Tripolida faoliyat yurituvchi telefon sotuvchisi ushbu qurilmalarga Liviyada fuqarolik urushi boshlanishidan oldin buyurtma bergan. Biroq 2011 yilda boshlangan mojaro mamlakatdagi logistika va bojxona xizmatlari faoliyatini izdan chiqarib, jo‘natmaning o‘z vaqtida yetib kelishini to‘xtatib qo‘ygan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda tadbirkor qizil plastik paketdan eski Nokia telefonlarini chiqarib, ular telefonmi yoki tarixiy eksponatmi, deya hazilomuz savol beradi. Jo‘natma ichida 2000-yillarning oxirlarida ommalashgan Communicator turidagi qurilmalar va surilma telefonlar ham bo‘lgan. Bugungi kunda eskirgan hisoblanadigan bu modellar o‘z davrida zamonaviy texnologiyalar qatoriga kirgan.

Telefonlar uzoq yillar davomida omborlardan birida qolib ketgan. Yaqinda ular aniqlanib, haqiqiy egasiga yuborilgan. Eng qizig‘i, jo‘natuvchi va qabul qiluvchi Tripoli shahrida, bir-biridan atigi bir necha kilometr masofada joylashgan bo‘lsa-da, buyurtmani yetkazish uchun qariyb 16 yil talab etilgan.

Kiyimdagi kishi qizil paket ichidagi ko‘plab mobil telefonlarni ko‘zdan kechirmoqda.

Voqea ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, foydalanuvchilarning hayratiga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik urush va siyosiy beqarorlik oddiy hayot, savdo-sotiq hamda kundalik xizmatlarga qay darajada salbiy ta’sir ko‘rsatishini ta’kidladi.

Muammar Qaddofiy hokimiyati ag‘darilganidan keyin Liviyada siyosiy bo‘linish saqlanib qolgan. Mamlakat g‘arbida Tripolidagi, BMT tomonidan tan olingan Milliy birlik hukumati bosh vazir Abdulhamid Dbeyba rahbarligida faoliyat yuritsa, sharqiy hududlarda general Xalifa Haftar qo‘llab-quvvatlaydigan boshqaruv ma’muriyati mavjud.

Qariyb 16 yil kechikib kelgan Nokia telefonlari bilan bog‘liq bu voqea urush va beqarorlik hatto bir necha kilometrlik masofadagi oddiy buyurtmaning bajarilishiga ham to‘sqinlik qilishi mumkinligini ko‘rsatdi.

LiviyaTripoliNokiaAbdulhamid Dbeyba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liviyada qurolli to‘qnashuvlar orasida mahbuslar qamoqxonadan ommaviy qochdiLiviyada qurolli to‘qnashuvlar orasida mahbuslar qamoqxonadan ommaviy qochdi5 avgust 08:28Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!6 iyul 22:45300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildi300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildi9 iyun 12:5024 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?24 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?13 oktabr 08:40Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiKecha 23:01Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiYaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdi18 avgust 00:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi