Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?
Ijtimoiy tarmoqlarda Krishtianu Ronaldu va uning qaylig‘i Jorjina Rodrigesning to‘yi kelasi hafta o‘tkazilishi, marosimga Habib Nurmagomedov hamda Konor Makgregor taklif qilingani haqida xabar tarqaldi. Biroq bu ma’lumotni tasdiqlovchi rasmiy bayonot yoki ishonchli dalil hozircha mavjud emas.
Tarqalgan ro‘yxatda Rio Ferdinand, Vinisius Junior, Kilian Mbappe, Rodrigo, Vin Dizel, Rianna, Jennifer Lopes, Dreyk, Trevis Skott, Pirs Morgan va AyShouSpid kabi mashhurlar nomi ham keltirilgan. Ammo Ronaldu, Jorjina yoki ularning vakillari mehmonlar ro‘yxati va to‘y sanasini e’lon qilmagan. ISHowSpeed'ning taklif etilgani haqidagi avvalgi xabar ham tasdiqlanmagan ma’lumot deb baholangan.
Habib va Konor 2018 yildagi YUEFSI 229 musobaqasida jang qilgan. O‘shanda Nurmagomedov to‘rtinchi raundda raqibini bo‘g‘ish usuli bilan taslim etgan edi.
…