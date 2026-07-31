COVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohi
AQSH Oq uyi COVID-19 virusi Uxandagi laboratoriya bilan bog'liq hodisa natijasida tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi talqinni qo'llab-quvvatladi. Ma'muriyat sahifasida Uxan virusologiya institutida koronaviruslar ustida tadqiqotlar o'tkazilgani hamda 2019 yil kuzida ayrim xodimlarda kasallikka o'xshash alomatlar kuzatilgani qayd etildi.
AQSH Oq uyi COVID-19 kelib chiqishiga bag‘ishlangan maxsus sahifada virus Uxandagi laboratoriya bilan bog‘liq hodisa natijasida tarqalgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi talqinni qo‘llab-quvvatladi. Ma’muriyat sahifasida Uxan virusologiya institutida koronaviruslar ustida tadqiqotlar o‘tkazilgani, shuningdek, ayrim xodimlarda 2019 yil kuzida kasallikka o‘xshash alomatlar kuzatilgani qayd etilgan.
Hujjatda pandemiya paytidagi ikki metrlik masofa va niqob taqishga oid ayrim tavsiyalar ham tanqid qilindi. AQSH Hisob palatasi pandemiya yordam dasturlaridagi firibgarlik zarari yuzlab milliard dollarga yetganini bildirgan.
Biroq virus laboratoriyadan chiqqan, degan xulosa hali ilmiy jihatdan uzil-kesil tasdiqlanmagan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti mavjud dalillar ko‘proq hayvondan insonga yuqish versiyasini ko‘rsatishini, ammo barcha ehtimollar ochiq qolishini ma’lum qilgan.
…