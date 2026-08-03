Frank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqda
Koventri Siti bosh murabbiyi Frank Lempard Chelsi qanot hujumchisi Myxaylo Mudrikni mavsum oxirigacha ijara asosida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda. Afsonaviy yarim himoyachi o‘zining Stamford Bridge’dagi aloqalaridan foydalangan holda, deyarli ikki yil yashil maydonlardan uzoqda qolgan 25 yoshli ukrainalik futbolchiga sport formasini tiklab olishi uchun imkoniyat bermoqchi.
Angliya Premyer-ligasiga qaytishga hoy-havas tayyorgarlik ko‘rayotgan Koventri Siti jamoasi bosh murabbiyi Frank Lempard tarkibni kuchaytirish uchun kutilmagan qadam tashlab, Chelsi qanot hujumchisi Myxaylo Mudrikni o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda. The Sun nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, afsonaviy yarim himoyachi deyarli ikki yil davomida yashil maydonlardan uzoqda qolgan ukrainalik futbolchiga yangi imkoniyat taqdim etishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lum bo‘lishicha, Koventri Siti rahbariyati 25 yoshli futbolchini mavsum oxirigacha ijara asosida o‘z safiga qo‘shib olmoqchi. Frank Lempard o‘zining Stamford Bridge’dagi aloqalaridan foydalangan holda, hujum chizig‘ini kuchaytirish va bosimdan xoli muhitda o‘yinchiga o‘z sport formasini tiklab olishi uchun qulay sharoit yaratib bermoqchi.
Doping mojarosi va diskvalifikatsiyaning yakuniMyxaylo Mudrik uchun so‘nggi yillar faoliyatidagi eng og‘ir sinovlarga boy bo‘ldi. 2024-yilning noyabr oyidan buyon meldonium moddasi aniqlangani sababli vaqtincha futboldan chetlatilgan futbolchi uzoq davomish tekshiruvlardan so‘ng nihoyat professional faoliyatini davom ettirish huquqini qo‘lga kiritdi. Angliya futbol assotsiatsiyasi ishni yakunlab, futbolchining o‘talgan muddatni inobatga olgan holda jazoni tugatganiga rozilik bildirdi.
Ukrainalik futbolchi bu davr uning faoliyatidagi eng og‘ir sinov bo‘lganini ta’kidlab o‘tdi. «Bu faoliyatimdagi eng qiyin davr bo‘ldi. Men hech qachon qasddan taqiqlangan moddalarni qabul qilmaganman», — deya o‘z hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi Mudrik. Futbolchi adolatli raqobat tamoyillariga sodiqligini eslatib, qiyin damlarda qo‘llab-quvvatlagan yaqinlariga minnatdorchilik bildirdi.
Chelsi safidagi kelajak va murabbiylarning fikriEslatib o‘tamiz, Myxaylo Mudrik 2023-yilda 89 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qo‘shilgan edi. U Frank Lempardning London klubidagi ikkinchi murabbiylik davrida 8 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurgan. Biroq hozirgi kunda jamoani boshqarayotgan Xabi Alonso futbolchining tezkor ravishda asosiy tarkibga qaytishi borasida ehtiyotkorona fikr bildirmoqda.
Ispaniyalik mutaxassis futbolchining uzoq tanaffusdan keyin qanday jismoniy holatda ekanini baholash hali erta ekanini ta’kidladi. Xabi Alonso Mudrikning oqlanganidan xursandligini yashirmasa-da, uning o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun ma’lum vaqt kerakligini qayd etdi. Shu bois, Koventri Siti kabi jamoalardan tushayotgan ijara takliflari barcha tomonlar uchun maqbul yechim sifatida ko‘rilmoqda.
…