97 ta o‘yin va 47 ta gol: Eldor safga qaytdi — Shomurodov o‘z rekordini yangilay oladimi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasining 12 noyabr kuni Toshkentda Rossiyaga qarshi o‘tkaziladigan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan muxlislar uchun muhim xushxabar e’lon qilindi. «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov kichik jarohatini davolash maqsadida yig‘inga jalb etilmagani va sardor Eldor Shomurodov oilaviy masalalar tufayli dastlabki mashg‘ulotlarni o‘tkazib yuborishi xavotir uyg‘otgan edi. Biroq vaziyat tez orada ijobiy tomonga o‘zgardi: terma jamoa sardori qisqa fursatda poytaxtga yetib kelib, Fabio Kannavaro ixtiyoridagi mashg‘ulotlarga bevosita qo‘shildi.
Kannavaroning asosiy tayanchi va ruhiy ko‘tarinkilik
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatining tasdiqlashicha, Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi forvardi milliy jamoaning umumiy guruhi bilan to‘liq mashg‘ulotlarga kirishgan. Mutaxassislarning fikricha, Shomurodovning maydonda va jamoa ichida bo‘lishi bosh murabbiy Fabio Kannavaro uchun nafaqat taktik variantlarni kengaytiradi, balki prinsipial o‘yin oldidan yigitlarning ruhiy ishonchi hamda jamoaviy hamjihatligini ikki barobar oshiradi.
Bundan tashqari, ushbu to‘qnashuv Rossiya futbol jamoatchiligi uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Rossiyalik muxlislar o‘z vaqtida «Rostov» safida yorqin o‘yinlar ko‘rsatgan Eldor Shomurodov va SSKA tarkibidagi yorqin harakatlari bilan tanilgan Abbosbek Fayzullayevning o‘yiniga alohida e’tibor qaratmoqda.
Ko‘rsatkich / Omil
Terma jamoadagi holat va raqamlar
Yetakchi hujumchi
Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir», 31 yosh)
Jamoa safidagi statistikasi
97 ta o‘yinda 47 ta gol (mutlaq tarixiy rekordchi)
Bosh murabbiy
Fabio Kannavaro (Italiya)
Muhim yo‘qotish
Abduqodir Husanov («Manchester Siti», tiklanish jarayonida)
Bo‘lajak sinovlar
12 noyabr — Rossiya (Toshkent), 17 noyabr — Saudiya Arabistoni (Doha)
Rossiya uchun tanish yulduzlar
Eldor Shomurodov (sobiq «Rostov») va Abbosbek Fayzullayev (sobiq SSKA)
«Shomurodov nafaqat gol uruvchi mashina, balki jamoaning ruhiy markazidir. Uning safda bo‘lishi har qanday raqib bilan bahsda O‘zbekiston hujum chizig‘iga mutlaqo boshqacha shiddat va ishonch bag‘ishlaydi».
Mutlaq rekordni yangilash fursati
Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini mustahkam saqlab kelmoqda. Uning hisobida milliy libosda o‘tkazilgan 97 ta bellashuvda kiritilgan 47 ta gol mavjud.
Noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan Rossiya hamda Dohada Saudiya Arabistoniga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlari tajribali forvardga o‘zining shaxsiy to‘purarlik rekordini yangilash va marrani 50 talik dovonga yaqinlashtirish uchun ajoyib imkoniyatni taqdim etadi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov Rossiya va Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yinlarda o‘z rekordini yangilab, yubiley 50-golini urishga muvaffaq bo‘ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
- #O‘zbekiston milliy terma jamoasi
- #Eldor Shomurodov
- #Fabio Kannavaro
- #O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…