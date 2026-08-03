Samsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladi

·28·Texno
Samsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladi
Qisqacha

Samsung kompaniyasi foydalanuvchilarning internet trafigini begona shaxslar bilan ulashuvchi maxsus kodlarga ega aqlli televizor ilovalarini taqiqlashga kirishdi. Norvegiyaning Mnemonic kiberxavfsizlik kompaniyasi tadqiqotchilari e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, mashhur Samsung Smart TV ilovalarining ayrimlarida egasining internet ulanishini chetdagi shaxslarga uzatuvchi kodlar mavjud bo'lgan.

Samsung kompaniyasi foydalanuvchilarning internet trafigini begona shaxslar bilan ulashuvchi maxsus kodlarga ega aqlli televizor ilovalarini taqiqlashga kirishdi. Ushbu xavfli dasturlar millionlab Samsung Smart TV qurilmalarini kiberxurujlar va boshqaruvni yo'qotish xavfi ostida qoldirishi mumkin edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Norvegiyaning Mnemonic kiberxavfsizlik kompaniyasi tadqiqotchilari e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, mashhur Samsung Smart TV ilovalarining ayrimlarida egasining internet ulanishini chetdagi shaxslarga uzatuvchi kodlar mavjud. Dasturchilarning ta'kidlashicha, bunday ilovalar yuz millionlab uy televizorlariga o'rnatilgan bo'lishi mumkin.

Aniqlanishicha, xavfli dasturlardan kamida bittasi oddiy Pac-Man o'yini bo'lib, uning o'zi Samsung tomonidan “Muharrir tanlovi” bo'limida maxsus tavsiya etilgan. Ushbu ilovalar odatiy uy va ofis internet tarmoqlari orqali begonalarning veb-trafigini o'tkazish imkonini beruvchi resproxy (rezidensial proksi tarmoqlari) texnologiyasidan foydalangan.

Xavfli mexanizm qanday ishlaydi

Mnemonic mutaxassislarining tushuntirishicha, bunday dasturlar ochilganda, aqlli televizor chetdagi shaxslarning veb-trafigini o'tkazib yuboradigan doimiy ishlaydigan tunnelga — chiqish tuguniga aylanadi. E'tiborlisi, ilovaning o'zi yopilgan taqdirda ham bu jarayon davom etaveradi.

Mutaxassislar bunday ilovalar juda sodda tuzilganligini, atigi bir necha qator koddan iborat bo'lib, asosan boshqa saytdagi kontentni yuklashga mo'ljallanganini aniqlagan. Samsung ilovalar do'konida tekshiruvdan o'tish chog'ida faqat dastlabki bir necha qator kod ko'rinib, aslida ishga tushadigan kontent boshqa manbalardan kelgani uchun xavfsizlik tizimi uni payqamay qolgan.

Samsung va boshqa brendlarning munosabati

TechCrunch nashri mazkur tadqiqot natijalari yuzasidan Samsung kompaniyasiga murojaat qilgach, elektronika giganti internet ulanishini boshqalar bilan ulashuvchi ilovalarni rasman taqiqlashi va ularni do'kondan olib tashlashini ma'lum qildi.

Samsung vakilining so'zlariga ko'ra, kompaniya Smart TV platformasida bunday proksi funksiyalariga ega yangi ilovalarni ro'yxatdan o'tkazishni allaqachon cheklagan. Hozirda do'konda mavjud bo'lgan barcha shu turdagi ilovalarni aniqlash va tozalash bo'yicha qat'iy choralar ko'rilmoqda.

Eslatib o'tamiz, o'tgan oyda LG kompaniyasi ham o'z ilovalar do'konidagi dasturlarning salmoqli qismi televizorlarni proksi tarmoqqa ulashini aniqlab, resproxy dasturiy ta'minotiga ega ilovalarni taqiqlashini e'lon qilgan edi.

SamsungSmart TVKiberxavfsizlikProksiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiNyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiBugun, 17:24Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiXiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiBugun, 16:21Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi