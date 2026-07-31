DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildi

·28·Avto
DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildi
Qisqacha

Fransiyaning DS avtobrendining joriy yil birinchi yarmida Buyuk Britaniyadagi savdolari o'tgan yilning mos davridagi 948 tadan atigi 112 ta mashinagacha tushib, 88,19 foizga kamaydi. Bu keskin pasayish brendning eng ko'p sotiladigan modeli hisoblangan DS 7 SUV avlodlarining almashinish jarayoni va ishlab chiqarishining yakunlanishi bilan bevosita bog'liqdir.

Fransiyaning premium avtobrendi hisoblangan DS Britaniya bozorida jiddiy sinovlarni boshdan kechirmoqda, chunki joriy yilning birinchi yarmida mamlakatda atigi 112 ta mashina sotilgan. Autocar nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davridagi 948 ta avtomobil roʻyxatga olinganiga nisbatan 88,19 foizga kamayganini koʻrsatadi. Mazkur keskin pasayish brendning eng koʻp sotiladigan modeli sanalgan DS 7 SUV avlodlarining almashinish jarayoni bilan bevosita bogʻliq. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

BMW X3 va Mercedes-Benz GLC modellariga raqobat qilish uchun yaratilgan mazkur krossover ishlab chiqarishining yakunlanishi va yangi avlodga oʻtish bosqichi sotuvlar hajmiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatdi. Oʻtgan yili brendning Buyuk Britaniyadagi umumiy savdosi 1000 tadan sal koʻproqni tashkil etgan boʻlib, shuning deyarli yarmi aynan ushbu model hissasiga toʻgʻri kelgandi. Biroq joriy yilda mazkur avtomobildan atigi ikki dona roʻyxatga olindi.

Yangi modellar va bozor istiqbollari

Garchi bu tushish oldindan rejalashtirilgan oʻtish davri natijasi sifatida kutilgan boʻlsa-da, brendning kelajagi uchun yangi N°7 krossoveri hamda N°3 xatchbekining oʻrni favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniyaning boshqa qatoridagi avtomobillar ham savdo reytingida pastlab bormoqda. Xususan, mart oyidan buyon Buyuk Britaniya bozorida mavjud boʻlgan yangi N°8 flagman modeli dilerlik namoyish mashinalarini qoʻshib hisoblaganda atigi 70 ta xaridorga yetkazib berildi.

Shuningdek, 3 krossoverining savdosi oʻtgan yilning birinchi yarmidagi 100 tadan ortiq koʻrsatkichdan joriy yilda 20 tadan kamroqqa tushib ketdi. 4 modeli esa oʻtgan olti oy ichida 500 ga yaqin roʻyxatga olishni qayd etgan edi, biroq uni yangilangan N°4 avtomobili almashtirgach, yangi versiyadan atigi 43 ta mashina sotildi. Ushbu pasayishlar fonida yangi avlod modellarining bozorga kirib kelishi kompaniya uchun hayotiy zaruratga aylanmoqda.

Moliyaviy barqarorlik va kelajak rejalari

DS brendining egasi boʻlgan Stellantis konserni har bir brendning moliyaviy koʻrsatkichlarini alohida oshkor etmagani sababli, past savdo hajmi kompaniyaning umumiy daromadiga qanday taʼsir qilayotgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, DS oʻzini kichik ishtirokchi sifatida koʻrsatishiga qaramay, guruhga foyda keltiruvchi ishonchli hissachi ekanini taʼkidlab keladi. Agar brend 4 va 7 modellari orqali erishgan avvalgi savdo surʼatlarini tiklay olmasa, uning uzoq muddatli faoliyatini taʼminlash yoʻlida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Avvalroq Autocar nashriga bergan intervyusida DS bosh direktori Xavier Peugeot 2024 va 2025-yillarni brend uchun «oʻtish yillari» deb atagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, N°8, N°4 hamda N°7 modellari bozorga chiqarilgandan soʻng kompaniya oʻz moliyaviy holatini mustahkamlash imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, u DS brendining Buyuk Britaniyadagi kelajagiga qatʼiy ijobiy koʻz bilan qarashini va uni faqatgina sotuv hajmi boʻyicha baholamaslik kerakligini, chunki u global miqyosda foyda keltiruvchi brend ekanini alohida taʼkidlagan.

DSStellantisAvtomobilBritaniyaKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBugun, 08:21BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBugun, 00:55Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiRosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiKecha, 22:53Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiTenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiKecha, 17:22Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiKecha, 16:24Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarKecha, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi