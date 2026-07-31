«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi
«Manchester Siti» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Enso Mareska jamoada Pep Gvardiola boshlab bergan ishni katta o‘zgarishlarsiz davom ettirishi kutilmoqda. Sport direktori Ugu Viana jamoa o‘yini tubdan o‘zgarmasligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, o‘tgan mavsumda Janluiji Donnarumma va Abduqodir Husanov kabi futbolchilarning xususiyatlari sababli orqa chiziqdan qisqa uzatmalar bilan hujum boshlash qiyinlashdi.
Yoz davomida «Manchester Siti» rahbariyati futbolchilarning vakillari bilan muzokaralar olib borar ekan, jamoa atrofida noaniqlik va xavotir paydo bo‘lishi tabiiy edi. Klubning sport direktori Ugu Viana esa bir fikrni qayta-qayta ta’kidlamoqda: jamoa o‘yini tubdan o‘zgarmaydi.
Ushbu maqolada biz sizga kataloniyalik daho — Pep Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»ning taqdiri, yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning rejalari, Donnarummaning kamchiliklari va eng muhimi, o‘zbekistonlik iqtidor sohibi Abduqodir Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi haqida batafsil so‘zlab beramiz.
Gvardiola Merosini Saqlab Qolish va Mareska "Omili"
Pep Gvardiola o‘n yil davomida klubga o‘z g‘oyalari va yuqori talablarini singdirdi. U ketgach, muayyan noaniqlik paydo bo‘lishi tabiiy edi. Ugu Viana bu kabi savollarga javob berishga majbur, chunki yangi bosh murabbiy Enso Mareska aynan Gvardiola boshlab bergan ishni davom ettirish uchun tayinlangan. Mareska Pep Gvardiola bilan bir xil futbol falsafasiga ega va kataloniyalik mutaxassis shtabida ishlagan. Manbalar ham u jamoaga chin ma’noda mos mutaxassis ekanini ta’kidlaydi.
Diqqatga sazovor fakt: Mareskaning futboli avvalgi mavsumdagi emas, balki «Siti»ning so‘nggi besh yildagi an’anaviy uslubiga yaqinroq bo‘lishi aytilmoqda.
"Manchester Siti" Uslubi Nega O‘zgardi: Donnarumma va Husanovning Afzalliklari
O‘tgan mavsumda «Manchester Siti» Premer-ligada yakkama-yakka himoya uslubi kengaygani sababli nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri futbolga o‘tishga majbur bo‘ldi. Bu esa ko‘proq jismoniy kuch va ayrim vaziyatlarda uzoq uzatmalardan foydalanishni talab qildi. Klub manbalarining tan olishicha, Janluiji Donnarumma va Abduqodir Husanov bilan orqa chiziqdan qisqa uzatmalar orqali hujumni boshlash ancha qiyinlashdi.
Futbolchi
Kamchiliklar
Ustunliklar
Uslubga Ta’siri
J. Donnarumma
Qisqa uzatmalar orqali hujum boshlashda qiyinchilik
Yakkakurashlardagi mahorati
Jamoani yuqori pressingdan qutqaradi, uzoq paslardan foydalanishga majbur qiladi
A. Husanov
To‘p bilan ishlashda soddalik
Yuqori tezligi va yakkakurashlardagi mahorati
Himoyadagi xavfli vaziyatlarni bartaraf etadi, jismoniy kuchni oshiradi
Aynan mana shu ustunlik va kamchiliklar nima sababdan «Manchester Siti» klubining o‘yin uslubi o‘zgarganligini izohlaydi. Jamoa avvalgidek pas o‘yini uchun emas, balki yangi chaqiriqlarga javob berish uchun shakllantirildi.
Yangi "Manchester Siti"ning Ko‘rinishi: Taktik moslashuvchanlik va tarkibni kuchaytirish
Mareskaga yaqin manbalarning ta’kidlashicha, u avvallari himoyadan uzoq paslar bilan chiqishni unchalik yoqtirmagan bo‘lsa-da, «Chelsi»da ishlagan payti bu usulga ham ochiqroq bo‘la boshlagan. Uning futboli asosan bo‘sh futbolchini topish va maydonning turli hududlarida son jihatidan ustunlik yaratishga qurilgan.
Diqqatga sazovor fakt: Mareskada moslashuvchanlik ham bor. U darvozabonlar qisqa uzatmalar bilan o‘yinni boshlamasa, ularni zaxiraga o‘tqazishini aytgan bo‘lsa-da, hozir buni yagona yechim deb hisoblamaydi.
U hujum qurishda odatda uch nafar himoyachi va ikki yarim himoyachi bilan harakat qiladi. To‘rtinchi himoyachi esa qanot yoki hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasiga ko‘tariladi. So‘nggi ikki yil ichida «Siti» tarkibni Savio, Reynders, Rayan Ayt-Nuri, Sherki, Semeno va Umar Marmush kabi raqiblarni aldab o‘ta oladigan futbolchilar bilan kuchaytirdi.
Abduqodir Husanov: O‘ng Qanotda Yangi "Hukmdorlik" Pozitsiyasi
«Manchester Siti» rahbariyati o‘ng qanot himoyasini kuchaytirishni istamoqda. Mareska «Chelsi»dan Malo Gyustoni olib kelishni juda istagan, chunki fransiyalik futbolchi hujum va himoyadagi sifatlar, jismoniy tayyorgarlik hamda dinamik harakatlarni o‘zida mujassam etgan. Biroq uning narxi juda yuqori bo‘lib chiqdi.
Shu sababli Abduqodir Husanovning o‘ng qanot himoyachisi sifatida o‘ynashi ehtimoli mavjud. To‘p jamoada bo‘lganda u amalda o‘ng markaziy himoyachi sifatida foydalaniladi.
Bu pozitsiya Abduqodir Husanovga qanday imkoniyatlar beradi?
Himoyadagi kuchli tomonlarini maksimal darajada namoyon qilish.
Uzatmalarni soddaroq bajarish.
Oldinga faol chiqisho‘tgan mavsumdagidek to‘p bilan oldinga faol chiqish.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Kelajak haqida muzokaralar
Yoz davomida futbolchilar vakillari bilan
Sport direktori
Ugu Viana (jamoa o‘yini o‘zgarmasligini ta’kidlamoqda)
Yangi bosh murabbiy
Enso Mareska (Gvardiola falsafasiga ega)
Asosiy muammo
Donnarumma va Husanov bilan orqa chiziqdan hujum boshlash qiyinlashdi
A. Husanovning yangi pozitsiyasi
O‘ng qanot himoyachisi (To‘p jamoada bo‘lganda o‘ng markaziy himoyachi)
Kuchaytirilish istalgan pozitsiya
O‘ng qanot himoyasi (Malo Gyusto nomzodi juda yuqori narxda bo‘ldi)
Xulosa: Premer-liganing Eng Qiziq Mavzularidan Biri
«Manchester Siti» rahbariyati Enso Mareskani Gvardiolaning ishlarini katta o‘zgarishlarsiz davom ettira oladigan juda kam sonli mutaxassislardan biri deb hisoblaydi. Mareska bu jamoani qanday boshqarishi va uni qay yo‘sinda rivojlantirishi kelasi Premer-liga mavsumining eng qiziq mavzularidan biri bo‘ladi.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»ning taqdiri va Abduqodir Husanovning yangi roli haqida bilishi kerak.Sizningcha, Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» Gvardiola davridagi muvaffaqiyatlarni takrorlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…