Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?

·42·Foydali
Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?
Qisqacha

Astrolog Vasilisa Volodina taqdim etgan prognozga ko‘ra, avgust oyi Qisqichbaqa, Arslon, Buqa va Baliqlar uchun moliyaviy o‘sish hamda karyera imkoniyatlarini olib kelishi mumkin. Qisqichbaqalar oy boshida yangi daromad manbalari va ish takliflarini olishi kutilayotgan bo‘lsa, Arslonlar uchun 25–31 avgust oralig‘i mavqeni ko‘tarish va xaridlarni rejalashtirish uchun qulaydir.

Avgust oyi ayrim burjlar uchun moliyaviy o‘sish, yangi loyihalar va xizmat pillapoyasidan ko‘tarilish imkoniyatlarini olib kelishi mumkin. Boshqalar esa shoshilinch xaridlar, shubhali takliflar va yaxshi o‘ylanmagan qarorlardan o‘zini tiyishi kerak bo‘ladi.

Astrolog Vasilisa Volodina taqdim etgan prognozda Qisqichbaqa, Arslon, Buqa va Baliqlar uchun muhim moliyaviy davrlar ajratib ko‘rsatilgan. Qo‘y, Egizaklar va Chayonlarga esa tezlikdan ko‘ra ehtiyotkorlikka ko‘proq e’tibor berish tavsiya qilingan.

Qisqichbaqalar uchun moliyaviy burilish nuqtasi

Volodina avgustni Qisqichbaqalar uchun yilning eng muhim moliyaviy davrlaridan biri deb baholadi. Uning talqiniga ko‘ra, ayniqsa oyning dastlabki kunlarida yangi daromad manbalari, ish takliflari yoki istiqbolli hamkorlik imkoniyatlari paydo bo‘lishi mumkin.

Bu davrda Qisqichbaqalarga:

  • yangi loyihalarni ko‘rib chiqish;

  • ish va daromadga oid takliflarni tahlil qilish;

  • avval boshlangan ishlarga faollik bilan qaytish;

  • qo‘shimcha daromad imkoniyatlarini izlash

tavsiya etiladi.

Biroq astrolog oy oxirigacha katta xaridlarni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish kerakligini ta’kidladi. Hissiyot ta’sirida qilingan xarajat keyinchalik kutilmagan moliyaviy bosimga aylanishi mumkin.

Arslonlar uchun yilning eng muhim oylaridan biri

Avgust Arslon burji vakillarining shaxsiy faolligi, martabasi va jamiyatdagi mavqei bilan bog‘liq o‘zgarishlarga boy bo‘lishi mumkin.

Volodina bu davrni Arslonlar uchun o‘zini namoyon qilish, yangi lavozimga da’vo qilish va muhim moliyaviy qarorlarni muhokama qilish vaqti sifatida ko‘rsatdi. U prognozni quyosh tutilishi davri bilan ham bog‘lagan.

Ayniqsa, 25–31 avgust oralig‘i:

  • pul masalalarini tartibga solish;

  • rejalashtirilgan xaridlarni amalga oshirish;

  • maosh yoki hamkorlik shartlarini muhokama qilish;

  • yangi vazifa va loyihalarni qabul qilish

uchun nisbatan qulay davr sifatida tilga olindi.

Shu bilan birga, Arslonlarning o‘ziga ishonchi haddan tashqari shoshqaloqlikka aylanib ketmasligi muhim. Katta imkoniyat paydo bo‘lgani har qanday shartga darhol rozi bo‘lish kerakligini anglatmaydi.

Buqalarni karyerada muhim imkoniyat kutishi mumkin

Buqa burji vakillari uchun asosiy davr 9–14 avgust oralig‘i bo‘lishi mumkin. Astrolog ushbu kunlarni martabada o‘sish, nufuzli taklif olish yoki mehnatning moliyaviy natijasini ko‘rish ehtimoli bilan bog‘ladi.

Bu vaqtda Buqalarga:

  • ish beruvchi bilan muhim suhbat o‘tkazish;

  • yangi lavozimni muhokama qilish;

  • hamkorlik takliflarini o‘rganish;

  • kasbiy rejalarni qayta ko‘rib chiqish

foydali bo‘lishi mumkin.

Biroq Volodina ma’lumotlarni diqqat bilan o‘rganish va qat’iy qarorni shoshilib qabul qilmaslikni maslahat berdi. Taklif jozibali ko‘rinsa ham, shartnoma, maosh, majburiyatlar va xavflarni alohida tekshirish zarur.

Baliqlar mehnatining ilk natijasini ko‘rishi mumkin

Avgust Baliqlar uchun biznes va moliyaviy imkoniyatlar oyiga aylanishi mumkin. Ayniqsa, biror loyiha ustida uzoq vaqtdan beri ishlayotganlar dastlabki daromad yoki ijobiy natijani ko‘rishi ehtimol.

