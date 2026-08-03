Qaysi piyolani tanladingiz? Birinchi taassurotingiz ochiladi

·76·Foydali
Qaysi piyolani tanladingiz? Birinchi taassurotingiz ochiladi
Qisqacha

Ushbu ko‘ngilochar psixologik test rasmdagi to‘rtta piyolani tanlash orqali boshqalar bilan ilk bor tanishganda qanday taassurot qoldirishingizni talqin qiladi. Masalan, 1-piyola odamlar sizni mehribon va bosiq deb qabul qilishini ko‘rsatsa, 2-piyola qat’iyatli va ishonchli shaxs taassurotini beradi. shuningdek, 3-piyolani tanlaganlar ochiq va ijobiy suhbatdosh, 4-piyolani tanlaganlar esa sirli hamda kuzatuvchan xarakterga ega sifatida talqin qilinadi.

Birinchi taassurot shakllanishi uchun ba’zan bir necha soniyaning o‘zi kifoya qiladi. Odamlar yuz ifodasi, ovoz ohangi, kiyinish uslubi va muloqotdagi dastlabki harakatlar asosida biz haqimizda tezda xulosa chiqaradi.

Quyidagi oddiy psixologik test esa boshqalar bilan ilk bor tanishganingizda qanday taassurot qoldirishingizni ko‘ngilochar tarzda talqin qiladi. Rasmdagi to‘rtta piyolani diqqat bilan ko‘ring va uzoq o‘ylamasdan birinchi bo‘lib ko‘zingizga tashlanganini tanlang.

1-piyola — xotirjam va ishonchli inson

Birinchi piyolani tanlagan bo‘lsangiz, odamlar sizni dastlab xotirjam, mehribon va suhbatlashish oson bo‘lgan inson sifatida qabul qilishi mumkin.

Sizning yoningizda atrofdagilar o‘zini erkin va xavfsiz his qiladi. Siz baland ovoz, keskin harakatlar yoki ortiqcha hissiyot bilan e’tiborni tortishga intilmaysiz. Aksincha, yaxshi tinglash va vaziyatni ortiqcha mojarosiz hal qilish qobiliyatingiz bilan ajralib turasiz.

Ayrimlar dastlab sizni uyatchan yoki haddan tashqari kamtarin deb o‘ylashi mumkin. Ammo yaqinroq tanishgandan keyin sokin tashqi ko‘rinish ortida kuchli iroda borligini anglaydi.

Siz biror maqsadni belgilasangiz, tashqi shovqin va boshqalarning fikri yo‘lingizdan qaytarishi qiyin. Samimiylik va halollik hissi odamlarni sizga tez ishonishga undaydi. Shuning uchun tanishlar sizdan ko‘pincha maslahat yoki yordam so‘rashi mumkin.

Siz qoldiradigan birinchi taassurot: iliq, ishonchli va bosiq inson.

2-piyola — kuchli va o‘ziga ishongan shaxs

Ikkinchi piyola sizni o‘ziga jalb qilgan bo‘lsa, odamlar birinchi qarashdayoq ishonchingiz va qat’iyatingizni sezishi mumkin.

Siz o‘z qadrini biladigan, murakkab vaziyatda ham qaror qabul qila oladigan kuchli inson taassurotini qoldirasiz. Tashqi ko‘rinishingiz va harakatlaringizda nazorat hissi bor.

Shu sababli ayrimlar sizni dastlab juda jiddiy, talabchan yoki yaqinlashish qiyin bo‘lgan inson deb qabul qilishi mumkin. Biroq bu faqat tashqi taassurot.

Yaqin insonlaringiz sizning hazilkash, ochiq va mehribon tomoningizni ham yaxshi biladi. Siz shunchaki yangi tanishgan har bir kishiga ichki dunyongizni darhol ochib berishni xohlamaysiz.

Odamlarni sizga eng ko‘p jalb qiladigan xususiyat — ishonchlilik. Biror ishni va’da qilsangiz, uni bajarishingizga ishonishadi. Shuning uchun sizga muhim vazifalar va katta mas’uliyatlar tez-tez topshirilishi mumkin.

Siz qoldiradigan birinchi taassurot: qat’iyatli, jiddiy va ishonchli rahbar.

3-piyola — ochiq va ijobiy suhbatdosh

Uchinchi piyolani tanlaganlar ko‘pincha do‘stona, xotirjam va muloqotga ochiq inson taassurotini qoldiradi.

Siz yangi muhitga nisbatan tez moslasha oladigan, turli xarakterdagi odamlar bilan til topishishni biladigan shaxsdek ko‘rinasiz. Suhbatni boshlash, noqulay jimlikni yo‘qotish va atrofdagilar kayfiyatini ko‘tarish siz uchun qiyin emas.

Sizning tabassumingiz va yengil muloqot uslubingiz sabab ba’zilar hayotdagi hamma narsa sizga oson keladi deb o‘ylashi mumkin. Aslida esa siz ham muammo va xavotirlarga duch kelasiz, faqat ularni har kimga ko‘rsatavermaysiz.

Siz ortiqcha drama va kelishmovchiliklarni yoqtirmaysiz. Muammoni baland ovoz bilan emas, tinch muloqot orqali hal qilishga urinasiz. Shu xususiyatingiz sabab odamlar siz bilan vaqt o‘tkazishdan zavq oladi.

Siz qoldiradigan birinchi taassurot: ijobiy, xushmuomala va odamlarni birlashtiruvchi inson.

4-piyola — sirli va kuzatuvchan xarakter

To‘rtinchi piyolani tanlagan bo‘lsangiz, boshqalar sizni dastlab sirli va bir qarashda to‘liq anglab bo‘lmaydigan inson sifatida qabul qilishi mumkin.

Siz yangi tanishga hayotingiz, rejalaringiz va hissiyotlaringiz haqida hamma narsani darhol aytishga shoshilmaysiz. Bu esa atrofdagilarda qiziqish uyg‘otib, sizni yaxshiroq bilish istagini paydo qiladi.

Odamlar sizni aqlli, kuzatuvchan va mayda tafsilotlarni ham payqaydigan shaxs deb hisoblashi mumkin. Suhbat davomida shoshilib gapirish o‘rniga, avval tinglab, keyin puxta o‘ylangan fikr bildirasiz.

Ayrimlar ehtiyotkorligingizni sovuqqonlik bilan adashtirishi mumkin. Biroq ishonchingizni qozongan insonlar sizning g‘amxo‘r, samimiy va sadoqatli tomoningizni ko‘radi.

Siz kam gapirsangiz ham, so‘zlaringizga ko‘pincha jiddiy munosabat bildiriladi. Chunki faqat suhbatni to‘ldirish uchun emas, aniq fikringiz bo‘lganida gapirishga moyilsiz.

Siz qoldiradigan birinchi taassurot: sirli, bilimli va ichki dunyosi boy inson.

Tanlovingiz siz haqingizda nima deydi?

Tanlangan piyola

Birinchi taassurot

1

Mehribon, bosiq va ishonchli

2

Qat’iyatli, kuchli va mas’uliyatli

3

Ochiq, do‘stona va ijobiy

4

Sirli, kuzatuvchan va vazmin

Bu test haqiqiy xarakterni aniqlaydimi?

Rasmga asoslangan bunday tanlovlar inson shaxsiyatini ilmiy jihatdan aniqlab bermaydi. Ko‘zga birinchi tashlangan piyola rang, naqsh, shakl yoki ayni paytdagi kayfiyat ta’sirida tanlanishi mumkin.

Shuning uchun natijani psixologik tashxis emas, o‘zingizni boshqa nuqtayi nazardan ko‘rishga yordam beruvchi ko‘ngilochar test sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.

Siz qaysi piyolani tanladingiz va uning ta’rifi xarakteringizga qanchalik mos keldi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz boylikka ishora qiladimi? Piramidada 15 yetakchiTug‘ilgan kuningiz boylikka ishora qiladimi? Piramidada 15 yetakchiBugun, 17:09Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...Bugun, 16:24Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?Bugun, 14:43Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?Bugun, 09:11Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilatiErkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilatiKecha, 22:09Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...Kecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling