80 yoshda anglanadigan 8 haqiqat: ayrimini kech bilib qolamiz
80 yoshda anglash mumkin bo'lgan sakkiz saboq vaqtni, salomatlikni, ota-onani, turmush o'rtog'ini va yaqin do'stlarni qadrlash zarurligini ko'rsatadi. Ular hozirdan jamg'arish, jahli chiqqan paytda inson xarakteriga e'tibor berish, muntazam piyoda yurish va salomatlik muammolarini tekshirtirishni tavsiya etadi. Shuningdek, ota-onaga vaqtida qo'ng'iroq qilish, gapirishdan oldin tinglash va har qanday yoshda yangi narsalarni o'rganish muhimligi ta'kidlanadi.
Inson yoshi ulg‘aygan sari nimalar haqiqatan muhim ekanini boshqacha ko‘ra boshlaydi. Pul, salomatlik, ota-ona, turmush o‘rtoq va do‘stlar — yoshlikda oddiy tuyulgan narsalar vaqt o‘tishi bilan eng katta boylikka aylanishi mumkin.
80 yoshli inson tajribasi sifatida tarqalayotgan quyidagi sakkiz saboqning eng ta’sirli tomoni shundaki, ular murakkab emas. Ammo ayrimlarini inson juda kech anglab yetadi.
1. Pulni faqat ko‘p qolganda emas, hozirdan jamg‘aring
«Hali vaqt bor», «keyinroq boshlayman», «hozir jamg‘arishga arzimaydi» degan fikr oson.
Lekin yillar o‘tishi bilan narxlar, oilaviy ehtiyojlar va kutilmagan xarajatlar ham o‘zgaradi. Kichik miqdorda bo‘lsa ham muntazam jamg‘arish insonga tanlov erkinligini beradi.
Eng muhimi katta puldan boshlash emas. Jamg‘arish odatini erta shakllantirish.
2. Insonning asl xarakteri jahli chiqqan paytda ko‘rinadi
Odam yaxshi kayfiyatda mehribon bo‘lishi oson.
Ammo asabiylashganda, kelishmovchilik chiqqan paytda yoki bosim ostida u sizga qanday munosabatda bo‘ladi?
U haqorat qiladimi yoki hurmatni saqlaydimi? Muammoni hal qilishga harakat qiladimi yoki ataylab og‘ritadimi?
Uzoq muddatli munosabat uchun tashqi ko‘rinish va romantikadan tashqari xavfsizlik, hurmat va hissiyotlarni boshqara olish qobiliyati ham juda muhim.
3. Oddiy piyoda yurishni kam baholamang
Salomatlik uchun hamma vaqt qimmat fitnes klubi yoki murakkab mashg‘ulotlar shart emas.
Muntazam piyoda yurish jismoniy faollikni oshirish, harakatsiz turmush tarzini kamaytirish va umumiy holatni yaxshilashning eng oddiy usullaridan biri.
Albatta, yurish dori-darmon o‘rnini bosmaydi va shifokor belgilagan davolashni o‘zboshimchalik bilan to‘xtatish mumkin emas. Ammo kundalik harakat — kelajakdagi salomatlikka kiritiladigan eng arzon sarmoyalardan biri.
4. Ota-onangizga «keyin qo‘ng‘iroq qilaman» demang
Bugun oddiy tuyulgan telefon qo‘ng‘irog‘i bir kun kelib bebaho xotiraga aylanishi mumkin.
Odam ko‘pincha ish, tashvish va rejalar bilan band bo‘lib, eng yaqin insonlar doimo yonida bo‘ladigandek yashaydi.
Ammo vaqtning eng og‘ir xususiyati bor: u orqaga qaytmaydi.
Shuning uchun imkoniyat bor paytda qo‘ng‘iroq qiling, hol so‘rang, uchrashing. Keyin aytilmay qolgan bir og‘iz gap uchun afsuslanishdan ko‘ra bugun bir necha daqiqa vaqt ajratish osonroq.
5. Gapirishdan oldin tinglashni o‘rganing
Ko‘pchilik suhbat paytida tinglayotgandek ko‘rinadi, aslida esa navbatda nima deyishini o‘ylaydi.
Haqiqiy tinglash esa boshqacha.
Insonni bo‘lmasdan eshitish, uning nimani his qilayotganini tushunish va darhol hukm chiqarmaslik ko‘plab kelishmovchiliklarni yumshatishi mumkin.
Ba’zan odamga maslahat ham kerak emas.
Unga shunchaki eshitilganini his qilish kerak.
6. Salomatlik muammosi o‘z-o‘zidan yo‘qolishini kutmang
Organizmdagi ba’zi o‘zgarishlar dastlab og‘riq yoki kuchli belgi bermasligi mumkin.
Shu sabab profilaktik ko‘riklar yosh, jins, oilaviy tarix va shaxsiy xavf omillariga qarab shifokor bilan rejalashtirilgani ma’qul.
«O‘zimni yaxshi his qilyapman» degan gap har doim ham «hammasi joyida» degani emas.
Salomatlikka vaqt ajratish — kasallik izlash emas, o‘zingizga mas’uliyat bilan munosabatda bo‘lish.
7. O‘rganish uchun hech qachon kech emas
Yosh o‘tishi bilim olish tugaydi degani emas.
Yangi til, kasb, kitob, texnologiya, musiqa asbobi yoki oddiy yangi mashg‘ulot ham insonni intellektual faol saqlaydi.
80 yoshda ham inson yangi narsani o‘rganishi mumkin. Tezlik 20 yoshdagidek bo‘lmasligi ehtimol, ammo qiziqish va yangi tajribaga ochiqlikning yosh chegarasi yo‘q.
Eng xavflisi qarish emas.
«Menga endi kerak emas» deb qiziqishni yo‘qotish.
8. Yaqin do‘stlarni «o‘z-o‘zidan qoladi» deb o‘ylamang
Yoshlikda do‘stlar ko‘p bo‘lishi mumkin. Vaqt o‘tishi bilan esa ish, oila, masofa va turli hayot yo‘llari odamlarni ajratib yuboradi.
Shunda yuzlab tanishlardan ko‘ra kechasi qo‘ng‘iroq qilish mumkin bo‘lgan ikki-uch insonning qadri balandroq seziladi.
Yaqin munosabatlar ham parvarish talab qiladi: xabar yozish, uchrashish, qiyin paytda yonida bo‘lish va yaxshi kunlarini ham birga nishonlash.
Do‘stlikka vaqt ajratmasangiz, u ham asta-sekin masofaga aylanishi mumkin.
80 yoshda eng qimmat narsa nima bo‘lib qoladi?
Bu sakkiz saboqning deyarli barchasi bitta nuqtada uchrashadi: vaqt.
Pulni yana topish mumkin. Yangi buyum sotib olish mumkin. Ishni almashtirish mumkin.
Ammo o‘tkazib yuborilgan suhbat, ota-ona bilan o‘tmagan kun, qaralmagan salomatlik yoki yillar davomida uzilib ketgan yaqin munosabatni har doim ham avvalgi holatiga qaytarib bo‘lmaydi.
Shuning uchun eng kuchli hayotiy saboq ehtimol juda oddiy:
muhim narsalarni «bir kun»ga qoldirmang. O‘sha kun — bugun bo‘lishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…