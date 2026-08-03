Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdi

·28·Sport
Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdi
Qisqacha

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoyachi Kristian Romeroning Inter klubiga ehtimoliy o‘tishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirib, o‘yinchi bilan faqat uning mashg‘ulotlarga qaytishini muhokama qilganini ta’kidladi. So‘nggi haftalarda Angliya Premer-ligasi vakili futbolchi uchun taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qilgani aytilgandi, vaholanki himoyachi yaqingina Tottenxem bilan to‘rt yillik yangi shartnoma imzolab, jamoa sardori maqo…

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoyachi Kristian Romeroning Inter klubiga ehtimoliy o‘tishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi Italiya grandining asosiy transfer nishoniga aylanganiga qaramay, London klubi ustozi o‘yinchi bilan bo‘lgan muloqotlarda faqatgina uning mashg‘ulotlarga qaytishini muhokama qilganini ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

So‘nggi haftalarda Argentinadan tarqalgan xabarlarda Angliya Premer-ligasi vakili futbolchi uchun taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qilgani aytilgandi. Vaholanki, himoyachi yaqingina Tottenxem bilan to‘rt yillik yangi shartnoma imzolab, jamoa sardori maqomini ham olgan edi.

Transfer mish-mishlari va futbolchining holati

De Zerbi matbuot vakillari bilan suhbatda Romeroning transfer bozori borasidagi gap-so‘zlarga e’tibor bermasligini va ularning muloqoti butunlay mashg‘ulot rejalariga qaratilganini bildirdi. U o‘yinchiga Londonga qaytish vaqti bo‘yicha xabar yuborganini qo‘shimcha qildi.

Tottenxemning Sidneydagi Chelsi bilan o‘rtoqlik uchrashuvida Romeroning qatnashmagani esa uning ketishi haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi. Biroq klub rahbariyati futbolchining mavsumoldi yig‘iniga kechroq qo‘shilishiga unga Jahon chempionati finalidan keyin berilgan qo‘shimcha hordiq sabab ekanini ta’kidlab kelmoqda.

Inter klubining qiziqishi va muzokaralar

Boshqa tomondan, Inter sport direktori Piero Ausilio klub Romeroni himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida ko‘rayotganini yashirmagan. Transfer borasidagi muzokaralar allaqachon jiddiy bosqichga o‘tgani, jumladan, futbolchining vakillari Milan shahrida Italiya klubi rahbariyati bilan yuzma-yuz uchrashuvlar o‘tkazgani ma’lum bo‘ldi.

Italiya grandi ushbu transferni sotib olish majburiyati bilan ijara asosida rasmiylashtirishni rejalashtirmoqda. Shunga qaramay, Tottenxem muxlislari 34 million funt sterlinglik narx futbolchining jamoadagi maqomiga unchalik mos kelmasligini va uning qiymatini to‘la oqlamasligini ta’kidlashmoqda.

TottenxemInter MilanKristian RomeroRoberto De ZerbiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqdaFrank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqdaBugun, 17:11Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50Jermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiJermaine Jenas Lyuis Xollni Manchester Yunaytedga oʻtishga chaqirdiBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda