Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdi
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoyachi Kristian Romeroning Inter klubiga ehtimoliy o‘tishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirib, o‘yinchi bilan faqat uning mashg‘ulotlarga qaytishini muhokama qilganini ta’kidladi. So‘nggi haftalarda Angliya Premer-ligasi vakili futbolchi uchun taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qilgani aytilgandi, vaholanki himoyachi yaqingina Tottenxem bilan to‘rt yillik yangi shartnoma imzolab, jamoa sardori maqo…
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoyachi Kristian Romeroning Inter klubiga ehtimoliy o‘tishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi Italiya grandining asosiy transfer nishoniga aylanganiga qaramay, London klubi ustozi o‘yinchi bilan bo‘lgan muloqotlarda faqatgina uning mashg‘ulotlarga qaytishini muhokama qilganini ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
So‘nggi haftalarda Argentinadan tarqalgan xabarlarda Angliya Premer-ligasi vakili futbolchi uchun taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qilgani aytilgandi. Vaholanki, himoyachi yaqingina Tottenxem bilan to‘rt yillik yangi shartnoma imzolab, jamoa sardori maqomini ham olgan edi.
Transfer mish-mishlari va futbolchining holatiDe Zerbi matbuot vakillari bilan suhbatda Romeroning transfer bozori borasidagi gap-so‘zlarga e’tibor bermasligini va ularning muloqoti butunlay mashg‘ulot rejalariga qaratilganini bildirdi. U o‘yinchiga Londonga qaytish vaqti bo‘yicha xabar yuborganini qo‘shimcha qildi.
Tottenxemning Sidneydagi Chelsi bilan o‘rtoqlik uchrashuvida Romeroning qatnashmagani esa uning ketishi haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi. Biroq klub rahbariyati futbolchining mavsumoldi yig‘iniga kechroq qo‘shilishiga unga Jahon chempionati finalidan keyin berilgan qo‘shimcha hordiq sabab ekanini ta’kidlab kelmoqda.
Inter klubining qiziqishi va muzokaralarBoshqa tomondan, Inter sport direktori Piero Ausilio klub Romeroni himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida ko‘rayotganini yashirmagan. Transfer borasidagi muzokaralar allaqachon jiddiy bosqichga o‘tgani, jumladan, futbolchining vakillari Milan shahrida Italiya klubi rahbariyati bilan yuzma-yuz uchrashuvlar o‘tkazgani ma’lum bo‘ldi.
Italiya grandi ushbu transferni sotib olish majburiyati bilan ijara asosida rasmiylashtirishni rejalashtirmoqda. Shunga qaramay, Tottenxem muxlislari 34 million funt sterlinglik narx futbolchining jamoadagi maqomiga unchalik mos kelmasligini va uning qiymatini to‘la oqlamasligini ta’kidlashmoqda.
…