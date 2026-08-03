Frank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqda

·45·Sport
Frank Lempard Myxaylo Mudrikni o‘z jamoasiga chorlamoqda
Qisqacha

Koventri Siti bosh murabbiyi Frank Lempard Chelsi qanot hujumchisi Myxaylo Mudrikni mavsum oxirigacha ijara asosida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda. Afsonaviy yarim himoyachi o‘zining Stamford Bridge’dagi aloqalaridan foydalangan holda, deyarli ikki yil yashil maydonlardan uzoqda qolgan 25 yoshli ukrainalik futbolchiga sport formasini tiklab olishi uchun imkoniyat bermoqchi.

Angliya Premyer-ligasiga qaytishga hoy-havas tayyorgarlik ko‘rayotgan Koventri Siti jamoasi bosh murabbiyi Frank Lempard tarkibni kuchaytirish uchun kutilmagan qadam tashlab, Chelsi qanot hujumchisi Myxaylo Mudrikni o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda. The Sun nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, afsonaviy yarim himoyachi deyarli ikki yil davomida yashil maydonlardan uzoqda qolgan ukrainalik futbolchiga yangi imkoniyat taqdim etishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lum bo‘lishicha, Koventri Siti rahbariyati 25 yoshli futbolchini mavsum oxirigacha ijara asosida o‘z safiga qo‘shib olmoqchi. Frank Lempard o‘zining Stamford Bridge’dagi aloqalaridan foydalangan holda, hujum chizig‘ini kuchaytirish va bosimdan xoli muhitda o‘yinchiga o‘z sport formasini tiklab olishi uchun qulay sharoit yaratib bermoqchi.

Doping mojarosi va diskvalifikatsiyaning yakuni

Myxaylo Mudrik uchun so‘nggi yillar faoliyatidagi eng og‘ir sinovlarga boy bo‘ldi. 2024-yilning noyabr oyidan buyon meldonium moddasi aniqlangani sababli vaqtincha futboldan chetlatilgan futbolchi uzoq davomish tekshiruvlardan so‘ng nihoyat professional faoliyatini davom ettirish huquqini qo‘lga kiritdi. Angliya futbol assotsiatsiyasi ishni yakunlab, futbolchining o‘talgan muddatni inobatga olgan holda jazoni tugatganiga rozilik bildirdi.

Ukrainalik futbolchi bu davr uning faoliyatidagi eng og‘ir sinov bo‘lganini ta’kidlab o‘tdi. «Bu faoliyatimdagi eng qiyin davr bo‘ldi. Men hech qachon qasddan taqiqlangan moddalarni qabul qilmaganman», — deya o‘z hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi Mudrik. Futbolchi adolatli raqobat tamoyillariga sodiqligini eslatib, qiyin damlarda qo‘llab-quvvatlagan yaqinlariga minnatdorchilik bildirdi.

Chelsi safidagi kelajak va murabbiylarning fikri

Eslatib o‘tamiz, Myxaylo Mudrik 2023-yilda 89 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qo‘shilgan edi. U Frank Lempardning London klubidagi ikkinchi murabbiylik davrida 8 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurgan. Biroq hozirgi kunda jamoani boshqarayotgan Xabi Alonso futbolchining tezkor ravishda asosiy tarkibga qaytishi borasida ehtiyotkorona fikr bildirmoqda.

Ispaniyalik mutaxassis futbolchining uzoq tanaffusdan keyin qanday jismoniy holatda ekanini baholash hali erta ekanini ta’kidladi. Xabi Alonso Mudrikning oqlanganidan xursandligini yashirmasa-da, uning o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun ma’lum vaqt kerakligini qayd etdi. Shu bois, Koventri Siti kabi jamoalardan tushayotgan ijara takliflari barcha tomonlar uchun maqbul yechim sifatida ko‘rilmoqda.

Frank LempardMyxaylo MudrikChelsiKoventri SitiPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiHar qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiBugun, 18:25Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13Ruben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiRuben Amorim Samuel Chukuezeni nima uchun Milanda olib qolishga qaror qildiBugun, 16:33Liverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiLiverpul Kodi Gakpuni sotmasligini Tottenxemga qatʼiy bildirdiBugun, 16:32Vinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiVinisius Junior Real Madrid safiga qaytdi va Arsenal rejalariga taʼsir qildiBugun, 16:19Kristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiKristos Colis Mikel Artetaga oʻz shartini qoʻydiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda