Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildi
Birlashgan Arab Amirliklarining GPU Solutions kompaniyasi NVIDIA grafik chiplarining tezkor xotira hajmini tijoriy asosda oshirib berish bo'yicha yangi xizmatni ishga tushirdi. Mazkur xizmat doirasida mutaxassislar dastlabki bosqichda GeForce RTX 2080 Ti modelining VRAM hajmini 11 gigabaytdan 22 gigabaytgacha oshirishni yo'lga qo'ydi va GeForce RTX 3070 grafik kartalari uchun ham xotirani 8 gigabaytdan 16 gigabaytgacha kengaytirishni taklif qilmoqda.
Birlashgan Arab Amirliklarining GPU Solutions kompaniyasi NVIDIA grafik chiplarining tezkor xotira hajmini tijoriy asosda oshirib berish boʻyicha yangi xizmatni ishga tushirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus tufayli foydalanuvchilar oʻz video-kartalarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyatiga ega boʻlmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Modratsiya jarayoni va texnik yechimlarMazkur xizmat doirasida mutaxassislar dastlabki bosqichda GeForce RTX 2080 Ti modelining VRAM hajmini 11 gigabaytdan 22 gigabaytgacha oshirishni yoʻlga qoʻydi. Ilgarigidek bunday oʻzgartirishlar faqatgina ayrim ishqiboz va muhandislar tomonidan qoʻlbola usulda bajarilgan boʻlsa, hozirda toʻlaqonli servis xizmati va maxsus tayyorlangan VBIOS proshivkasi taqdim etilmoqda.
Modernizatsiya jarayoni qurilmani toʻliq qismlarga ajratishdan boshlanadi. Mutaxassislar dastlabki 1 gigabayt sigʻimdagi shtatli GDDR6 xotira mikrosxemalarini 2 gigabaytli oʻxshash chiplarga almashtiradilar. Shundan soʻng, platadagi apparat rezistorlari konfiguratsiyasi oʻzgartirilib, yangi xotira hajmining tizim tomonidan toʻgʻri tanilishi taʼminlanadi.
Sifat nazorati va qoʻshimcha xizmatlarTexnik ishlar yakunlangach, xizmat koʻrsatish markazi barcha eskirgan termoprokladkalar hamda termopastani yangisiga almashtiradi. Bu esa qurilmaning qizishini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Ishlar yakunlanganidan soʻng, har bir modernizatsiya qilingan video-karta maxsus stress-testlardan oʻtkaziladi. Mijozlarga qurilmaning barqaror ishlashini tasdiqlovchi tekshiruv natijalari taqdim etiladi.
Qoʻllanish doirasi va istiqbollarRTX 2080 Ti modellaridan tashqari, kompaniya GeForce RTX 3070 grafik kartalari uchun ham xuddi shunday xizmatni taklif qilmoqda. Ushbu modelda xotira hajmi 8 gigabaytdan 16 gigabaytgacha kengaytiriladi.
Video-xotira hajmining oshirilishi ayniqsa sunʼiy intellekt vazifalari, uch oʻlchamli grafika, videolarni qayta ishlash, ogʻir professional dasturlar hamda zamonaviy oʻyinlar uchun gʻoyat muhim hisoblanadi.
Hozircha kompaniya ushbu xizmatning aniq narxlarini oshkor etgani yoʻq. Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, xotira mikrosxemalari bozorida narxlarning oʻsishi davom etayotgani sababli mazkur modernizatsiya jarayoni arzon tushmasligi mumkin.
…