Oy oxiriga yaqin:

  • avvalgi mehnat samarasi ko‘rinishi;

  • yangi mijoz yoki hamkor paydo bo‘lishi;

  • kechikkan to‘lov kelib tushishi;

  • kichik loyiha barqaror daromad manbaiga aylanishi

mumkinligi aytilgan.

Biroq birinchi natijani yakuniy muvaffaqiyat deb qabul qilishga shoshilmaslik kerak. Baliqlarga rejani davom ettirish, daromad va xarajatlarni aniq hisoblash muhim bo‘ladi.

Egizaklar bir og‘iz gap sabab imkoniyatni yo‘qotmasligi kerak

Egizaklarga oy boshida muloqot va muzokaralarda ehtiyotkor bo‘lish tavsiya qilingan. Keskin yoki o‘ylanmay aytilgan so‘z ishbilarmonlik aloqalariga, hamkorlikka yoki rahbariyat bilan munosabatlarga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Ayniqsa:

  • muhim uchrashuvlarda;

  • ish yozishmalarida;

  • shartlar muhokamasida;

  • hamkasblar bilan kelishmovchilik paytida

har bir fikrni aniq va vazmin ifoda etish kerak.

Egizaklarning kuchli tomoni — tez fikrlash va ishontirish mahorati. Ammo avgustda aynan shu tezlik nazorat qilinmasa, foydali imkoniyatni qo‘ldan chiqarishi mumkin.

Qo‘ylar uchun asosiy qoida — tezlik emas, aniqlik

Qo‘y burji vakillari odatda tez harakat qilishni va birinchi bo‘lib qaror qabul qilishni yaxshi ko‘radi. Biroq avgustda shoshqaloqlikdan ko‘ra puxta reja ko‘proq foyda keltirishi mumkin.

Volodinaning talqiniga ko‘ra, Qo‘ylar:

  • bir nechta ishni bir vaqtda boshlamasligi;

  • ustuvor maqsadni tanlashi;

  • shartlarni o‘qimasdan rozilik bermasligi;

  • qarorning uzoq muddatli oqibatini hisobga olishi

kerak.

Bu oyda g‘alabani tez harakat qilgan emas, vaziyatni to‘g‘ri baholab, aniq qaror qabul qilgan inson qo‘lga kiritishi mumkin.

Chayonlarga pul va hujjatlarda ehtiyotkorlik kerak

Chayon burji vakillariga 9 avgustgacha moliyaviy takliflar, qarz, yirik xarid va muhim hujjatlarga jiddiy e’tibor berish tavsiya qilingan.

Juda katta daromad va’da qiladigan, ammo shartlari noaniq bo‘lgan takliflardan ehtiyot bo‘lish lozim. Shuningdek, pul masalasida haddan tashqari ko‘p narsa talab qilish mavjud kelishuvni buzishi mumkin.

Chayonlar uchun asosiy vazifa:

  • barcha raqamlarni qayta tekshirish;

  • shartnomani shoshilmay o‘qish;

  • og‘zaki va’daga ishonib qolmaslik;

  • to‘lov va qarzlarni hujjatlashtirish.

Avgust uchun asosiy sanalar

Burj

Muhim davr

Asosiy tavsiya

Qisqichbaqa

Oyning dastlabki kunlari

Moliyaviy imkoniyatlarni qo‘ldan chiqarmaslik

Arslon

25–31 avgust

Karyera va xaridlarni puxta rejalashtirish

Buqa

9–14 avgust

Takliflarni o‘rganish, shoshilmaslik

Baliqlar

Oy oxiri

Mehnat natijalarini mustahkamlash

Egizaklar

Oy boshi

So‘z va muzokaralarda ehtiyotkor bo‘lish

Qo‘y

Butun oy

Tezlik emas, aniq qarorni tanlash

Chayon

9 avgustgacha

Pul va hujjatlarni qayta tekshirish

Astrologik prognoz moliyaviy kafolat emas

Astrologiya insonning daromadi, karyerasi yoki kelajakdagi voqealarni ilmiy asosda bashorat qilmaydi. Shu sababli bunday prognozlarni ko‘ngilochar va ramziy talqin sifatida qabul qilish maqsadga muvofiq.

Katta xarid, sarmoya, kredit yoki ishni almashtirish kabi qarorlar shaxsiy budjet, real shartlar, xavflar va malakali mutaxassis maslahati asosida qabul qilinishi kerak.

Sizning burjingiz uchun berilgan avgust prognozi rejalaringizga mos keldimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Vasilisa VolodinaRakArslonBuqaBaliqlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?Bugun, 09:11Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilatiErkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilatiKecha, 22:09Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...Kecha, 21:35Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?Kecha, 20:03Tug‘ilgan kuningiz muhabbatda nimani kutishingizni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz muhabbatda nimani kutishingizni ko‘rsatadimi?Kecha, 18:25100 yoshli boboning 7 odati: boylik qayerdan boshlanadi?100 yoshli boboning 7 odati: boylik qayerdan boshlanadi?Kecha, 13:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling