Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...
Ko'ngilochar astrologik talqinga ko'ra, burjlar dadillik, to'g'riso'zlik va surbetlik darajasi bo'yicha maxsus reytingda taqqoslandi. Mazkur ro'yxatda Baliqlar 0 foiz ko'rsatkich bilan eng sokin burj sifatida quyi pog'onani egalladi. Reytingning eng yuqori 100 foizlik cho'qqisidan esa Arslon burji joy oldi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, dadillik va o'z fikrini himoya qilish to'g'ri boshqarilsa, kuchli xarakter belgisiga aylanadi.
Kimdir gapini o‘ylab aytadi, yana kimdir haqiqatni yuzingizga tik qarab aytishdan hech qachon tortinmaydi. Ko‘ngilochar astrologik talqinda burjlar aynan shu xususiyat — dadillik, to‘g‘riso‘zlik va ba’zan surbetlik darajasi bo‘yicha taqqoslandi.
Reytingning quyi qismida muloyim va ehtiyotkor burjlar joylashgan. Yuqori pog‘onalarga ko‘tarilgan sari esa gapni aylantirmaydigan, maqsad yo‘lida to‘siqlarni tan olmaydigan xarakterlar paydo bo‘ladi.
Baliqlar — 0 foiz
Baliqlar reytingda eng sokin burj sifatida ko‘rsatilgan. Ular odatda boshqalarning his-tuyg‘ularini inobatga oladi va keskin gap bilan kimnidir xafa qilishdan qochadi.
Hatto norozi bo‘lsa ham, Baliqlar ko‘pincha vaziyatni janjalsiz hal qilishga urinadi. Shu bois ularning «bezbetligi» ko‘pi bilan xayolida yoki tushida namoyon bo‘lishi mumkin.
Qisqichbaqa — 5 foiz
Qisqichbaqalar hissiyotchan va yaqinlariga bog‘langan insonlar sifatida talqin qilinadi. Ular qo‘pol gapning boshqa odamga qanday ta’sir qilishini oldindan o‘ylab ko‘radi.
Biroq ularning sokinligi zaiflik degani emas. Qisqichbaqa uzoq vaqt jim turishi mumkin, ammo oilasi yoki qadrli insoniga tegilsa, kutilmagan darajada qat’iy javob qaytaradi.
Qovg‘a — 10 foiz
Qovg‘a burji vakillari g‘ayrioddiy fikrlari va mustaqil dunyoqarashi bilan ajralib turadi. Ular boshqalarning fikriga moslashishga majbur emasligini yaxshi biladi.
Shunga qaramay, Qovg‘a odatda qo‘pollikni emas, mantiqiy masofani tanlaydi. U g‘alati tuyulishi mumkin, lekin ataylab bezbetlik qilish unga xos emas.
Tarozi — 20 foiz
Tarozilar xushmuomalalik va murosa qilish mahorati bilan tanilgan. Ular hatto keskin fikrni ham shunday muloyim tarzda aytishi mumkinki, suhbatdosh ranjiganini sezmay qoladi.
Ularning asosiy quroli — shirin tabassum va diplomatiya. Tarozi bezbetlik qilsa ham, uni odobli iboralar orasiga yashirishni biladi.
Parizod — 30 foiz
Parizod burji tartib, madaniyat va nazorat bilan bog‘lanadi. Ular odamlar oldida o‘zini tutishni yaxshi biladi va ortiqcha qo‘pollikni tarbiyasizlik deb qabul qilishi mumkin.
Biroq Parizodning tanqidlari ba’zan og‘riqli chiqadi. Chunki u kamchilikni juda tez payqaydi va haqiqatni aniq dalillar bilan tushuntirib beradi.
Tog‘ echkisi — 40 foiz
Tog‘ echkisi gapni bezatishdan ko‘ra, masalaning mohiyatini aytishni afzal ko‘radi. Uning to‘g‘riso‘zligi ba’zi odamlarga sovuqqonlik yoki surbetlikdek ko‘rinishi mumkin.
Aslida bu burj vakili ko‘pincha vaqtni behuda sarflashni istamaydi. Agar qaror qabul qilingan bo‘lsa, u boshqalarning noroziligiga qaramay harakatni davom ettiradi.
Buqa — 50 foiz
Buqa reytingning qoq o‘rtasidan joy oldi. U odatda sokin va bosiq, ammo o‘z fikridan qaytarish juda qiyin.
Bu burjning «bezbetligi» baland ovoz yoki qo‘pol iboralarda emas, balki o‘jarlikda ko‘rinadi. Hamma qarshi bo‘lsa ham, Buqa o‘zini haq deb bilgan yo‘ldan boradi.
Egizaklar — 60 foiz
Egizaklar gapirish, hazillashish va suhbatdoshni o‘z ta’siriga olishni yaxshi biladi. Ular vaziyatga qarab juda muloyim ham, o‘ta keskin ham bo‘lishi mumkin.
Muammo shundaki, Egizaklar ba’zan hazil bilan jiddiy gap o‘rtasidagi chegarani bosib o‘tadi. Keyin esa barchasini «shunchaki hazil edi» degan jumla bilan yumshatishga urinadi.
Chayon — 70 foiz
Chayon ochiqdan-ochiq surbetlik qilishdan ko‘ra, vaziyatni ichidan boshqarishni afzal ko‘radi. U insonlarni yaxshi kuzatadi, zaif nuqtalarni eslab qoladi va kerakli paytda ulardan foydalanishi mumkin.
Bu burjning asosiy farqi — u shoshmaydi. Chayon jim turgan bo‘lsa ham, vaziyatni nazorat qilmayapti degani emas.
O‘qotar — 80 foiz
O‘qotar haqiqatni bezatib o‘tirishni yoqtirmaydi. Uningcha, ochiq gapirish xafa qilishdan ko‘ra muhimroq.
Shu sababli O‘qotarning oddiy fikri boshqalarga qo‘pol tuyulishi mumkin. U qulay fursatni kutadi va keyin barcha gapni yashirmay yuzingizga aytadi.
Qo‘y — 90 foiz
Qo‘y burji qaror qabul qilishda uzoq ikkilanib o‘tirmaydi. U avval harakat qiladi, keyin natijasini o‘ylashi mumkin.
Maqsad oldida turganida odob qoidalari yoki boshqalarning noroziligi ikkinchi o‘ringa tushib qoladi. Qo‘yning kuchli tomoni ham, asosiy muammosi ham — uning o‘ta to‘g‘ridan to‘g‘ri harakat qilishidir.
Arslon — 100 foiz
Ko‘ngilochar reytingning birinchi pog‘onasi Arslonga berilgan. U o‘z qadrini yaxshi biladi, e’tibor markazida bo‘lishdan qo‘rqmaydi va fikrini ishonch bilan himoya qiladi.
Arslon maqsadni ko‘rsa, yo‘lidagi devorlarni ham buzib o‘tishga tayyor. Uning xarakterida joziba, dadillik va o‘ziga bo‘lgan yuqori ishonch birlashadi. Biroq bu xususiyatlar nazorat qilinmasa, atrofdagilar uni takabbur yoki haddan tashqari surbet deb qabul qilishi mumkin.
Burjlar reytingi
O‘rin
Burj
«Bezbetlik» darajasi
1
Arslon
100%
2
Qo‘y
90%
3
O‘qotar
80%
4
Chayon
70%
5
Egizaklar
60%
6
Buqa
50%
7
Tog‘ echkisi
40%
8
Parizod
30%
9
Tarozi
20%
10
Qovg‘a
10%
11
Qisqichbaqa
5%
12
Baliqlar
0%
Bezbetlikmi yoki kuchli xaraktermi?
Bir xil xatti-harakat turli odamlar tomonidan turlicha qabul qilinadi. Kimdir to‘g‘riso‘zlikni jasorat deb baholasa, boshqasi uni qo‘pollik deb hisoblashi mumkin.
Shu sababli reytingdagi yuqori foiz har doim salbiy xususiyatni anglatmaydi. Dadillik, o‘z fikrini himoya qilish va boshqalarning bosimiga berilmaslik to‘g‘ri boshqarilsa, kuchli xarakter belgisiga aylanadi.
Astrologiya esa inson xarakterini ilmiy asosda belgilaydigan usul emas. Tarbiya, shaxsiy tajriba, muhit va insonning o‘z ustida ishlashi uning muomalasiga burjidan ko‘ra ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi.
Sizning burjingiz reytingdagi o‘rniga haqiqatan ham mos keldimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…