Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdi
UFC jangchisi Umar Nurmagomedov Islom Maxachevning hayotidagi muhim ma’naviy yangilik haqida xabar berdi. Uning aytishicha, ikki vazn toifasida UFC kamarini qo‘lga kiritgan jangchi Qur’onni xatosiz qiroat qilishni o‘rganib, endi uni yod olishni boshlagan.
Bu xabar Maxachev navbatdagi chempionlik jangiga tayyorlanayotgan paytda tarqaldi. Rossiyalik sportchi 16 avgust kuni O‘zbekiston vaqti bilan UFC 330 turnirida Ien Machado Gerriga qarshi yarim o‘rta vazndagi kamarini ilk bor himoya qiladi. AQSHda turnir 15 avgust kuni Filadelfiya shahrida o‘tkaziladi.
«Bu har qanday chempionlik kamaridan qimmatliroq»
Siz taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, Umar Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqda Maxachevning yangi yutug‘ini sportdagi muvaffaqiyatlardan ham yuqori baholagan.
«Ikki vazn toifasida chempion. Ammo bu kamarlardan ham ulug‘roq bir yutuq bor. Islom Qur’onni xatosiz o‘qishni o‘rgandi. Endi esa uni yod olishni boshladi. Bu har qanday chempionlik kamari, mashina yoki saroydan ham qimmatliroq».
Umarning fikrida asosiy urg‘u Maxachevning ringdagi natijalariga emas, uning shaxsiy va ma’naviy rivojiga qaratilgan. Qur’onni to‘g‘ri qiroat qilishni o‘rganish doimiy mashq, sabr va ustoz nazoratini talab etadigan jarayon hisoblanadi.
Ayni paytda mazkur bayonotning Umarga tegishli ochiq ijtimoiy tarmoq sahifasidagi asl nusxasini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo‘lmadi. Shu sabab iqtibos taqdim etilgan xabar asosida keltirilmoqda.
Sportdagi intizom ma’naviy maqsadga ham ko‘chdi
Maxachevning faoliyati yuqori intizom, muntazam mashg‘ulot va uzoq muddatli rejalar bilan bog‘liq. Endi Umarning xabariga ko‘ra, jangchi xuddi shu yondashuvni Qur’on qiroati va yodlash jarayonida ham qo‘llamoqda.
Qur’onni to‘liq yod olgan inson «hofiz» deb ataladi. Biroq Umarning so‘zlaridan Maxachev bu yo‘lni endi boshlagani anglashiladi. Shu bois uni allaqachon Qur’onni to‘liq yod olgan deb talqin qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi.
Bu xabar muxlislar uchun chempionning oktagondan tashqari hayoti haqida ham muhim tafsilotni ochib berdi: sportda erishilgan eng katta sovrinlar ham uning jamoasi qadrlaydigan ma’naviy maqsadlarning o‘rnini bosa olmaydi.
Maxachev ikki vaznda UFC kamarini qanday oldi?
Islom Maxachev avval yengil vazn toifasida chempion bo‘lib, kamarini to‘rt marta muvaffaqiyatli himoya qilgandi. Keyin u yarim o‘rta vaznga ko‘tarilish uchun yengil vazndagi unvonni bo‘shatdi.
2025 yil noyabr oyida Maxachev Jek Della Maddalenani hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, yarim o‘rta vazn chempioni bo‘ldi. UFC ma’lumotiga ko‘ra, u tashkilot tarixida ikki vazn toifasida kamarni qo‘lga kiritgan birinchi rossiyalik jangchiga aylangan.
Shuning uchun Maxachevni «ikki vaznda kamar sohibi bo‘lgan chempion» deb atash aniqroq: u hozir yarim o‘rta vazn unvoniga egalik qiladi, yengil vazndagi kamar esa boshqa chempion qo‘lida.
Birinchi himoyada oson raqib yo‘q
UFC 330 turnirining asosiy jangida Maxachevga Ien Machado Gerri qarshi chiqadi. Irlandiyalik jangchi yarim o‘rta vazn reytingining birinchi raqami bo‘lib, professional faoliyatida 17 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyat qayd etgan.
Gerri chempionlik imkoniyatini quyidagi natijalardan keyin qo‘lga kiritdi:
Karlos Prates ustidan g‘alaba;
sobiq chempion Belal Muhammadning mag‘lub etilishi;
divizion reytingida birinchi pog‘onaga ko‘tarilish.
Uning faoliyatidagi yagona mag‘lubiyat Shavkat Rahmonovga qarshi yaqin bahsda hakamlarning bo‘lingan qarori bilan qayd etilgan. UFC Gerrining keyingi ikki g‘alabasi uni chempionlik jangiga olib kelganini ta’kidlagan.
Jang O‘zbekiston vaqti bilan 16 avgustda
UFC 330 AQSHning Filadelfiya shahridagi Xfinity Mobile Arena'da 15 avgust kuni kechqurun o‘tkaziladi. Vaqt mintaqalari farqi sabab asosiy kard O‘zbekistonda 16 avgustga o‘tar kechasi namoyish etiladi.
Asosiy bahs:
Jangchi
Maqomi
Islom Maxachev
Yarim o‘rta vazn chempioni
Ien Machado Gerri
Reytingning birinchi raqami
Musobaqa
UFC 330
Manzil
Filadelfiya, AQSH
Sana
AQSHda 15 avgust, O‘zbekistonda 16 avgust
Bu Maxachevning yangi vazn toifasidagi birinchi himoyasi bo‘ladi. G‘alaba unga shunchaki kamarni saqlab qolish emas, yarim o‘rta vaznda ham uzoq muddatli hukmronlikka da’vo qilish imkonini beradi.
Ikki xil sinov — bitta intizom
Maxachev oldida bir vaqtning o‘zida ikki katta maqsad turibdi. Oktagonda u Gerrining tezligi, zarbalari va harakatchanligiga qarshi chempionligini himoya qilishi kerak. Oktagondan tashqarida esa Qur’onni yod olishdek uzoq va sabr talab qiladigan yo‘lni boshlagani aytilmoqda.
Umar Nurmagomedovning bayonoti shu jihatdan katta qiziqish uyg‘otdi: jahon sportidagi eng nufuzli kamarlarga erishgan jangchi uchun yangi eng muhim maqsad moddiy sovrin emas, ma’naviy bilim bo‘lib turibdi.
Sizningcha, Maxachev Gerriga qarshi birinchi himoyasini ham muvaffaqiyatli o‘tkaza oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…