Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradi
Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi Atletiko Madrid klubining shikoyatidan so'ng Barselona klubiga nisbatan intizomiy tergov boshladi. Poytaxt klubi kataloniyaliklarni yulduz hujumchi Julian Alvarez bilan transfer oynasi qoidalarini buzgan holda noqonuniy ravishda bog'langani uchun ayblamoqda. Mojaroga asos bo'lgan holat 30-iyun kuni yuzaga kelib, Atletiko Madrid RFEFga rasmiy shikoyat kiritgan edi.
Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) Atletiko Madrid klubining rasmiy shikoyatidan soʻng Barselona klubiga nisbatan intizomiy tergov boshladi. Goal.com xabar berishicha, poytaxt klubi kataloniyaliklarni yulduz hujumchi Julian Alvarez bilan transfer oynasi qoidalarini buzgan holda noqonuniy ravishda bogʻlangani uchun ayblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroga asos boʻlgan holat 30-iyun kuni yuzaga keldi. Oʻshanda Atletiko Madrid klubi RFEFga rasmiy shikoyat kiritib, Barselona 26 yoshli hujumchi bilan sport qoidalarida ruxsat etilgan muddatdan tashqari paytda aloqaga chiqqanini maʼlum qilgan edi. Argentinalik hujumchining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, u jamoaning muhim futbolchilaridan biri sanaladi.
Tomonlar oʻrtasidagi keskinlikMazkur intizomiy jarayon boshlangani haqida har ikki klubga ham rasman xabar berildi. Endi ular vakolatli organlar yakuniy qaror qabul qilishidan oldin oʻz vajlarini va voqealar rivojini taqdim etishlari shart. Ushbu transfer saga Ispaniyaning ikki grand klubi oʻrtasidagi munosabatlarni yanada keskinlashtirib yubordi.
Atletiko bosh direktori Migel Anxel Xil Marin ilgari ham klub oʻz manfaatlarini har qanday noqonuniy harakatlardan qatʼiy himoya qilishini ogohlantirgan edi. Shunga qaramay, Kataloniya klubi rahbariyati oʻzining asosiy hujum nishonini qoʻlga kiritish niyatidan qaytmayapti va muzokaralarni davom ettirishga intilmoqda.
Prezident bayonoti va kelajakdagi qadamlarBarselona prezidenti Joan Laporta 13-iyul kuni Madridga hujumchi uchun rasmiy taklif yuborilganini ochiq tan olgan edi. Biroq Atletiko Madrid rahbariyati qatʼiy pozitsiyada qolib, potensial transfer boʻyicha har qanday muzokaralardan mutlaqo bosh tortmoqda. Bu esa yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli qarama-qarshiliklaridan birini keltirib chiqardi.
Futbolchining oʻziga keladigan boʻlsak, Julian Alvarez yaqinda oʻtgan Jahon chempionati davomida Metropolitano stadionini tark etib, yangi chaqiruvlarni sinab koʻrmoqchi ekanini ochiq bildirgan edi. U Barselona jamoasining hujum chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy ustuvor maqsadi boʻlib qolmoqda, biroq yuzaga kelgan huquqiy nizo transferni murakkablashtirmoqda.
Barselona klubi RFEF tomonidan yuborilgan bildirishnomani bunday vaziyatdagi odatiy majburiy qadam sifatida baholamoqda. Laporta maʼmuriyati hozirda huquqiy himoya choralarini tayyorlash bilan birga, muzokaralardagi turgʻunlikni yoʻq qilish yoʻllarini qidirmoqda.
…