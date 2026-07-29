Yer tezroq aylana boshladimi? Tarixdagi eng qisqa kunlardan biri aniqlandi

·39·Dunyo
Yer tezroq aylana boshladimi? Tarixdagi eng qisqa kunlardan biri aniqlandi

Olimlarning ma’lum qilishicha, 2026 yil iyul oyida Yer so‘nggi yillardagi eng qisqa kunlardan birini boshdan kechirdi. Bu hodisa sayyoramizning o‘z o‘qi atrofidagi aylanish tezligi odatdagidan biroz yuqori bo‘lgani bilan izohlanmoqda.

Mutaxassislar hisob-kitoblariga ko‘ra, mazkur kunda Yer bir marta to‘liq aylanishni odatiy 24 soatdan taxminan 0,65 millisekund tezroq yakunladi. Bu farq inson tomonidan sezilmaydi, chunki u soniyaning mingdan bir qismiga teng. Biroq bunday o‘zgarishlar yuqori aniqlikda ishlaydigan vaqt tizimlari uchun ahamiyatli hisoblanadi.

Olimlar ta’kidlashicha, Yerning aylanish tezligi doim bir xil bo‘lmaydi. U atmosferadagi jarayonlar, okean oqimlari, Oyning tortish kuchi va sayyoramiz ichki qatlamlarida kechadigan tabiiy jarayonlar ta’sirida oz miqdorda o‘zgarib turadi. Shuning uchun kun davomiyligi ba’zan bir necha millisekundga qisqarishi yoki uzayishi mumkin.

Mutaxassislar 2020 yildan buyon Yerning aylanishida bir nechta shunday tezlashish holatlari kuzatilayotganini qayd etmoqda. Ammo bu Yerning doimiy ravishda tezroq aylana boshlaganini anglatmaydi. Aksincha, uzoq muddatli nuqtayi nazardan olib qaralganda, sayyoramizning aylanishi asta-sekin sekinlashib bormoqda. Hozirgi tezlashishlar esa qisqa muddatli tabiiy o‘zgarishlar sifatida baholanmoqda.

Bunday kichik farqlar oddiy inson hayotiga deyarli ta’sir qilmaydi. Biroq GPS navigatsiyasi, sun’iy yo‘ldoshlar, telekommunikatsiya tarmoqlari va atom soatlari kabi yuqori aniqlikni talab qiladigan tizimlarda hatto millisekundlar ham katta ahamiyatga ega. Shu sababli xalqaro vaqt xizmati Yer aylanishini muntazam kuzatib boradi va zarur hollarda vaqt hisobini muvofiqlashtirish choralarini ko‘radi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radi2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radiBugun, 01:06Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiBugun, 01:02«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydiBugun, 00:01Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiQamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiKecha, 23:20Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Kecha, 22:39Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda