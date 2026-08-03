Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildi
AQShda ilk bor Nyu-York shtati hukumati energiya resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yirik data-sentrlarni qurish hamda kengaytirish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Shtat gubernatori Kэti Xokul imzolagan farmoyishga ko'ra, quvvati kamida 50 megavatt elektr energiyasini iste'mol qiladigan yirik data-sentrlar loyihalarini ko'rib chiqish umumdavlat miqyosidagi ekologik ekspertiza yakunlangunga qadar, biroq ko'pi bilan bir yil davomida amal qiladi.
AQShda ilk bor Nyu-York shtati hukumati yirik maʼlumotlar markazlarini (data-sentr) qurish va kengaytirish jarayonini vaqtincha toʻxtatdi. Associated Press agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu qaror energiya resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shtat gubernatori Kэti Xokul tomonidan imzolangan Executive Order 62 farmoyishiga binoan, quvvati kamida 50 megavatt elektr energiyasini isteʼmol qiladigan yirik data-sentrlar loyihalarini koʻrib chiqish vaqtincha toʻxtatildi. Ushbu cheklov umumdavlat miqyosidagi ekologik ekspertiza yakunlangunga qadar, biroq koʻpi bilan bir yil davomida amal qiladi.
Ekologik ekspertiza va yangi cheklovlar qamroviMazkur moratoriy faqatgina 14-iyul sanasiga qadar Nyu-York shtati Ekologiya vazirligi tomonidan toʻliq rasmiylashtirilmagan loyihalarga nisbatan tatbiq etiladi. Avvalroq mahalliy hokimiyat organlari tomonidan berilgan ruxsatnomalar hamda yakunlangan davlat muolajalari oʻz kuchida qoladi.
Shuningdek, hujjatda ayrim istisnolar ham koʻrsatib oʻtilgan. Xususan, ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqotlar, taʼlim va tibbiyot sohalariga ixtisoslashgan obʼyektlar, shuningdek, Empire AI konsorsiumi loyihalari bu cheklovga tushmaydi. Bu esa muhim ilmiy va ijtimoiy yoʻnalishdagi texnologik tashabbuslarning toʻxtab qolmasligini taʼminlaydi.
Energetika tizimiga yuqori bosimNyu-York Davlat xizmatlari departamenti (DPS) ekologik baholash doirasida yirik server markazlarining elektr energiyasi isteʼmoli, suv resurslari, havo sifati va mahalliy jamoalarga taʼsirini chuqur tahlil qiladi. Mutaxassislar tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi quvvatlarni yaratish va energiya yigʻish tizimlarini qurish xarajatlarini taqsimlash masalalarini ham koʻrib chiqadilar.
Maʼlumotlarga koʻra, energetika tizimiga ulanish navbatida turgan data-sentrlar loyihalarining umumiy eʼlon qilingan quvvati taxminan 12 gigavattni tashkil etadi. Eng eʼtiborli jihati, shundan 8 gigavattdan ortigʻi faqat 2025 yilning oʻzida qoʻshilgan boʻlib, bu tarmoqqa tushayotgan yuklama keskin ortganidan dalolat beradi.
Hukumat, shuningdek, eng yirik data-sentrlar uchun soliq imtiyozlarini bekor qilish hamda ularning mahalliy jamoalar rivojiga qoʻshimcha sarmoya kiritish mexanizmlarini ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda.
…