Qog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdi

·0·Foydali
Qog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdi

Qog‘oz kitob o‘qish hikoya detallarini yaxshiroq bog‘lash va eslab qolishga yordam beradi. Yaponiyalik olimlar o‘tkazgan tadqiqot natijalari PLOS One jurnalida e’lon qilindi.

Tokio universiteti olimlari o‘qish formati miya faoliyatiga qanday ta’sir qilishini o‘rgandi. Tajribada 25 nafar talaba ishtirok etdi. Ular yapon komiksining bir qismini qog‘oz kitob yoki planshet orqali o‘qib chiqqan. Keyin esa hikoyaning ikkinchi qismi bilan tanishib, syujet bo‘yicha savollarga javob bergan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, har ikki guruhda ham javoblarning aniqligi deyarli bir xil bo‘lgan. Biroq planshetda o‘qigan ishtirokchilar hikoyaning turli qismlaridagi ma’lumotlarni bog‘lashni talab qiluvchi savollarga javob berish uchun ko‘proq vaqt sarflagan.

MRT tahlillari qog‘oz kitob o‘qiganlarda tilni qayta ishlash va voqealar ketma-ketligini shakllantirishga mas’ul bo‘lgan miya sohalari kamroq faollashganini ko‘rsatgan. Bu esa ma’lumotlarni tushunish uchun kamroq kuch talab qilinganini anglatadi.

Olimlar buni qog‘oz kitobning jismoniy xususiyatlari bilan izohlamoqda. Sahifalarning joylashuvi va o‘qish jarayonini his qilish imkoniyati miyada voqealarning “fazoviy xaritasi”ni shakllantirib, ma’lumotlarni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi.

Tadqiqot mualliflariga ko‘ra, raqamli o‘qish matnni tushunishni yomonlashtirmaydi. Ammo xuddi shu natijaga erishish uchun planshet foydalanuvchilari ko‘proq vaqt va kognitiv resurs sarflaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinShakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinBugun, 16:06Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiQog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiBugun, 05:34Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiKecha, 17:33Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiKecha, 17:28Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiBolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi12.06, 16:333 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz11.06, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?