Dmitriy Kuznetsov Rossiyaning O‘zbekistonga qarshi o‘yini oldidan qanday fikr bildirdi?

2 daqiqa o'qish55
Dmitriy Kuznetsov Rossiyaning O‘zbekistonga qarshi o‘yini oldidan qanday fikr bildirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SSSR terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Dmitriy Kuznetsov Rossiya milliy jamoasi O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi o‘rtoqlik o‘yinlarida tashabbusni qo‘ldan boy bermasligi kerakligini ta’kidladi.
  • Mutaxassis Rossiya terma jamoasidan chiroyli emas, balki himoyada ishonchli va hujumda sifatli o‘yin ko‘rsatishini kutmoqda.

SSSR terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Dmitriy Kuznetsov Rossiya milliy terma jamoasini noyabr oyida kutib turgan O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlari arafasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. «RB Sport» nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Valeriy Karpin shogirdlaridan nimalarni kutayotganini ochiq aytdi.

«Rossiya maydonda kuchli tomon sifatida harakat qilishi kerak»

Dmitriy Kuznetsovning fikricha, Rossiya terma jamoasi har ikki raqibga qarshi bahsda ham maydonda tashabbusni hech qachon qo‘ldan bermasligi lozim. Buning uchun esa eng avvalo himoyada ishonchli harakat qilish va hujumda imkoniyatlardan oqilona foydalanish talab etiladi.

«Men Rossiya terma jamoasidan avvalo chiroyli emas, sifatli futbol kutayapman. Futbolchilarimiz raqib darvozasi oldida yuzaga keladigan epizodlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishini, himoyada esa ishonchli o‘ynashini istayman, chunki har qanday o‘yin asosan shundan boshlanadi. Mening fikrimcha, milliy jamoa O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi maydonga kuchli tomon sifatida chiqishi kerak», — dedi Dmitriy Kuznetsov.

Uchrashuv va jamoa parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Mutaxassis fikri

Dmitriy Kuznetsov (SSSR terma jamoasi sobiq yarim himoyachisi)

O‘zbekiston bilan o‘yin

12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi

Venesuela bilan o‘yin

17 noyabr kuni Krasnodar shahrida o‘tkaziladi

Oktyabr oyidagi natijalar

Eron (2:0), Namibiya (6:0) va Nigeriya (3:3)

Xalqaro maqom

Rossiya terma jamoalari va klublari 2022 yil bahoridan beri rasmiy musobaqalardan chetlatilgan

«Ikkala jamoa o‘rtasidagi murosasiz va qiziqarli kechadigan mazkur o‘rtoqlik bahsi muxlislarga haqiqiy shiddatli futbol lahzalarini taqdim etishi kutilmoqda».

Oldindagi muhim sinovlar va jamoaning holati

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi ertaga, 12 noyabr kuni Toshkentda start oladi. Shundan so‘ng, Rossiya terma jamoasi Krasnodar shahriga borib, 17 noyabr kuni Venesuela vakillariga qarshi maydonga tushadi.

Ma’lumot uchun, oktyabr oyida Rossiya terma jamoasi uchta nazorat uchrashuvini o‘tkazib, Eronni 2:0, Namibiyani 6:0 hisobida mag‘lub etgan edi, Nigeriya bilan kechgan bahs esa 3:3 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi. Rossiya terma jamoalari va klublari 2022 yil bahoridan beri rasmiy xalqaro musobaqalarda qatnashishdan chetlatilgan sharoitda, bu kabi o‘rtoqlik o‘yinlari jamoa uchun asosiy amaliyot maydoniga aylangan.

Sizningcha, Dmitriy Kuznetsov aytganidek, Rossiya terma jamoasi O‘zbekistonga qarshi safarda tashabbusni o‘z qo‘liga ola oladimi yoki Fabio Kannavaro shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida ustunlikni saqlab qoladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari