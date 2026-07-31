COVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohi

·57·Dunyo
COVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohi
Qisqacha

AQSH Oq uyi COVID-19 virusi Uxandagi laboratoriya bilan bog'liq hodisa natijasida tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi talqinni qo'llab-quvvatladi. Ma'muriyat sahifasida Uxan virusologiya institutida koronaviruslar ustida tadqiqotlar o'tkazilgani hamda 2019 yil kuzida ayrim xodimlarda kasallikka o'xshash alomatlar kuzatilgani qayd etildi.

AQSH Oq uyi COVID-19 kelib chiqishiga bag‘ishlangan maxsus sahifada virus Uxandagi laboratoriya bilan bog‘liq hodisa natijasida tarqalgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi talqinni qo‘llab-quvvatladi. Ma’muriyat sahifasida Uxan virusologiya institutida koronaviruslar ustida tadqiqotlar o‘tkazilgani, shuningdek, ayrim xodimlarda 2019 yil kuzida kasallikka o‘xshash alomatlar kuzatilgani qayd etilgan.

Hujjatda pandemiya paytidagi ikki metrlik masofa va niqob taqishga oid ayrim tavsiyalar ham tanqid qilindi. AQSH Hisob palatasi pandemiya yordam dasturlaridagi firibgarlik zarari yuzlab milliard dollarga yetganini bildirgan.

Biroq virus laboratoriyadan chiqqan, degan xulosa hali ilmiy jihatdan uzil-kesil tasdiqlanmagan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti mavjud dalillar ko‘proq hayvondan insonga yuqish versiyasini ko‘rsatishini, ammo barcha ehtimollar ochiq qolishini ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?Bugun, 11:09Ijtimoiy tarmoqlarda “Holandga o‘xshash ayollar” trendiga yangi qiyofadoshi qo‘shildi!Ijtimoiy tarmoqlarda “Holandga o‘xshash ayollar” trendiga yangi qiyofadoshi qo‘shildi!Bugun, 10:54Ispaniyaga minglab muhojirlar dengiz orqali suzib o‘tib, Seuta shahriga kirib keldiIspaniyaga minglab muhojirlar dengiz orqali suzib o‘tib, Seuta shahriga kirib keldiBugun, 10:47Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiBugun, 04:54Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiIkki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiBugun, 04:32Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiChexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda