Qaysi piyolani tanladingiz? Birinchi taassurotingiz ochiladi
Ushbu ko‘ngilochar psixologik test rasmdagi to‘rtta piyolani tanlash orqali boshqalar bilan ilk bor tanishganda qanday taassurot qoldirishingizni talqin qiladi. Masalan, 1-piyola odamlar sizni mehribon va bosiq deb qabul qilishini ko‘rsatsa, 2-piyola qat’iyatli va ishonchli shaxs taassurotini beradi. shuningdek, 3-piyolani tanlaganlar ochiq va ijobiy suhbatdosh, 4-piyolani tanlaganlar esa sirli hamda kuzatuvchan xarakterga ega sifatida talqin qilinadi.
Birinchi taassurot shakllanishi uchun ba’zan bir necha soniyaning o‘zi kifoya qiladi. Odamlar yuz ifodasi, ovoz ohangi, kiyinish uslubi va muloqotdagi dastlabki harakatlar asosida biz haqimizda tezda xulosa chiqaradi.
Quyidagi oddiy psixologik test esa boshqalar bilan ilk bor tanishganingizda qanday taassurot qoldirishingizni ko‘ngilochar tarzda talqin qiladi. Rasmdagi to‘rtta piyolani diqqat bilan ko‘ring va uzoq o‘ylamasdan birinchi bo‘lib ko‘zingizga tashlanganini tanlang.
1-piyola — xotirjam va ishonchli inson
Birinchi piyolani tanlagan bo‘lsangiz, odamlar sizni dastlab xotirjam, mehribon va suhbatlashish oson bo‘lgan inson sifatida qabul qilishi mumkin.
Sizning yoningizda atrofdagilar o‘zini erkin va xavfsiz his qiladi. Siz baland ovoz, keskin harakatlar yoki ortiqcha hissiyot bilan e’tiborni tortishga intilmaysiz. Aksincha, yaxshi tinglash va vaziyatni ortiqcha mojarosiz hal qilish qobiliyatingiz bilan ajralib turasiz.
Ayrimlar dastlab sizni uyatchan yoki haddan tashqari kamtarin deb o‘ylashi mumkin. Ammo yaqinroq tanishgandan keyin sokin tashqi ko‘rinish ortida kuchli iroda borligini anglaydi.
Siz biror maqsadni belgilasangiz, tashqi shovqin va boshqalarning fikri yo‘lingizdan qaytarishi qiyin. Samimiylik va halollik hissi odamlarni sizga tez ishonishga undaydi. Shuning uchun tanishlar sizdan ko‘pincha maslahat yoki yordam so‘rashi mumkin.
Siz qoldiradigan birinchi taassurot: iliq, ishonchli va bosiq inson.
2-piyola — kuchli va o‘ziga ishongan shaxs
Ikkinchi piyola sizni o‘ziga jalb qilgan bo‘lsa, odamlar birinchi qarashdayoq ishonchingiz va qat’iyatingizni sezishi mumkin.
Siz o‘z qadrini biladigan, murakkab vaziyatda ham qaror qabul qila oladigan kuchli inson taassurotini qoldirasiz. Tashqi ko‘rinishingiz va harakatlaringizda nazorat hissi bor.
Shu sababli ayrimlar sizni dastlab juda jiddiy, talabchan yoki yaqinlashish qiyin bo‘lgan inson deb qabul qilishi mumkin. Biroq bu faqat tashqi taassurot.
Yaqin insonlaringiz sizning hazilkash, ochiq va mehribon tomoningizni ham yaxshi biladi. Siz shunchaki yangi tanishgan har bir kishiga ichki dunyongizni darhol ochib berishni xohlamaysiz.
Odamlarni sizga eng ko‘p jalb qiladigan xususiyat — ishonchlilik. Biror ishni va’da qilsangiz, uni bajarishingizga ishonishadi. Shuning uchun sizga muhim vazifalar va katta mas’uliyatlar tez-tez topshirilishi mumkin.
Siz qoldiradigan birinchi taassurot: qat’iyatli, jiddiy va ishonchli rahbar.
3-piyola — ochiq va ijobiy suhbatdosh
Uchinchi piyolani tanlaganlar ko‘pincha do‘stona, xotirjam va muloqotga ochiq inson taassurotini qoldiradi.
Siz yangi muhitga nisbatan tez moslasha oladigan, turli xarakterdagi odamlar bilan til topishishni biladigan shaxsdek ko‘rinasiz. Suhbatni boshlash, noqulay jimlikni yo‘qotish va atrofdagilar kayfiyatini ko‘tarish siz uchun qiyin emas.
Sizning tabassumingiz va yengil muloqot uslubingiz sabab ba’zilar hayotdagi hamma narsa sizga oson keladi deb o‘ylashi mumkin. Aslida esa siz ham muammo va xavotirlarga duch kelasiz, faqat ularni har kimga ko‘rsatavermaysiz.
Siz ortiqcha drama va kelishmovchiliklarni yoqtirmaysiz. Muammoni baland ovoz bilan emas, tinch muloqot orqali hal qilishga urinasiz. Shu xususiyatingiz sabab odamlar siz bilan vaqt o‘tkazishdan zavq oladi.
Siz qoldiradigan birinchi taassurot: ijobiy, xushmuomala va odamlarni birlashtiruvchi inson.
4-piyola — sirli va kuzatuvchan xarakter
To‘rtinchi piyolani tanlagan bo‘lsangiz, boshqalar sizni dastlab sirli va bir qarashda to‘liq anglab bo‘lmaydigan inson sifatida qabul qilishi mumkin.
Siz yangi tanishga hayotingiz, rejalaringiz va hissiyotlaringiz haqida hamma narsani darhol aytishga shoshilmaysiz. Bu esa atrofdagilarda qiziqish uyg‘otib, sizni yaxshiroq bilish istagini paydo qiladi.
Odamlar sizni aqlli, kuzatuvchan va mayda tafsilotlarni ham payqaydigan shaxs deb hisoblashi mumkin. Suhbat davomida shoshilib gapirish o‘rniga, avval tinglab, keyin puxta o‘ylangan fikr bildirasiz.
Ayrimlar ehtiyotkorligingizni sovuqqonlik bilan adashtirishi mumkin. Biroq ishonchingizni qozongan insonlar sizning g‘amxo‘r, samimiy va sadoqatli tomoningizni ko‘radi.
Siz kam gapirsangiz ham, so‘zlaringizga ko‘pincha jiddiy munosabat bildiriladi. Chunki faqat suhbatni to‘ldirish uchun emas, aniq fikringiz bo‘lganida gapirishga moyilsiz.
Siz qoldiradigan birinchi taassurot: sirli, bilimli va ichki dunyosi boy inson.
Tanlovingiz siz haqingizda nima deydi?
Tanlangan piyola
Birinchi taassurot
1
Mehribon, bosiq va ishonchli
2
Qat’iyatli, kuchli va mas’uliyatli
3
Ochiq, do‘stona va ijobiy
4
Sirli, kuzatuvchan va vazmin
Bu test haqiqiy xarakterni aniqlaydimi?
Rasmga asoslangan bunday tanlovlar inson shaxsiyatini ilmiy jihatdan aniqlab bermaydi. Ko‘zga birinchi tashlangan piyola rang, naqsh, shakl yoki ayni paytdagi kayfiyat ta’sirida tanlanishi mumkin.
Shuning uchun natijani psixologik tashxis emas, o‘zingizni boshqa nuqtayi nazardan ko‘rishga yordam beruvchi ko‘ngilochar test sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Siz qaysi piyolani tanladingiz va uning ta’rifi xarakteringizga qanchalik mos keldi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…