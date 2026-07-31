Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdi
Kaliforniyaning Satyress startapi tabiiy va texnogen halokatlar sharoitida inson o'rnini bosa oladigan Threehalves nomli ikki metrlik robotni namoyish etdi. Ushbu qurilma inson qiyofasidagi yuqori qism va qiyin joylarda barqarorlikni ta'minlaydigan to'rt oyoqli platformadan iborat bo'lgan "kentavr" konstruksiyasiga ega.
Kaliforniyaning Satyress стартапи tabiiy va texnogen halokatlar sharoitida ishlashga moʻljallangan noodatiy Threehalves nomli robotni namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikki metrlik ushbu qurilma qutqaruvchilar hayotini xavf ostiga qoʻyadigan yongʻinlar, koʻchkilar va vayronaga aylangan binolar zonasida vazifalarni bajarishga мoʻljallangan boʻlib, u oʻta ogʻir sharoitlarda inson oʻrnini bosishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Innovatsion robot oʻziga xos «kentavr» konstruksiyasiga ega. Uning yuqori qismi insonga oʻxshasa, quyi qismi qiyin oʻtish mumkin boʻlgan joylarda barqarorlikni taʼminlaydigan toʻrt oyoqli platformadan iborat. Bunday tuzilish mashinaga eng murakkab relyeflarda ham muvozanat saqlab harakatlanish imkonini beradi.
Modul tuzilishi va boshqaruvThreehalves toʻliq avtonom tarzda emas, balki operator nazorati ostida ishlaydi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda aniq va xavfsiz qarorlar qabul qilishni taʼminlaydi. Shuningdek, robot modul konstruksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Muhandislar oʻzgaruvchan qoʻllar oʻrniga benzopila, burgʻi va otvertka kabi turli xil asboblarni tezkorlik bilan oʻrnatish imkoniyatini yaratgan. Barcha almashinadigan qismlar unifikatsiyalangan modullardan iborat boʻlib, bu dala sharoitining oʻzida ham taʼmirlash va qayta jihozlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi.
Tashish va xavfsizlik choralariLoyihani ishlab chiqishda logistika masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Tashish uchun qulay qilib yigʻiladigan konstruksiya tufayli, uzunligi taxminan 1,7 metr boʻlgan standart pikap kuzoviga bir yoʻla ikkita shunday robotni sigʻdirish mumkin.
Xavfsizlik masalalari ham qatʼiy nazoratga olingan. Mashinani operatorning maxsus buyrugʻi bilan bir zumda toʻxtatish imkoni bor. Zaxira chora sifatida esa pnevmatik favqulodda blokirovka tizimi koʻzda tutilgan — u faollashtirilganda robot darhol oʻrnida jismonan qotib qoladi.
Hozircha Satyress kompaniyasi yangi qurilmaning narxi va uni tijoriy chiqarish muddatlari borasidagi maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, mazkur texnologiya kelgusida qutqaruv operatsiyalari samaradorligini oshirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
…