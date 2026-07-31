DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildi
Fransiyaning DS avtobrendining joriy yil birinchi yarmida Buyuk Britaniyadagi savdolari o'tgan yilning mos davridagi 948 tadan atigi 112 ta mashinagacha tushib, 88,19 foizga kamaydi. Bu keskin pasayish brendning eng ko'p sotiladigan modeli hisoblangan DS 7 SUV avlodlarining almashinish jarayoni va ishlab chiqarishining yakunlanishi bilan bevosita bog'liqdir.
Fransiyaning premium avtobrendi hisoblangan DS Britaniya bozorida jiddiy sinovlarni boshdan kechirmoqda, chunki joriy yilning birinchi yarmida mamlakatda atigi 112 ta mashina sotilgan. Autocar nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davridagi 948 ta avtomobil roʻyxatga olinganiga nisbatan 88,19 foizga kamayganini koʻrsatadi. Mazkur keskin pasayish brendning eng koʻp sotiladigan modeli sanalgan DS 7 SUV avlodlarining almashinish jarayoni bilan bevosita bogʻliq. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
BMW X3 va Mercedes-Benz GLC modellariga raqobat qilish uchun yaratilgan mazkur krossover ishlab chiqarishining yakunlanishi va yangi avlodga oʻtish bosqichi sotuvlar hajmiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatdi. Oʻtgan yili brendning Buyuk Britaniyadagi umumiy savdosi 1000 tadan sal koʻproqni tashkil etgan boʻlib, shuning deyarli yarmi aynan ushbu model hissasiga toʻgʻri kelgandi. Biroq joriy yilda mazkur avtomobildan atigi ikki dona roʻyxatga olindi.
Yangi modellar va bozor istiqbollariGarchi bu tushish oldindan rejalashtirilgan oʻtish davri natijasi sifatida kutilgan boʻlsa-da, brendning kelajagi uchun yangi N°7 krossoveri hamda N°3 xatchbekining oʻrni favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniyaning boshqa qatoridagi avtomobillar ham savdo reytingida pastlab bormoqda. Xususan, mart oyidan buyon Buyuk Britaniya bozorida mavjud boʻlgan yangi N°8 flagman modeli dilerlik namoyish mashinalarini qoʻshib hisoblaganda atigi 70 ta xaridorga yetkazib berildi.
Shuningdek, 3 krossoverining savdosi oʻtgan yilning birinchi yarmidagi 100 tadan ortiq koʻrsatkichdan joriy yilda 20 tadan kamroqqa tushib ketdi. 4 modeli esa oʻtgan olti oy ichida 500 ga yaqin roʻyxatga olishni qayd etgan edi, biroq uni yangilangan N°4 avtomobili almashtirgach, yangi versiyadan atigi 43 ta mashina sotildi. Ushbu pasayishlar fonida yangi avlod modellarining bozorga kirib kelishi kompaniya uchun hayotiy zaruratga aylanmoqda.
Moliyaviy barqarorlik va kelajak rejalariDS brendining egasi boʻlgan Stellantis konserni har bir brendning moliyaviy koʻrsatkichlarini alohida oshkor etmagani sababli, past savdo hajmi kompaniyaning umumiy daromadiga qanday taʼsir qilayotgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, DS oʻzini kichik ishtirokchi sifatida koʻrsatishiga qaramay, guruhga foyda keltiruvchi ishonchli hissachi ekanini taʼkidlab keladi. Agar brend 4 va 7 modellari orqali erishgan avvalgi savdo surʼatlarini tiklay olmasa, uning uzoq muddatli faoliyatini taʼminlash yoʻlida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.
Avvalroq Autocar nashriga bergan intervyusida DS bosh direktori Xavier Peugeot 2024 va 2025-yillarni brend uchun «oʻtish yillari» deb atagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, N°8, N°4 hamda N°7 modellari bozorga chiqarilgandan soʻng kompaniya oʻz moliyaviy holatini mustahkamlash imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, u DS brendining Buyuk Britaniyadagi kelajagiga qatʼiy ijobiy koʻz bilan qarashini va uni faqatgina sotuv hajmi boʻyicha baholamaslik kerakligini, chunki u global miqyosda foyda keltiruvchi brend ekanini alohida taʼkidlagan.
…