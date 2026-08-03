Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdi

·0·Sport
Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdi

UFC jangchisi Umar Nurmagomedov Islom Maxachevning hayotidagi muhim ma’naviy yangilik haqida xabar berdi. Uning aytishicha, ikki vazn toifasida UFC kamarini qo‘lga kiritgan jangchi Qur’onni xatosiz qiroat qilishni o‘rganib, endi uni yod olishni boshlagan.

Bu xabar Maxachev navbatdagi chempionlik jangiga tayyorlanayotgan paytda tarqaldi. Rossiyalik sportchi 16 avgust kuni O‘zbekiston vaqti bilan UFC 330 turnirida Ien Machado Gerriga qarshi yarim o‘rta vazndagi kamarini ilk bor himoya qiladi. AQSHda turnir 15 avgust kuni Filadelfiya shahrida o‘tkaziladi.

«Bu har qanday chempionlik kamaridan qimmatliroq»

Siz taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, Umar Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqda Maxachevning yangi yutug‘ini sportdagi muvaffaqiyatlardan ham yuqori baholagan.

«Ikki vazn toifasida chempion. Ammo bu kamarlardan ham ulug‘roq bir yutuq bor. Islom Qur’onni xatosiz o‘qishni o‘rgandi. Endi esa uni yod olishni boshladi. Bu har qanday chempionlik kamari, mashina yoki saroydan ham qimmatliroq».

Umarning fikrida asosiy urg‘u Maxachevning ringdagi natijalariga emas, uning shaxsiy va ma’naviy rivojiga qaratilgan. Qur’onni to‘g‘ri qiroat qilishni o‘rganish doimiy mashq, sabr va ustoz nazoratini talab etadigan jarayon hisoblanadi.

Ayni paytda mazkur bayonotning Umarga tegishli ochiq ijtimoiy tarmoq sahifasidagi asl nusxasini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo‘lmadi. Shu sabab iqtibos taqdim etilgan xabar asosida keltirilmoqda.

Sportdagi intizom ma’naviy maqsadga ham ko‘chdi

Maxachevning faoliyati yuqori intizom, muntazam mashg‘ulot va uzoq muddatli rejalar bilan bog‘liq. Endi Umarning xabariga ko‘ra, jangchi xuddi shu yondashuvni Qur’on qiroati va yodlash jarayonida ham qo‘llamoqda.

Qur’onni to‘liq yod olgan inson «hofiz» deb ataladi. Biroq Umarning so‘zlaridan Maxachev bu yo‘lni endi boshlagani anglashiladi. Shu bois uni allaqachon Qur’onni to‘liq yod olgan deb talqin qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Bu xabar muxlislar uchun chempionning oktagondan tashqari hayoti haqida ham muhim tafsilotni ochib berdi: sportda erishilgan eng katta sovrinlar ham uning jamoasi qadrlaydigan ma’naviy maqsadlarning o‘rnini bosa olmaydi.

Maxachev ikki vaznda UFC kamarini qanday oldi?

Islom Maxachev avval yengil vazn toifasida chempion bo‘lib, kamarini to‘rt marta muvaffaqiyatli himoya qilgandi. Keyin u yarim o‘rta vaznga ko‘tarilish uchun yengil vazndagi unvonni bo‘shatdi.

2025 yil noyabr oyida Maxachev Jek Della Maddalenani hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, yarim o‘rta vazn chempioni bo‘ldi. UFC ma’lumotiga ko‘ra, u tashkilot tarixida ikki vazn toifasida kamarni qo‘lga kiritgan birinchi rossiyalik jangchiga aylangan.

Shuning uchun Maxachevni «ikki vaznda kamar sohibi bo‘lgan chempion» deb atash aniqroq: u hozir yarim o‘rta vazn unvoniga egalik qiladi, yengil vazndagi kamar esa boshqa chempion qo‘lida.

Birinchi himoyada oson raqib yo‘q

UFC 330 turnirining asosiy jangida Maxachevga Ien Machado Gerri qarshi chiqadi. Irlandiyalik jangchi yarim o‘rta vazn reytingining birinchi raqami bo‘lib, professional faoliyatida 17 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyat qayd etgan.

Gerri chempionlik imkoniyatini quyidagi natijalardan keyin qo‘lga kiritdi:

  • Karlos Prates ustidan g‘alaba;

  • sobiq chempion Belal Muhammadning mag‘lub etilishi;

  • divizion reytingida birinchi pog‘onaga ko‘tarilish.

Uning faoliyatidagi yagona mag‘lubiyat Shavkat Rahmonovga qarshi yaqin bahsda hakamlarning bo‘lingan qarori bilan qayd etilgan. UFC Gerrining keyingi ikki g‘alabasi uni chempionlik jangiga olib kelganini ta’kidlagan.

Jang O‘zbekiston vaqti bilan 16 avgustda

UFC 330 AQSHning Filadelfiya shahridagi Xfinity Mobile Arena'da 15 avgust kuni kechqurun o‘tkaziladi. Vaqt mintaqalari farqi sabab asosiy kard O‘zbekistonda 16 avgustga o‘tar kechasi namoyish etiladi.

Asosiy bahs:

Jangchi

Maqomi

Islom Maxachev

Yarim o‘rta vazn chempioni

Ien Machado Gerri

Reytingning birinchi raqami

Musobaqa

UFC 330

Manzil

Filadelfiya, AQSH

Sana

AQSHda 15 avgust, O‘zbekistonda 16 avgust

Bu Maxachevning yangi vazn toifasidagi birinchi himoyasi bo‘ladi. G‘alaba unga shunchaki kamarni saqlab qolish emas, yarim o‘rta vaznda ham uzoq muddatli hukmronlikka da’vo qilish imkonini beradi.

Ikki xil sinov — bitta intizom

Maxachev oldida bir vaqtning o‘zida ikki katta maqsad turibdi. Oktagonda u Gerrining tezligi, zarbalari va harakatchanligiga qarshi chempionligini himoya qilishi kerak. Oktagondan tashqarida esa Qur’onni yod olishdek uzoq va sabr talab qiladigan yo‘lni boshlagani aytilmoqda.

Umar Nurmagomedovning bayonoti shu jihatdan katta qiziqish uyg‘otdi: jahon sportidagi eng nufuzli kamarlarga erishgan jangchi uchun yangi eng muhim maqsad moddiy sovrin emas, ma’naviy bilim bo‘lib turibdi.

Sizningcha, Maxachev Gerriga qarshi birinchi himoyasini ham muvaffaqiyatli o‘tkaza oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13Frank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqdaFrank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqdaBugun, 17:11Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda