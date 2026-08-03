Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldi
Amazon korporatsiyasiga tegishli Zoox kompaniyasi AQShda ilk bor anʼanaviy boshqaruv elementlarisiz ishlaydigan robotaksi uchun federal darajadagi tijoriy ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. Ushbu muhim qadam kelajakdagi shahar transporti tizimini rivojlantirish yoʻlidagi ulkan burilish nuqtasi boʻlib, kompaniyaga kelgusida yoʻlovchilar tashish evaziga haq olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, AQSh Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) tomonidan kompaniyaga amaldagi xavfsizlik talablaridan istisno tariqasida ruxsatnoma berilgan. Aksariyat avtonom transport vositalaridan farqli oʻlaroq, Zoox mutlaqo noldan boshlab maxsus avtomashinani loyihalashtirgan boʻlib, uning salonida rul chambaragʻi, peidallar va haydovchi oʻrindigʻi umuman koʻzda tutilmagan.
Tijoriy xizmat va ilk yoʻnalishlarMazkur avtomashina loyihasi anʼanaviy haydovchiga moʻljallangan federal xavfsizlik standartlariga toʻgʻri kelmagani sababli, kompaniya maxsus istisno olishga majbur boʻlgan. 2025 yilda NHTSA anʼanaviy boshqaruv organlariga ega boʻlmagan avtonom transport vositalari uchun alohida tartib mexanizmini joriy qilgan edi. Zoox ushbu dastur doirasida birinchilardan boʻlib namoyish etish ruxsatini olgan boʻlsa, endilikda pullik yoʻlovchi tashish huquqini beruvchi tijoriy istisnoga sazovor boʻlgan tarixdagi ilk kompaniyaga aylandi.
Maʼlum qilinishicha, avtonom taksilarning pullik xizmati kelasi oyda Las-Vegas shahrida oʻz faoliyatini boshlaydi. Bungacha Zoox mazkur shaharda bepul ommaviy sinov dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan va San-Fransisko shahridagi Zoox Explorers dasturi ishtirokchilari bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi.
Mijozlar qiziqishi va kelgusi rejalarKompaniya maʼlumotlariga koʻra, hozirgacha 500 mingdan ortiq kishi Zoox robotaksilarida muvaffaqiyatli safar uyushtirgan. Shuningdek, yana 500 mingga yaqin foydalanuvchi sinov dasturida qatnashish uchun navbatda turibdi. Bu esa aholi orasida mazkur innovatsion transport turiga boʻlgan yuqori qiziqishdan dalolat beradi.
Shunga qaramay, xizmatni toʻlaqonli kengaytirish uchun Zoox hali Nevada va Kaliforniya shtatlari rasmiylaridan qoʻshimcha ruxsatnomalarni olish jarayonini davom ettirmoqda. Bugungi kunda mavjud qonunchilik normalari asosan haydovchining mavjudligiga tayanib yaratilgani bois, kompaniya NHTSA va AQSh Transport vazirligi bilan birgalikda avtonom avtomobillar uchun yangi qoidalarni ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda.
…