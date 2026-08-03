Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldi

·0·Avto
Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldi

Amazon korporatsiyasiga tegishli Zoox kompaniyasi AQShda ilk bor anʼanaviy boshqaruv elementlarisiz ishlaydigan robotaksi uchun federal darajadagi tijoriy ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. Ushbu muhim qadam kelajakdagi shahar transporti tizimini rivojlantirish yoʻlidagi ulkan burilish nuqtasi boʻlib, kompaniyaga kelgusida yoʻlovchilar tashish evaziga haq olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, AQSh Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) tomonidan kompaniyaga amaldagi xavfsizlik talablaridan istisno tariqasida ruxsatnoma berilgan. Aksariyat avtonom transport vositalaridan farqli oʻlaroq, Zoox mutlaqo noldan boshlab maxsus avtomashinani loyihalashtirgan boʻlib, uning salonida rul chambaragʻi, peidallar va haydovchi oʻrindigʻi umuman koʻzda tutilmagan.

Tijoriy xizmat va ilk yoʻnalishlar

Mazkur avtomashina loyihasi anʼanaviy haydovchiga moʻljallangan federal xavfsizlik standartlariga toʻgʻri kelmagani sababli, kompaniya maxsus istisno olishga majbur boʻlgan. 2025 yilda NHTSA anʼanaviy boshqaruv organlariga ega boʻlmagan avtonom transport vositalari uchun alohida tartib mexanizmini joriy qilgan edi. Zoox ushbu dastur doirasida birinchilardan boʻlib namoyish etish ruxsatini olgan boʻlsa, endilikda pullik yoʻlovchi tashish huquqini beruvchi tijoriy istisnoga sazovor boʻlgan tarixdagi ilk kompaniyaga aylandi.

Maʼlum qilinishicha, avtonom taksilarning pullik xizmati kelasi oyda Las-Vegas shahrida oʻz faoliyatini boshlaydi. Bungacha Zoox mazkur shaharda bepul ommaviy sinov dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan va San-Fransisko shahridagi Zoox Explorers dasturi ishtirokchilari bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi.

Mijozlar qiziqishi va kelgusi rejalar

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, hozirgacha 500 mingdan ortiq kishi Zoox robotaksilarida muvaffaqiyatli safar uyushtirgan. Shuningdek, yana 500 mingga yaqin foydalanuvchi sinov dasturida qatnashish uchun navbatda turibdi. Bu esa aholi orasida mazkur innovatsion transport turiga boʻlgan yuqori qiziqishdan dalolat beradi.

Shunga qaramay, xizmatni toʻlaqonli kengaytirish uchun Zoox hali Nevada va Kaliforniya shtatlari rasmiylaridan qoʻshimcha ruxsatnomalarni olish jarayonini davom ettirmoqda. Bugungi kunda mavjud qonunchilik normalari asosan haydovchining mavjudligiga tayanib yaratilgani bois, kompaniya NHTSA va AQSh Transport vazirligi bilan birgalikda avtonom avtomobillar uchun yangi qoidalarni ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda.

ZooxRobotaksiAmazonAvtonom transportNHTSA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarBugun, 16:50Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiBugun, 15:55Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiFerrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiBugun, 15:53Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariElektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariBugun, 13:59Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverDacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverBugun, 11:52Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiAlpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas