Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradi

·30·Sport
Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradi
Qisqacha

Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi Atletiko Madrid klubining shikoyatidan so'ng Barselona klubiga nisbatan intizomiy tergov boshladi. Poytaxt klubi kataloniyaliklarni yulduz hujumchi Julian Alvarez bilan transfer oynasi qoidalarini buzgan holda noqonuniy ravishda bog'langani uchun ayblamoqda. Mojaroga asos bo'lgan holat 30-iyun kuni yuzaga kelib, Atletiko Madrid RFEFga rasmiy shikoyat kiritgan edi.

Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) Atletiko Madrid klubining rasmiy shikoyatidan soʻng Barselona klubiga nisbatan intizomiy tergov boshladi. Goal.com xabar berishicha, poytaxt klubi kataloniyaliklarni yulduz hujumchi Julian Alvarez bilan transfer oynasi qoidalarini buzgan holda noqonuniy ravishda bogʻlangani uchun ayblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroga asos boʻlgan holat 30-iyun kuni yuzaga keldi. Oʻshanda Atletiko Madrid klubi RFEFga rasmiy shikoyat kiritib, Barselona 26 yoshli hujumchi bilan sport qoidalarida ruxsat etilgan muddatdan tashqari paytda aloqaga chiqqanini maʼlum qilgan edi. Argentinalik hujumchining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, u jamoaning muhim futbolchilaridan biri sanaladi.

Tomonlar oʻrtasidagi keskinlik

Mazkur intizomiy jarayon boshlangani haqida har ikki klubga ham rasman xabar berildi. Endi ular vakolatli organlar yakuniy qaror qabul qilishidan oldin oʻz vajlarini va voqealar rivojini taqdim etishlari shart. Ushbu transfer saga Ispaniyaning ikki grand klubi oʻrtasidagi munosabatlarni yanada keskinlashtirib yubordi.

Atletiko bosh direktori Migel Anxel Xil Marin ilgari ham klub oʻz manfaatlarini har qanday noqonuniy harakatlardan qatʼiy himoya qilishini ogohlantirgan edi. Shunga qaramay, Kataloniya klubi rahbariyati oʻzining asosiy hujum nishonini qoʻlga kiritish niyatidan qaytmayapti va muzokaralarni davom ettirishga intilmoqda.

Prezident bayonoti va kelajakdagi qadamlar

Barselona prezidenti Joan Laporta 13-iyul kuni Madridga hujumchi uchun rasmiy taklif yuborilganini ochiq tan olgan edi. Biroq Atletiko Madrid rahbariyati qatʼiy pozitsiyada qolib, potensial transfer boʻyicha har qanday muzokaralardan mutlaqo bosh tortmoqda. Bu esa yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli qarama-qarshiliklaridan birini keltirib chiqardi.

Futbolchining oʻziga keladigan boʻlsak, Julian Alvarez yaqinda oʻtgan Jahon chempionati davomida Metropolitano stadionini tark etib, yangi chaqiruvlarni sinab koʻrmoqchi ekanini ochiq bildirgan edi. U Barselona jamoasining hujum chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy ustuvor maqsadi boʻlib qolmoqda, biroq yuzaga kelgan huquqiy nizo transferni murakkablashtirmoqda.

Barselona klubi RFEF tomonidan yuborilgan bildirishnomani bunday vaziyatdagi odatiy majburiy qadam sifatida baholamoqda. Laporta maʼmuriyati hozirda huquqiy himoya choralarini tayyorlash bilan birga, muzokaralardagi turgʻunlikni yoʻq qilish yoʻllarini qidirmoqda.

BarcelonaAtletiko MadridJulian AlvarezRFEFTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!Bugun, 12:15Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinFransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinBugun, 12:14«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlariBugun, 12:08«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildiBugun, 11:58«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasiBugun, 11:37Milan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdiMilan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi