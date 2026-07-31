Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildi

·26·Texno
Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildi
Qisqacha

Birlashgan Arab Amirliklarining GPU Solutions kompaniyasi NVIDIA grafik chiplarining tezkor xotira hajmini tijoriy asosda oshirib berish bo'yicha yangi xizmatni ishga tushirdi. Mazkur xizmat doirasida mutaxassislar dastlabki bosqichda GeForce RTX 2080 Ti modelining VRAM hajmini 11 gigabaytdan 22 gigabaytgacha oshirishni yo'lga qo'ydi va GeForce RTX 3070 grafik kartalari uchun ham xotirani 8 gigabaytdan 16 gigabaytgacha kengaytirishni taklif qilmoqda.

Birlashgan Arab Amirliklarining GPU Solutions kompaniyasi NVIDIA grafik chiplarining tezkor xotira hajmini tijoriy asosda oshirib berish boʻyicha yangi xizmatni ishga tushirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus tufayli foydalanuvchilar oʻz video-kartalarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyatiga ega boʻlmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Modratsiya jarayoni va texnik yechimlar

Mazkur xizmat doirasida mutaxassislar dastlabki bosqichda GeForce RTX 2080 Ti modelining VRAM hajmini 11 gigabaytdan 22 gigabaytgacha oshirishni yoʻlga qoʻydi. Ilgarigidek bunday oʻzgartirishlar faqatgina ayrim ishqiboz va muhandislar tomonidan qoʻlbola usulda bajarilgan boʻlsa, hozirda toʻlaqonli servis xizmati va maxsus tayyorlangan VBIOS proshivkasi taqdim etilmoqda.

Modernizatsiya jarayoni qurilmani toʻliq qismlarga ajratishdan boshlanadi. Mutaxassislar dastlabki 1 gigabayt sigʻimdagi shtatli GDDR6 xotira mikrosxemalarini 2 gigabaytli oʻxshash chiplarga almashtiradilar. Shundan soʻng, platadagi apparat rezistorlari konfiguratsiyasi oʻzgartirilib, yangi xotira hajmining tizim tomonidan toʻgʻri tanilishi taʼminlanadi.

Sifat nazorati va qoʻshimcha xizmatlar

Texnik ishlar yakunlangach, xizmat koʻrsatish markazi barcha eskirgan termoprokladkalar hamda termopastani yangisiga almashtiradi. Bu esa qurilmaning qizishini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlar yakunlanganidan soʻng, har bir modernizatsiya qilingan video-karta maxsus stress-testlardan oʻtkaziladi. Mijozlarga qurilmaning barqaror ishlashini tasdiqlovchi tekshiruv natijalari taqdim etiladi.

Qoʻllanish doirasi va istiqbollar

RTX 2080 Ti modellaridan tashqari, kompaniya GeForce RTX 3070 grafik kartalari uchun ham xuddi shunday xizmatni taklif qilmoqda. Ushbu modelda xotira hajmi 8 gigabaytdan 16 gigabaytgacha kengaytiriladi.

Video-xotira hajmining oshirilishi ayniqsa sunʼiy intellekt vazifalari, uch oʻlchamli grafika, videolarni qayta ishlash, ogʻir professional dasturlar hamda zamonaviy oʻyinlar uchun gʻoyat muhim hisoblanadi.

Hozircha kompaniya ushbu xizmatning aniq narxlarini oshkor etgani yoʻq. Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, xotira mikrosxemalari bozorida narxlarning oʻsishi davom etayotgani sababli mazkur modernizatsiya jarayoni arzon tushmasligi mumkin.

GPU SolutionsNVIDIAGeForce RTXVideokartaSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiTecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiBugun, 12:27Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiBugun, 12:00Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiSunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiBugun, 10:22Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiPavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiBugun, 09:21Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiBugun, 07:52Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi