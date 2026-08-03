Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...

·40·Foydali
Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...
Qisqacha

Ko'ngilochar astrologik talqinga ko'ra, burjlar dadillik, to'g'riso'zlik va surbetlik darajasi bo'yicha maxsus reytingda taqqoslandi. Mazkur ro'yxatda Baliqlar 0 foiz ko'rsatkich bilan eng sokin burj sifatida quyi pog'onani egalladi. Reytingning eng yuqori 100 foizlik cho'qqisidan esa Arslon burji joy oldi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, dadillik va o'z fikrini himoya qilish to'g'ri boshqarilsa, kuchli xarakter belgisiga aylanadi.

Kimdir gapini o‘ylab aytadi, yana kimdir haqiqatni yuzingizga tik qarab aytishdan hech qachon tortinmaydi. Ko‘ngilochar astrologik talqinda burjlar aynan shu xususiyat — dadillik, to‘g‘riso‘zlik va ba’zan surbetlik darajasi bo‘yicha taqqoslandi.

Reytingning quyi qismida muloyim va ehtiyotkor burjlar joylashgan. Yuqori pog‘onalarga ko‘tarilgan sari esa gapni aylantirmaydigan, maqsad yo‘lida to‘siqlarni tan olmaydigan xarakterlar paydo bo‘ladi.

Baliqlar — 0 foiz

Baliqlar reytingda eng sokin burj sifatida ko‘rsatilgan. Ular odatda boshqalarning his-tuyg‘ularini inobatga oladi va keskin gap bilan kimnidir xafa qilishdan qochadi.

Hatto norozi bo‘lsa ham, Baliqlar ko‘pincha vaziyatni janjalsiz hal qilishga urinadi. Shu bois ularning «bezbetligi» ko‘pi bilan xayolida yoki tushida namoyon bo‘lishi mumkin.

Qisqichbaqa — 5 foiz

Qisqichbaqalar hissiyotchan va yaqinlariga bog‘langan insonlar sifatida talqin qilinadi. Ular qo‘pol gapning boshqa odamga qanday ta’sir qilishini oldindan o‘ylab ko‘radi.

Biroq ularning sokinligi zaiflik degani emas. Qisqichbaqa uzoq vaqt jim turishi mumkin, ammo oilasi yoki qadrli insoniga tegilsa, kutilmagan darajada qat’iy javob qaytaradi.

Qovg‘a — 10 foiz

Qovg‘a burji vakillari g‘ayrioddiy fikrlari va mustaqil dunyoqarashi bilan ajralib turadi. Ular boshqalarning fikriga moslashishga majbur emasligini yaxshi biladi.

Shunga qaramay, Qovg‘a odatda qo‘pollikni emas, mantiqiy masofani tanlaydi. U g‘alati tuyulishi mumkin, lekin ataylab bezbetlik qilish unga xos emas.

Tarozi — 20 foiz

Tarozilar xushmuomalalik va murosa qilish mahorati bilan tanilgan. Ular hatto keskin fikrni ham shunday muloyim tarzda aytishi mumkinki, suhbatdosh ranjiganini sezmay qoladi.

Ularning asosiy quroli — shirin tabassum va diplomatiya. Tarozi bezbetlik qilsa ham, uni odobli iboralar orasiga yashirishni biladi.

Parizod — 30 foiz

Parizod burji tartib, madaniyat va nazorat bilan bog‘lanadi. Ular odamlar oldida o‘zini tutishni yaxshi biladi va ortiqcha qo‘pollikni tarbiyasizlik deb qabul qilishi mumkin.

Biroq Parizodning tanqidlari ba’zan og‘riqli chiqadi. Chunki u kamchilikni juda tez payqaydi va haqiqatni aniq dalillar bilan tushuntirib beradi.

Tog‘ echkisi — 40 foiz

Tog‘ echkisi gapni bezatishdan ko‘ra, masalaning mohiyatini aytishni afzal ko‘radi. Uning to‘g‘riso‘zligi ba’zi odamlarga sovuqqonlik yoki surbetlikdek ko‘rinishi mumkin.

Aslida bu burj vakili ko‘pincha vaqtni behuda sarflashni istamaydi. Agar qaror qabul qilingan bo‘lsa, u boshqalarning noroziligiga qaramay harakatni davom ettiradi.

Buqa — 50 foiz

Buqa reytingning qoq o‘rtasidan joy oldi. U odatda sokin va bosiq, ammo o‘z fikridan qaytarish juda qiyin.

Bu burjning «bezbetligi» baland ovoz yoki qo‘pol iboralarda emas, balki o‘jarlikda ko‘rinadi. Hamma qarshi bo‘lsa ham, Buqa o‘zini haq deb bilgan yo‘ldan boradi.

Egizaklar — 60 foiz

Egizaklar gapirish, hazillashish va suhbatdoshni o‘z ta’siriga olishni yaxshi biladi. Ular vaziyatga qarab juda muloyim ham, o‘ta keskin ham bo‘lishi mumkin.

Muammo shundaki, Egizaklar ba’zan hazil bilan jiddiy gap o‘rtasidagi chegarani bosib o‘tadi. Keyin esa barchasini «shunchaki hazil edi» degan jumla bilan yumshatishga urinadi.

Chayon — 70 foiz

Chayon ochiqdan-ochiq surbetlik qilishdan ko‘ra, vaziyatni ichidan boshqarishni afzal ko‘radi. U insonlarni yaxshi kuzatadi, zaif nuqtalarni eslab qoladi va kerakli paytda ulardan foydalanishi mumkin.

Bu burjning asosiy farqi — u shoshmaydi. Chayon jim turgan bo‘lsa ham, vaziyatni nazorat qilmayapti degani emas.

O‘qotar — 80 foiz

O‘qotar haqiqatni bezatib o‘tirishni yoqtirmaydi. Uningcha, ochiq gapirish xafa qilishdan ko‘ra muhimroq.

Shu sababli O‘qotarning oddiy fikri boshqalarga qo‘pol tuyulishi mumkin. U qulay fursatni kutadi va keyin barcha gapni yashirmay yuzingizga aytadi.

Qo‘y — 90 foiz

Qo‘y burji qaror qabul qilishda uzoq ikkilanib o‘tirmaydi. U avval harakat qiladi, keyin natijasini o‘ylashi mumkin.

Maqsad oldida turganida odob qoidalari yoki boshqalarning noroziligi ikkinchi o‘ringa tushib qoladi. Qo‘yning kuchli tomoni ham, asosiy muammosi ham — uning o‘ta to‘g‘ridan to‘g‘ri harakat qilishidir.

Arslon — 100 foiz

Ko‘ngilochar reytingning birinchi pog‘onasi Arslonga berilgan. U o‘z qadrini yaxshi biladi, e’tibor markazida bo‘lishdan qo‘rqmaydi va fikrini ishonch bilan himoya qiladi.

Arslon maqsadni ko‘rsa, yo‘lidagi devorlarni ham buzib o‘tishga tayyor. Uning xarakterida joziba, dadillik va o‘ziga bo‘lgan yuqori ishonch birlashadi. Biroq bu xususiyatlar nazorat qilinmasa, atrofdagilar uni takabbur yoki haddan tashqari surbet deb qabul qilishi mumkin.

Burjlar reytingi

O‘rin

Burj

«Bezbetlik» darajasi

1

Arslon

100%

2

Qo‘y

90%

3

O‘qotar

80%

4

Chayon

70%

5

Egizaklar

60%

6

Buqa

50%

7

Tog‘ echkisi

40%

8

Parizod

30%

9

Tarozi

20%

10

Qovg‘a

10%

11

Qisqichbaqa

5%

12

Baliqlar

0%

Bezbetlikmi yoki kuchli xaraktermi?

Bir xil xatti-harakat turli odamlar tomonidan turlicha qabul qilinadi. Kimdir to‘g‘riso‘zlikni jasorat deb baholasa, boshqasi uni qo‘pollik deb hisoblashi mumkin.

Shu sababli reytingdagi yuqori foiz har doim salbiy xususiyatni anglatmaydi. Dadillik, o‘z fikrini himoya qilish va boshqalarning bosimiga berilmaslik to‘g‘ri boshqarilsa, kuchli xarakter belgisiga aylanadi.

Astrologiya esa inson xarakterini ilmiy asosda belgilaydigan usul emas. Tarbiya, shaxsiy tajriba, muhit va insonning o‘z ustida ishlashi uning muomalasiga burjidan ko‘ra ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi.

Sizning burjingiz reytingdagi o‘rniga haqiqatan ham mos keldimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

BaliqlarSaratonQovg'aTarozi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?Bugun, 14:43Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?Bugun, 09:11Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilatiErkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilatiKecha, 22:09Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...Kecha, 21:35Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?Kecha, 20:03Tug‘ilgan kuningiz muhabbatda nimani kutishingizni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz muhabbatda nimani kutishingizni ko‘rsatadimi?Kecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling