Dmitriy Kuznetsov Rossiyaning O‘zbekistonga qarshi o‘yini oldidan qanday fikr bildirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SSSR terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Dmitriy Kuznetsov Rossiya milliy jamoasi O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi o‘rtoqlik o‘yinlarida tashabbusni qo‘ldan boy bermasligi kerakligini ta’kidladi.
- Mutaxassis Rossiya terma jamoasidan chiroyli emas, balki himoyada ishonchli va hujumda sifatli o‘yin ko‘rsatishini kutmoqda.
SSSR terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Dmitriy Kuznetsov Rossiya milliy terma jamoasini noyabr oyida kutib turgan O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlari arafasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. «RB Sport» nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Valeriy Karpin shogirdlaridan nimalarni kutayotganini ochiq aytdi.
«Rossiya maydonda kuchli tomon sifatida harakat qilishi kerak»
Dmitriy Kuznetsovning fikricha, Rossiya terma jamoasi har ikki raqibga qarshi bahsda ham maydonda tashabbusni hech qachon qo‘ldan bermasligi lozim. Buning uchun esa eng avvalo himoyada ishonchli harakat qilish va hujumda imkoniyatlardan oqilona foydalanish talab etiladi.
«Men Rossiya terma jamoasidan avvalo chiroyli emas, sifatli futbol kutayapman. Futbolchilarimiz raqib darvozasi oldida yuzaga keladigan epizodlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishini, himoyada esa ishonchli o‘ynashini istayman, chunki har qanday o‘yin asosan shundan boshlanadi. Mening fikrimcha, milliy jamoa O‘zbekiston va Venesuelaga qarshi maydonga kuchli tomon sifatida chiqishi kerak», — dedi Dmitriy Kuznetsov.
Uchrashuv va jamoa parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Mutaxassis fikri
Dmitriy Kuznetsov (SSSR terma jamoasi sobiq yarim himoyachisi)
O‘zbekiston bilan o‘yin
12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi
Venesuela bilan o‘yin
17 noyabr kuni Krasnodar shahrida o‘tkaziladi
Oktyabr oyidagi natijalar
Eron (2:0), Namibiya (6:0) va Nigeriya (3:3)
Xalqaro maqom
Rossiya terma jamoalari va klublari 2022 yil bahoridan beri rasmiy musobaqalardan chetlatilgan
«Ikkala jamoa o‘rtasidagi murosasiz va qiziqarli kechadigan mazkur o‘rtoqlik bahsi muxlislarga haqiqiy shiddatli futbol lahzalarini taqdim etishi kutilmoqda».
Oldindagi muhim sinovlar va jamoaning holati
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi ertaga, 12 noyabr kuni Toshkentda start oladi. Shundan so‘ng, Rossiya terma jamoasi Krasnodar shahriga borib, 17 noyabr kuni Venesuela vakillariga qarshi maydonga tushadi.
Ma’lumot uchun, oktyabr oyida Rossiya terma jamoasi uchta nazorat uchrashuvini o‘tkazib, Eronni 2:0, Namibiyani 6:0 hisobida mag‘lub etgan edi, Nigeriya bilan kechgan bahs esa 3:3 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi. Rossiya terma jamoalari va klublari 2022 yil bahoridan beri rasmiy xalqaro musobaqalarda qatnashishdan chetlatilgan sharoitda, bu kabi o‘rtoqlik o‘yinlari jamoa uchun asosiy amaliyot maydoniga aylangan.
Sizningcha, Dmitriy Kuznetsov aytganidek, Rossiya terma jamoasi O‘zbekistonga qarshi safarda tashabbusni o‘z qo‘liga ola oladimi yoki Fabio Kannavaro shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida ustunlikni saqlab qoladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…