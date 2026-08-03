Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdi
UFC'ning yarim o‘rta vazn chempioni Islom Maxachev Ien Machado Gerriga qarshi birinchi titul himoyasi oldidan keskin bayonot berdi. Dog‘istonlik jangchi raqibini uch raund ichida muddatidan oldin mag‘lub etishini aytib, o‘z oldiga yanada katta maqsad — UFC tarixidagi eng buyuk sportchilardan biriga aylanish vazifasini qo‘yganini ta’kidladi.
Bu bahsda faqat chempionlik kamari emas, tarixiy rekord ham o‘rtaga qo‘yiladi. Maxachev hozir Anderson Silva bilan birga UFC'dagi eng uzoq g‘alabali seriya — 16 ta ketma-ket g‘alaba rekordiga egalik qilmoqda. Gerri ustidan g‘alaba uni yakka peshqadamga aylantiradi.
«Men dunyodagi eng yaxshi jangchiman»
Maxachev jang oldidan o‘z kuchiga ishonchini yashirmadi. U hozirgi natijalar bilan cheklanmasdan, butun sport tarixida alohida o‘rin egallashni maqsad qilganini bildirdi.
«Men dunyodagi eng yaxshi jangchiman, ammo bu sport tarixidagi eng buyuk jangchiga aylanishni istayman. Anderson Silvaning rekordini yangilash uchun Ien Gerrini mag‘lub etishim kerak».
Chempionning fikricha, navbatdagi natija shunchaki statistikadagi 17-g‘alaba bo‘lib qolmaydi. U seriyani yanada uzaytirish va yangi vazn toifasida ham uzoq muddat hukmronlik qilishni rejalashtirmoqda.
Maxachev hozir UFC'ning vazn toifasidan qat’i nazar eng yaxshi jangchilar reytingida birinchi o‘rinda turibdi. Uning professional rekordi 28 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyatdan iborat.
Anderson Silvaning rekordi qanday yangilanadi?
Anderson Silva 2006–2012 yillar oralig‘ida UFC'da ketma-ket 16 ta jangda g‘alaba qozongan. Bu natija uzoq vaqt davomida tashkilot tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘lib keldi.
Maxachev 2025 yil noyabrida Jek Della Maddalenani mag‘lub etib, Silvaning rekordiga tenglashgandi. Shu bahsda u yarim o‘rta vazn kamarini ham qo‘lga kiritib, ikki vazn toifasida UFC chempioni bo‘lgan.
Gerriga qarshi g‘alaba natijasida:
Ko‘rsatkich
Natija
Hozirgi seriya
16 ta g‘alaba
Anderson Silva rekordi
16 ta g‘alaba
Gerri mag‘lub etilsa
17 ta g‘alaba
Natija
UFC tarixida yakka rekord
Biroq Maxachev uchun bu rekordning o‘zi yetarli emas. Uning bayonotidan ma’lum bo‘lishicha, chempion o‘z merosini faqat g‘alabalar soni bilan emas, yangi diviziondagi titul himoyalari orqali ham mustahkamlamoqchi.
«Uni bosim ostida ushlayman»
Maxachev raqibiga qarshi rejasini ham yashirmadi. U Gerriga erkin harakatlanish imkonini bermasdan, doimiy bosim o‘tkazish, uni parterda nazorat qilish va jismonan charchatishni rejalashtirmoqda.
«Uni doimiy bosim ostida ushlayman, nazorat qilaman, charchataman va muddatidan oldin mag‘lub etaman. UFC 330 turnirida men Ien Gerrini uch raund ichida yengaman».
Bu reja Maxachevning odatiy uslubiga mos: u raqibni to‘siqqa qisish, teykdaunlar orqali yerga o‘tkazish va yuqoridan nazorat qilishda juda samarali harakat qiladi.
Biroq Gerri uzoq masofani saqlash, oyoqda tez harakatlanish va qarshi zarbalar berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Shu sabab jangdagi asosiy taktik kurash Maxachev masofani qisqartira oladimi yoki irlandiyalik da’vogar bahsni tik holatda ushlab qoladimi, degan savol atrofida kechadi.
Gerrini oddiy da’vogar deb bo‘lmaydi
Ien Machado Gerri UFC yarim o‘rta vazn reytingida birinchi o‘rinni egallab turibdi. Uning professional rekordi 17 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyatdan iborat. Irlandiyalik sportchi 7 ta jangni nokaut, bittasini esa og‘riqli yoki bo‘g‘uvchi usul bilan yakunlagan.
Gerri so‘nggi uchta bahsida g‘alaba qozongan. UFC uning Karlos Prates, Maykl Peyj va sobiq chempion Belal Muhammad ustidan erishgan natijalarini chempionlik imkoniyatiga olib kelgan asosiy omillar sifatida qayd etgan.
Maxachev ham raqibini yangi avlodning och va maqsadli vakili deb atadi:
«Unda g‘alabaga chanqoqlik bor, UFC chempioni bo‘lishni xohlaydi. Ammo men har jihatdan ustunman».
Gerrining faoliyatidagi yagona mag‘lubiyat Shavkat Rahmonovga qarshi besh raundlik yaqin bahsda qayd etilgan. Shundan keyin irlandiyalik jangchi yana g‘alabali yo‘lga qaytib, divizionning birinchi raqamli da’vogariga aylandi.
Maxachevning birinchi himoyasi
UFC 330 turniri 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahridagi Xfinity Mobile Arena'da bo‘lib o‘tadi. Vaqt farqi sabab asosiy jang O‘zbekistonda 16 avgust kuniga to‘g‘ri keladi.
Bu Maxachevning yarim o‘rta vazn kamarini qo‘lga kiritganidan keyingi birinchi himoyasi bo‘ladi.
Jang tafsiloti
Ma’lumot
Turnir
UFC 330
Jang
Islom Maxachev — Ien Machado Gerri
Maqom
Yarim o‘rta vazn chempionlik bahsi
AQSHdagi sana
15 avgust
O‘zbekiston vaqtida
16 avgust
Manzil
Filadelfiya, AQSH
Maxachevning prognozi
Uch raund ichida g‘alaba
Tarixiy kecha oldidan katta va’da
Maxachevning Gerrini uch raundda mag‘lub etish haqidagi bayonoti jang oldidan bosimni yanada oshirdi. Endi chempion faqat g‘alaba qozonishi emas, o‘z prognozini oktagonda amalga oshirishi ham kutilmoqda.
Agar u va’dasini bajarsa, bir kechaning o‘zida uchta muhim natijaga erishadi: kamarini birinchi marta himoya qiladi, Gerrining chempionlik orzusini to‘xtatadi va Anderson Silvaning tarixiy rekordini yangilaydi.
Biroq Gerri uchun ham bu faoliyatidagi eng katta imkoniyat. U Maxachevning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘ysa, UFC'dagi kuchlar nisbatini bir kechada o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Sizningcha, jang haqiqatan ham uch raund ichida yakunlanadimi yoki Gerri chempionni besh raundlik og‘ir sinovga majbur qiladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…