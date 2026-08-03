Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?
Astrolog Vasilisa Volodina taqdim etgan prognozga ko‘ra, avgust oyi Qisqichbaqa, Arslon, Buqa va Baliqlar uchun moliyaviy o‘sish hamda karyera imkoniyatlarini olib kelishi mumkin. Qisqichbaqalar oy boshida yangi daromad manbalari va ish takliflarini olishi kutilayotgan bo‘lsa, Arslonlar uchun 25–31 avgust oralig‘i mavqeni ko‘tarish va xaridlarni rejalashtirish uchun qulaydir.
Avgust oyi ayrim burjlar uchun moliyaviy o‘sish, yangi loyihalar va xizmat pillapoyasidan ko‘tarilish imkoniyatlarini olib kelishi mumkin. Boshqalar esa shoshilinch xaridlar, shubhali takliflar va yaxshi o‘ylanmagan qarorlardan o‘zini tiyishi kerak bo‘ladi.
Astrolog Vasilisa Volodina taqdim etgan prognozda Qisqichbaqa, Arslon, Buqa va Baliqlar uchun muhim moliyaviy davrlar ajratib ko‘rsatilgan. Qo‘y, Egizaklar va Chayonlarga esa tezlikdan ko‘ra ehtiyotkorlikka ko‘proq e’tibor berish tavsiya qilingan.
Qisqichbaqalar uchun moliyaviy burilish nuqtasi
Volodina avgustni Qisqichbaqalar uchun yilning eng muhim moliyaviy davrlaridan biri deb baholadi. Uning talqiniga ko‘ra, ayniqsa oyning dastlabki kunlarida yangi daromad manbalari, ish takliflari yoki istiqbolli hamkorlik imkoniyatlari paydo bo‘lishi mumkin.
Bu davrda Qisqichbaqalarga:
yangi loyihalarni ko‘rib chiqish;
ish va daromadga oid takliflarni tahlil qilish;
avval boshlangan ishlarga faollik bilan qaytish;
qo‘shimcha daromad imkoniyatlarini izlash
tavsiya etiladi.
Biroq astrolog oy oxirigacha katta xaridlarni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish kerakligini ta’kidladi. Hissiyot ta’sirida qilingan xarajat keyinchalik kutilmagan moliyaviy bosimga aylanishi mumkin.
Arslonlar uchun yilning eng muhim oylaridan biri
Avgust Arslon burji vakillarining shaxsiy faolligi, martabasi va jamiyatdagi mavqei bilan bog‘liq o‘zgarishlarga boy bo‘lishi mumkin.
Volodina bu davrni Arslonlar uchun o‘zini namoyon qilish, yangi lavozimga da’vo qilish va muhim moliyaviy qarorlarni muhokama qilish vaqti sifatida ko‘rsatdi. U prognozni quyosh tutilishi davri bilan ham bog‘lagan.
Ayniqsa, 25–31 avgust oralig‘i:
pul masalalarini tartibga solish;
rejalashtirilgan xaridlarni amalga oshirish;
maosh yoki hamkorlik shartlarini muhokama qilish;
yangi vazifa va loyihalarni qabul qilish
uchun nisbatan qulay davr sifatida tilga olindi.
Shu bilan birga, Arslonlarning o‘ziga ishonchi haddan tashqari shoshqaloqlikka aylanib ketmasligi muhim. Katta imkoniyat paydo bo‘lgani har qanday shartga darhol rozi bo‘lish kerakligini anglatmaydi.
Buqalarni karyerada muhim imkoniyat kutishi mumkin
Buqa burji vakillari uchun asosiy davr 9–14 avgust oralig‘i bo‘lishi mumkin. Astrolog ushbu kunlarni martabada o‘sish, nufuzli taklif olish yoki mehnatning moliyaviy natijasini ko‘rish ehtimoli bilan bog‘ladi.
Bu vaqtda Buqalarga:
ish beruvchi bilan muhim suhbat o‘tkazish;
yangi lavozimni muhokama qilish;
hamkorlik takliflarini o‘rganish;
kasbiy rejalarni qayta ko‘rib chiqish
foydali bo‘lishi mumkin.
Biroq Volodina ma’lumotlarni diqqat bilan o‘rganish va qat’iy qarorni shoshilib qabul qilmaslikni maslahat berdi. Taklif jozibali ko‘rinsa ham, shartnoma, maosh, majburiyatlar va xavflarni alohida tekshirish zarur.
Baliqlar mehnatining ilk natijasini ko‘rishi mumkin
Avgust Baliqlar uchun biznes va moliyaviy imkoniyatlar oyiga aylanishi mumkin. Ayniqsa, biror loyiha ustida uzoq vaqtdan beri ishlayotganlar dastlabki daromad yoki ijobiy natijani ko‘rishi ehtimol.
Oy oxiriga yaqin:
avvalgi mehnat samarasi ko‘rinishi;
yangi mijoz yoki hamkor paydo bo‘lishi;
kechikkan to‘lov kelib tushishi;
kichik loyiha barqaror daromad manbaiga aylanishi
mumkinligi aytilgan.
Biroq birinchi natijani yakuniy muvaffaqiyat deb qabul qilishga shoshilmaslik kerak. Baliqlarga rejani davom ettirish, daromad va xarajatlarni aniq hisoblash muhim bo‘ladi.
Egizaklar bir og‘iz gap sabab imkoniyatni yo‘qotmasligi kerak
Egizaklarga oy boshida muloqot va muzokaralarda ehtiyotkor bo‘lish tavsiya qilingan. Keskin yoki o‘ylanmay aytilgan so‘z ishbilarmonlik aloqalariga, hamkorlikka yoki rahbariyat bilan munosabatlarga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
Ayniqsa:
muhim uchrashuvlarda;
ish yozishmalarida;
shartlar muhokamasida;
hamkasblar bilan kelishmovchilik paytida
har bir fikrni aniq va vazmin ifoda etish kerak.
Egizaklarning kuchli tomoni — tez fikrlash va ishontirish mahorati. Ammo avgustda aynan shu tezlik nazorat qilinmasa, foydali imkoniyatni qo‘ldan chiqarishi mumkin.
Qo‘ylar uchun asosiy qoida — tezlik emas, aniqlik
Qo‘y burji vakillari odatda tez harakat qilishni va birinchi bo‘lib qaror qabul qilishni yaxshi ko‘radi. Biroq avgustda shoshqaloqlikdan ko‘ra puxta reja ko‘proq foyda keltirishi mumkin.
Volodinaning talqiniga ko‘ra, Qo‘ylar:
bir nechta ishni bir vaqtda boshlamasligi;
ustuvor maqsadni tanlashi;
shartlarni o‘qimasdan rozilik bermasligi;
qarorning uzoq muddatli oqibatini hisobga olishi
kerak.
Bu oyda g‘alabani tez harakat qilgan emas, vaziyatni to‘g‘ri baholab, aniq qaror qabul qilgan inson qo‘lga kiritishi mumkin.
Chayonlarga pul va hujjatlarda ehtiyotkorlik kerak
Chayon burji vakillariga 9 avgustgacha moliyaviy takliflar, qarz, yirik xarid va muhim hujjatlarga jiddiy e’tibor berish tavsiya qilingan.
Juda katta daromad va’da qiladigan, ammo shartlari noaniq bo‘lgan takliflardan ehtiyot bo‘lish lozim. Shuningdek, pul masalasida haddan tashqari ko‘p narsa talab qilish mavjud kelishuvni buzishi mumkin.
Chayonlar uchun asosiy vazifa:
barcha raqamlarni qayta tekshirish;
shartnomani shoshilmay o‘qish;
og‘zaki va’daga ishonib qolmaslik;
to‘lov va qarzlarni hujjatlashtirish.
Avgust uchun asosiy sanalar
Burj
Muhim davr
Asosiy tavsiya
Qisqichbaqa
Oyning dastlabki kunlari
Moliyaviy imkoniyatlarni qo‘ldan chiqarmaslik
Arslon
25–31 avgust
Karyera va xaridlarni puxta rejalashtirish
Buqa
9–14 avgust
Takliflarni o‘rganish, shoshilmaslik
Baliqlar
Oy oxiri
Mehnat natijalarini mustahkamlash
Egizaklar
Oy boshi
So‘z va muzokaralarda ehtiyotkor bo‘lish
Qo‘y
Butun oy
Tezlik emas, aniq qarorni tanlash
Chayon
9 avgustgacha
Pul va hujjatlarni qayta tekshirish
Astrologik prognoz moliyaviy kafolat emas
Astrologiya insonning daromadi, karyerasi yoki kelajakdagi voqealarni ilmiy asosda bashorat qilmaydi. Shu sababli bunday prognozlarni ko‘ngilochar va ramziy talqin sifatida qabul qilish maqsadga muvofiq.
Katta xarid, sarmoya, kredit yoki ishni almashtirish kabi qarorlar shaxsiy budjet, real shartlar, xavflar va malakali mutaxassis maslahati asosida qabul qilinishi kerak.
Sizning burjingiz uchun berilgan avgust prognozi rejalaringizga mos keldimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…