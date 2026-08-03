Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdi

·0·Sport
Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdi

UFC'ning yarim o‘rta vazn chempioni Islom Maxachev Ien Machado Gerriga qarshi birinchi titul himoyasi oldidan keskin bayonot berdi. Dog‘istonlik jangchi raqibini uch raund ichida muddatidan oldin mag‘lub etishini aytib, o‘z oldiga yanada katta maqsad — UFC tarixidagi eng buyuk sportchilardan biriga aylanish vazifasini qo‘yganini ta’kidladi.

Bu bahsda faqat chempionlik kamari emas, tarixiy rekord ham o‘rtaga qo‘yiladi. Maxachev hozir Anderson Silva bilan birga UFC'dagi eng uzoq g‘alabali seriya — 16 ta ketma-ket g‘alaba rekordiga egalik qilmoqda. Gerri ustidan g‘alaba uni yakka peshqadamga aylantiradi.

«Men dunyodagi eng yaxshi jangchiman»

Maxachev jang oldidan o‘z kuchiga ishonchini yashirmadi. U hozirgi natijalar bilan cheklanmasdan, butun sport tarixida alohida o‘rin egallashni maqsad qilganini bildirdi.

«Men dunyodagi eng yaxshi jangchiman, ammo bu sport tarixidagi eng buyuk jangchiga aylanishni istayman. Anderson Silvaning rekordini yangilash uchun Ien Gerrini mag‘lub etishim kerak».

Chempionning fikricha, navbatdagi natija shunchaki statistikadagi 17-g‘alaba bo‘lib qolmaydi. U seriyani yanada uzaytirish va yangi vazn toifasida ham uzoq muddat hukmronlik qilishni rejalashtirmoqda.

Maxachev hozir UFC'ning vazn toifasidan qat’i nazar eng yaxshi jangchilar reytingida birinchi o‘rinda turibdi. Uning professional rekordi 28 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyatdan iborat.

Anderson Silvaning rekordi qanday yangilanadi?

Anderson Silva 2006–2012 yillar oralig‘ida UFC'da ketma-ket 16 ta jangda g‘alaba qozongan. Bu natija uzoq vaqt davomida tashkilot tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘lib keldi.

Maxachev 2025 yil noyabrida Jek Della Maddalenani mag‘lub etib, Silvaning rekordiga tenglashgandi. Shu bahsda u yarim o‘rta vazn kamarini ham qo‘lga kiritib, ikki vazn toifasida UFC chempioni bo‘lgan.

Gerriga qarshi g‘alaba natijasida:

Ko‘rsatkich

Natija

Hozirgi seriya

16 ta g‘alaba

Anderson Silva rekordi

16 ta g‘alaba

Gerri mag‘lub etilsa

17 ta g‘alaba

Natija

UFC tarixida yakka rekord

Biroq Maxachev uchun bu rekordning o‘zi yetarli emas. Uning bayonotidan ma’lum bo‘lishicha, chempion o‘z merosini faqat g‘alabalar soni bilan emas, yangi diviziondagi titul himoyalari orqali ham mustahkamlamoqchi.

«Uni bosim ostida ushlayman»

Maxachev raqibiga qarshi rejasini ham yashirmadi. U Gerriga erkin harakatlanish imkonini bermasdan, doimiy bosim o‘tkazish, uni parterda nazorat qilish va jismonan charchatishni rejalashtirmoqda.

«Uni doimiy bosim ostida ushlayman, nazorat qilaman, charchataman va muddatidan oldin mag‘lub etaman. UFC 330 turnirida men Ien Gerrini uch raund ichida yengaman».

Bu reja Maxachevning odatiy uslubiga mos: u raqibni to‘siqqa qisish, teykdaunlar orqali yerga o‘tkazish va yuqoridan nazorat qilishda juda samarali harakat qiladi.

Biroq Gerri uzoq masofani saqlash, oyoqda tez harakatlanish va qarshi zarbalar berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Shu sabab jangdagi asosiy taktik kurash Maxachev masofani qisqartira oladimi yoki irlandiyalik da’vogar bahsni tik holatda ushlab qoladimi, degan savol atrofida kechadi.

Gerrini oddiy da’vogar deb bo‘lmaydi

Ien Machado Gerri UFC yarim o‘rta vazn reytingida birinchi o‘rinni egallab turibdi. Uning professional rekordi 17 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyatdan iborat. Irlandiyalik sportchi 7 ta jangni nokaut, bittasini esa og‘riqli yoki bo‘g‘uvchi usul bilan yakunlagan.

Gerri so‘nggi uchta bahsida g‘alaba qozongan. UFC uning Karlos Prates, Maykl Peyj va sobiq chempion Belal Muhammad ustidan erishgan natijalarini chempionlik imkoniyatiga olib kelgan asosiy omillar sifatida qayd etgan.

Maxachev ham raqibini yangi avlodning och va maqsadli vakili deb atadi:

«Unda g‘alabaga chanqoqlik bor, UFC chempioni bo‘lishni xohlaydi. Ammo men har jihatdan ustunman».

Gerrining faoliyatidagi yagona mag‘lubiyat Shavkat Rahmonovga qarshi besh raundlik yaqin bahsda qayd etilgan. Shundan keyin irlandiyalik jangchi yana g‘alabali yo‘lga qaytib, divizionning birinchi raqamli da’vogariga aylandi.

Maxachevning birinchi himoyasi

UFC 330 turniri 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahridagi Xfinity Mobile Arena'da bo‘lib o‘tadi. Vaqt farqi sabab asosiy jang O‘zbekistonda 16 avgust kuniga to‘g‘ri keladi.

Bu Maxachevning yarim o‘rta vazn kamarini qo‘lga kiritganidan keyingi birinchi himoyasi bo‘ladi.

Jang tafsiloti

Ma’lumot

Turnir

UFC 330

Jang

Islom Maxachev — Ien Machado Gerri

Maqom

Yarim o‘rta vazn chempionlik bahsi

AQSHdagi sana

15 avgust

O‘zbekiston vaqtida

16 avgust

Manzil

Filadelfiya, AQSH

Maxachevning prognozi

Uch raund ichida g‘alaba

Tarixiy kecha oldidan katta va’da

Maxachevning Gerrini uch raundda mag‘lub etish haqidagi bayonoti jang oldidan bosimni yanada oshirdi. Endi chempion faqat g‘alaba qozonishi emas, o‘z prognozini oktagonda amalga oshirishi ham kutilmoqda.

Agar u va’dasini bajarsa, bir kechaning o‘zida uchta muhim natijaga erishadi: kamarini birinchi marta himoya qiladi, Gerrining chempionlik orzusini to‘xtatadi va Anderson Silvaning tarixiy rekordini yangilaydi.

Biroq Gerri uchun ham bu faoliyatidagi eng katta imkoniyat. U Maxachevning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘ysa, UFC'dagi kuchlar nisbatini bir kechada o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Sizningcha, jang haqiqatan ham uch raund ichida yakunlanadimi yoki Gerri chempionni besh raundlik og‘ir sinovga majbur qiladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiHar qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiBugun, 18:25Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13Frank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqdaFrank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqdaBugun, 17:11Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda