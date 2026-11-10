97 ta o‘yin va 47 ta gol: Eldor safga qaytdi — Shomurodov o‘z rekordini yangilay oladimi?

2 daqiqa o'qish0
97 ta o‘yin va 47 ta gol: Eldor safga qaytdi — Shomurodov o‘z rekordini yangilay oladimi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasining 12 noyabr kuni Toshkentda Rossiyaga qarshi o‘tkaziladigan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan muxlislar uchun muhim xushxabar e’lon qilindi. «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov kichik jarohatini davolash maqsadida yig‘inga jalb etilmagani va sardor Eldor Shomurodov oilaviy masalalar tufayli dastlabki mashg‘ulotlarni o‘tkazib yuborishi xavotir uyg‘otgan edi. Biroq vaziyat tez orada ijobiy tomonga o‘zgardi: terma jamoa sardori qisqa fursatda poytaxtga yetib kelib, Fabio Kannavaro ixtiyoridagi mashg‘ulotlarga bevosita qo‘shildi.

Kannavaroning asosiy tayanchi va ruhiy ko‘tarinkilik

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatining tasdiqlashicha, Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi forvardi milliy jamoaning umumiy guruhi bilan to‘liq mashg‘ulotlarga kirishgan. Mutaxassislarning fikricha, Shomurodovning maydonda va jamoa ichida bo‘lishi bosh murabbiy Fabio Kannavaro uchun nafaqat taktik variantlarni kengaytiradi, balki prinsipial o‘yin oldidan yigitlarning ruhiy ishonchi hamda jamoaviy hamjihatligini ikki barobar oshiradi.

Bundan tashqari, ushbu to‘qnashuv Rossiya futbol jamoatchiligi uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Rossiyalik muxlislar o‘z vaqtida «Rostov» safida yorqin o‘yinlar ko‘rsatgan Eldor Shomurodov va SSKA tarkibidagi yorqin harakatlari bilan tanilgan Abbosbek Fayzullayevning o‘yiniga alohida e’tibor qaratmoqda.

Ko‘rsatkich / Omil

Terma jamoadagi holat va raqamlar

Yetakchi hujumchi

Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir», 31 yosh)

Jamoa safidagi statistikasi

97 ta o‘yinda 47 ta gol (mutlaq tarixiy rekordchi)

Bosh murabbiy

Fabio Kannavaro (Italiya)

Muhim yo‘qotish

Abduqodir Husanov («Manchester Siti», tiklanish jarayonida)

Bo‘lajak sinovlar

12 noyabr — Rossiya (Toshkent), 17 noyabr — Saudiya Arabistoni (Doha)

Rossiya uchun tanish yulduzlar

Eldor Shomurodov (sobiq «Rostov») va Abbosbek Fayzullayev (sobiq SSKA)

«Shomurodov nafaqat gol uruvchi mashina, balki jamoaning ruhiy markazidir. Uning safda bo‘lishi har qanday raqib bilan bahsda O‘zbekiston hujum chizig‘iga mutlaqo boshqacha shiddat va ishonch bag‘ishlaydi».

Mutlaq rekordni yangilash fursati

Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini mustahkam saqlab kelmoqda. Uning hisobida milliy libosda o‘tkazilgan 97 ta bellashuvda kiritilgan 47 ta gol mavjud.

Noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan Rossiya hamda Dohada Saudiya Arabistoniga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlari tajribali forvardga o‘zining shaxsiy to‘purarlik rekordini yangilash va marrani 50 talik dovonga yaqinlashtirish uchun ajoyib imkoniyatni taqdim etadi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov Rossiya va Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yinlarda o‘z rekordini yangilab, yubiley 50-golini urishga muvaffaq bo‘ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari