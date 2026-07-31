Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdi

·29·Texno
Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdi
Qisqacha

Kaliforniyaning Satyress startapi tabiiy va texnogen halokatlar sharoitida inson o'rnini bosa oladigan Threehalves nomli ikki metrlik robotni namoyish etdi. Ushbu qurilma inson qiyofasidagi yuqori qism va qiyin joylarda barqarorlikni ta'minlaydigan to'rt oyoqli platformadan iborat bo'lgan "kentavr" konstruksiyasiga ega.

Kaliforniyaning Satyress стартапи tabiiy va texnogen halokatlar sharoitida ishlashga moʻljallangan noodatiy Threehalves nomli robotni namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikki metrlik ushbu qurilma qutqaruvchilar hayotini xavf ostiga qoʻyadigan yongʻinlar, koʻchkilar va vayronaga aylangan binolar zonasida vazifalarni bajarishga мoʻljallangan boʻlib, u oʻta ogʻir sharoitlarda inson oʻrnini bosishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Innovatsion robot oʻziga xos «kentavr» konstruksiyasiga ega. Uning yuqori qismi insonga oʻxshasa, quyi qismi qiyin oʻtish mumkin boʻlgan joylarda barqarorlikni taʼminlaydigan toʻrt oyoqli platformadan iborat. Bunday tuzilish mashinaga eng murakkab relyeflarda ham muvozanat saqlab harakatlanish imkonini beradi.

Modul tuzilishi va boshqaruv

Threehalves toʻliq avtonom tarzda emas, balki operator nazorati ostida ishlaydi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda aniq va xavfsiz qarorlar qabul qilishni taʼminlaydi. Shuningdek, robot modul konstruksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Muhandislar oʻzgaruvchan qoʻllar oʻrniga benzopila, burgʻi va otvertka kabi turli xil asboblarni tezkorlik bilan oʻrnatish imkoniyatini yaratgan. Barcha almashinadigan qismlar unifikatsiyalangan modullardan iborat boʻlib, bu dala sharoitining oʻzida ham taʼmirlash va qayta jihozlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Tashish va xavfsizlik choralari

Loyihani ishlab chiqishda logistika masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Tashish uchun qulay qilib yigʻiladigan konstruksiya tufayli, uzunligi taxminan 1,7 metr boʻlgan standart pikap kuzoviga bir yoʻla ikkita shunday robotni sigʻdirish mumkin.

Xavfsizlik masalalari ham qatʼiy nazoratga olingan. Mashinani operatorning maxsus buyrugʻi bilan bir zumda toʻxtatish imkoni bor. Zaxira chora sifatida esa pnevmatik favqulodda blokirovka tizimi koʻzda tutilgan — u faollashtirilganda robot darhol oʻrnida jismonan qotib qoladi.

Hozircha Satyress kompaniyasi yangi qurilmaning narxi va uni tijoriy chiqarish muddatlari borasidagi maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, mazkur texnologiya kelgusida qutqaruv operatsiyalari samaradorligini oshirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

RobototexnikaQutqaruv operatsiyalariTexnologiyalarSunʼiy intellektYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiTecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiBugun, 12:27Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBirlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiSunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiBugun, 10:22Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiPavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiBugun, 09:21Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiBugun, 07:52Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi