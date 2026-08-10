Farg‘onada kadastr rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tafsilotlar

·85·Jamiyat
Farg‘onada kadastr rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tafsilotlar
Qisqacha

Farg'ona viloyatida Davlat kadastrlari palatasi tuman filiallaridan birining rahbari noqonuniy qurilgan savdo do'koniga nisbatan qonuniy chora ko'rmaslik evaziga 600 AQSH dollari pora olgani fosh etildi. Mansabdor 1990 yilda tug'ilgan fuqaroning do'koni bo'yicha tuzilgan dalolatnomani bekor qildirib berishni va'da qilgan, biroq keyinchalik pulning 500 AQSH dollarini qaytargan.

Farg‘ona viloyatida Davlat kadastrlari palatasi tuman filiallaridan birining rahbari noqonuniy qurilgan savdo do‘koniga nisbatan qonuniy chora ko‘rmaslik evaziga pora olgani fosh etildi. Mansabdorga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Departament xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida sohadagi navbatdagi noqonuniy holatga chek qo‘yildi.

Va’da qilingan «yordam» va qaytarilgan pullar

Ma’lum qilinishicha, filial rahbari 1990 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning noqonuniy ravishda qurilgan savdo do‘koni bo‘yicha Kadastr agentligi tuman bo‘limi tomonidan tuzilgan dalolatnomani bekor qildirib berishni va’da qilgan.

Ushbu «xizmati» hamda obyektga nisbatan tegishli qonuniy choralar ko‘rilmasligini ta’minlash evaziga mansabdor shu yilning iyul oyi boshlarida fuqarodan 600 AQSH dollari miqdorida pul olgan.

Biroq, va’dasini bajara olmagan mansabdor shaxs keyinchalik olingan pulning 500 AQSH dollarini fuqaroga qaytarib bergan.

Tezkor fosh etish va jinoyat ishi

DXX va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida ushbu noqonuniy xatti-harakat to‘liq fosh etildi.

Hozirda Kadastrlar palatasi tuman filiali rahbariga nisbatan JPKning tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

FerganaDavlat xavfsizlik xizmatiTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildiBugun, 20:59Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Bugun, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiBugun, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiBugun, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiBugun, 12:58Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBugun, 12:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi