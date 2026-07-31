“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandi

·48·O‘zbekiston
“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandi
Qisqacha

Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov "Andijon polkasi" raqsini Ginnes rekordlar kitobiga kiritish xarajatlari uchun viloyat budjeti zaxira jamg‘armasidan 730 million so‘m ajratgani ochiqlandi. Hokim qarorida mablag‘ning qaysi xizmatlar va xarajatlarga sarflanishi hamda uning qancha qismi tashkilotga to‘langani ko‘rsatilmagan.

Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov "Andijon polkasi" raqsini Ginnesning rekordlar kitobiga kiritish bilan bog‘liq xarajatlar uchun viloyat budjeti zaxira jamg‘armasidan 730 million so‘m ajratgan.

Hokim qarorida mablag‘ning aynan qaysi xizmatlar va xarajatlarga sarflanishi batafsil ko‘rsatilmagan. Shuningdek, ajratilgan pulning qancha qismi Ginnesning rekordlar kitobi tashkilotiga to‘langani ham ochiqlanmagan.

24 iyun kuni Andijonda o‘tkazilgan tadbirda 20 ming ishtirokchi bir vaqtning o‘zida "Andijon polkasi"ni ijro etib, rekord o‘rnatgan edi. Tadbir yakunida Ginnes vakili rekordni tasdiqlovchi sertifikatni viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovga topshirgan.

Tadbir arafasida Asaqa tumanidagi maktab o‘quvchilari rekordga tayyorgarlik ko‘rish uchun yo‘lga chiqqan paytda yo‘l-transport hodisasiga uchragan. Oqibatda bir nafar o‘quvchi vafot etgan, yana bir necha kishi jarohatlangan.

AndijanShukhratbek AbdurahmonovGuinness World RecordsAsaka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiBugun, 12:22Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Bugun, 06:33Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiKecha, 23:19Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Kecha, 22:28O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiO‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiKecha, 20:06Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiKecha, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi