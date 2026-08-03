Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildi

·15·Texno
Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildi
Qisqacha

AQShda ilk bor Nyu-York shtati hukumati energiya resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yirik data-sentrlarni qurish hamda kengaytirish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Shtat gubernatori Kэti Xokul imzolagan farmoyishga ko'ra, quvvati kamida 50 megavatt elektr energiyasini iste'mol qiladigan yirik data-sentrlar loyihalarini ko'rib chiqish umumdavlat miqyosidagi ekologik ekspertiza yakunlangunga qadar, biroq ko'pi bilan bir yil davomida amal qiladi.

AQShda ilk bor Nyu-York shtati hukumati yirik maʼlumotlar markazlarini (data-sentr) qurish va kengaytirish jarayonini vaqtincha toʻxtatdi. Associated Press agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu qaror energiya resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shtat gubernatori Kэti Xokul tomonidan imzolangan Executive Order 62 farmoyishiga binoan, quvvati kamida 50 megavatt elektr energiyasini isteʼmol qiladigan yirik data-sentrlar loyihalarini koʻrib chiqish vaqtincha toʻxtatildi. Ushbu cheklov umumdavlat miqyosidagi ekologik ekspertiza yakunlangunga qadar, biroq koʻpi bilan bir yil davomida amal qiladi.

Ekologik ekspertiza va yangi cheklovlar qamrovi

Mazkur moratoriy faqatgina 14-iyul sanasiga qadar Nyu-York shtati Ekologiya vazirligi tomonidan toʻliq rasmiylashtirilmagan loyihalarga nisbatan tatbiq etiladi. Avvalroq mahalliy hokimiyat organlari tomonidan berilgan ruxsatnomalar hamda yakunlangan davlat muolajalari oʻz kuchida qoladi.

Shuningdek, hujjatda ayrim istisnolar ham koʻrsatib oʻtilgan. Xususan, ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqotlar, taʼlim va tibbiyot sohalariga ixtisoslashgan obʼyektlar, shuningdek, Empire AI konsorsiumi loyihalari bu cheklovga tushmaydi. Bu esa muhim ilmiy va ijtimoiy yoʻnalishdagi texnologik tashabbuslarning toʻxtab qolmasligini taʼminlaydi.

Energetika tizimiga yuqori bosim

Nyu-York Davlat xizmatlari departamenti (DPS) ekologik baholash doirasida yirik server markazlarining elektr energiyasi isteʼmoli, suv resurslari, havo sifati va mahalliy jamoalarga taʼsirini chuqur tahlil qiladi. Mutaxassislar tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi quvvatlarni yaratish va energiya yigʻish tizimlarini qurish xarajatlarini taqsimlash masalalarini ham koʻrib chiqadilar.

Maʼlumotlarga koʻra, energetika tizimiga ulanish navbatida turgan data-sentrlar loyihalarining umumiy eʼlon qilingan quvvati taxminan 12 gigavattni tashkil etadi. Eng eʼtiborli jihati, shundan 8 gigavattdan ortigʻi faqat 2025 yilning oʻzida qoʻshilgan boʻlib, bu tarmoqqa tushayotgan yuklama keskin ortganidan dalolat beradi.

Hukumat, shuningdek, eng yirik data-sentrlar uchun soliq imtiyozlarini bekor qilish hamda ularning mahalliy jamoalar rivojiga qoʻshimcha sarmoya kiritish mexanizmlarini ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda.

Nyu-YorkData-sentrTexnologiyaEkologiyaAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiSamsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiBugun, 17:29Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiXiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiBugun, 16:21Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi