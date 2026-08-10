Mareska «Siti»da barchasini noldan boshladi: kimlar ketishi mumkin?
Enso Mareska «Manchester Siti»dagi barcha futbolchilar uchun yangi davrni noldan boshlash tamoyili asosida boshladi va avvalgi maqom hech kimga asosiy tarkibdagi o'rinni kafolatlamasligini bildirdi. 29 iyunda bosh murabbiy etib tayinlangan hamda uch yillik shartnoma imzolagan Mareska mavsumoldi yig'inlari futbolchilarning jamoada qolishi, yangi rol olishi yoki transferga chiqarilishiga ta'sir qilishi mumkinligini aytdi.
«Manchester Siti»da Pep Gvardioladan keyingi yangi davr oddiy murabbiy almashinuvi bilan cheklanmayapti. Enso Mareska futbolchilarga birinchi kundanoq keskin va bir vaqtning o‘zida adolatli shart qo‘ydi: avvalgi maqom, xizmatlar va asosiy tarkibdagi o‘rin endi hech kimga kafolat bermaydi — barcha noldan boshlaydi.
Italiyalik mutaxassisning so‘zlaridan anglashilishicha, mavsumoldi yig‘inlari faqat jismoniy tayyorgarlik emas. Ular «Siti»ning transfer oynasida kimni saqlab qolishi, kimga yana imkoniyat berishi va qaysi pozitsiyalarni kuchaytirishiga ham ta’sir qilishi mumkin.
«Har bir futbolchi bir xil start chizig‘ida»
Mareska jamoaga qo‘shilgan birinchi kuni futbolchilarga bergan asosiy xabarini ochiqladi.
«Men uchun bu — to‘liq qayta boshlash. Har bir futbolchi mening ko‘zimda noldan, bir xil start chizig‘idan boshlaydi».
Bu yondashuv «Siti» tarkibidagi raqobatni keskin kuchaytirishi mumkin.
Chunki yangi murabbiy uchun futbolchining kecha qancha o‘yin o‘tkazgani yoki avvalgi shtabda qanday maqomga ega bo‘lganidan ko‘ra, bugungi mashg‘ulotda nima ko‘rsatayotgani muhimroq bo‘ladi.
Mareska 29 iyunda «Manchester Siti» bosh murabbiyi etib tayinlangan va klub bilan uch yillik shartnoma imzolagan. U avval ham «Siti» tizimida ishlagani sabab klub muhiti va ichki ishlash uslubini yaxshi biladi.
Yozgi yig‘in ayrim futbolchilar taqdirini hal qilishi mumkin
Mareskaning eng qiziq gaplaridan biri transferlar haqida bo‘ldi.
Uning ta’kidlashicha, mavsumoldi tayyorgarligi ma’lum ma’noda transfer oynasining keyingi qismini ham belgilab beradi.
Bu juda muhim signal.
Ya’ni hozir tarkibdagi ayrim futbolchilar uchun vaziyat oddiy «forma yig‘ish»dan kattaroq bo‘lishi mumkin. Ular yangi murabbiyga o‘zining kelajak rejalarida kerak ekanini isbotlashi lozim.
«Siti» rasmiy materiallarida ham Mareska tarkibni yaxshi deb baholagan, ammo sport direktori Ugo Viana bilan birgalikda ayrim o‘zgarishlar ustida ish olib borilayotganini aytgan.
Shuning uchun yaqin haftalarda uch xil ssenariy yuzaga chiqishi mumkin: kimdir yangi rol oladi, kimdir asosiy tarkib uchun kurashga qaytadi, yana kimdir transfer bozoriga chiqarilishi ehtimoli ortishi mumkin.
Mareska taktik jihatdan nimani o‘zgartirdi?
Yangi murabbiy futbolchilarning munosabatidan mamnun ekanini yashirmadi.
Uning aytishicha, jamoa birinchi kundanoq yangi shtab bilan ishlashga tayyorligini ko‘rsatgan.
Shu vaqtning o‘zida bir qator taktik o‘zgarishlar ham boshlangan:
— to‘p bilan hujum qurish;
— to‘psiz harakat;
— pressingdagi pozitsiyalar;
— futbolchilarning maydondagi o‘zaro masofasi;
— turli fazalardagi taktik vazifalar.
Mareska avvalgi matbuot anjumanida ham uning futbolida to‘psiz agressiv harakat qilish, uchrashuvni nazorat etish va o‘z g‘oyasini raqibga majburan qabul qildirish muhim ekanini aytgan.
Demak, Gvardiola davridan qolgan fundament saqlanishi mumkin, ammo «Siti»ning yangi versiyasi aynan o‘sha jamoaning nusxasi bo‘lmaydi.
«Menga futbolchilar bilan yaqin aloqa kerak»
Mareska faqat sxema va taktikaga urg‘u bermayapti.
U uchun futbolchilar bilan shaxsiy aloqa ham juda muhim.
«Birgalikda o‘tkazgan shu 10 kunimiz katta ahamiyatga ega. Menga futbolchilar bilan yaqin aloqa kerak, bu kelajak uchun juda muhim».
Bu gap yangi murabbiyning yondashuvini yaxshi ko‘rsatadi.
Mareska kimga qanday pozitsiya berishdan oldin futbolchining xarakteri, kuchli jihatlari va jamoa uchun nimani taklif qila olishini ham tushunishga harakat qilmoqda.
Mavsumoldi turnesi buning uchun qulay imkoniyat bo‘ldi. «Siti» Gonkong va Seulda «Inter», K League All-Stars hamda «Atletiko Madrid» bilan uchrashuvlar o‘tkazish uchun Osiyoga yo‘l olgan edi.
Jahon chempionati Mareskaning vazifasini murakkablashtirdi
Yangi shtabning yana bir muammosi — jamoaning to‘liq tarkibda tayyorgarlikni boshlay olmagani.
2026 yilgi jahon chempionatida qatnashgan futbolchilarga qo‘shimcha ta’til berilgani sabab Mareska dastlab asosiy tarkibning bir qismi va ko‘plab yoshlar bilan ishladi.
U birinchi matbuot anjumanida mundialdan eng kech qaytgan futbolchilar Angliya Superkubogi oldidan atigi uch-to‘rt kun avval jamoaga qo‘shilishini aytgan.
Bir tomondan, bu tayyorgarlikni qiyinlashtiradi.
Ikkinchi tomondan esa yoshlar va zaxiradagi futbolchilarga kutilmagan katta imkoniyat beradi. Mareskaning «hamma noldan boshlaydi» degan prinsipi aynan ular uchun eng yaxshi xabar bo‘lishi mumkin.
Pepdan keyin «Siti»da yangi davr boshlandi
Bu mavsum «Manchester Siti» uchun oddiy yangi chempionat emas.
Pep Gvardiola klubdagi o‘n yillik faoliyatini yakunladi va Mareska uning o‘rnini egalladi. «Siti»ning rasmiy materiallarida ham yangi mavsum Gvardiolaning tarixiy o‘n yillik davridan keyingi yangi bosqich sifatida ta’riflanmoqda.
Shuning uchun Mareskaning «reset» g‘oyasi ramziy ma’noga ham ega.
U oldingi davrdagi muvaffaqiyatlarni inkor qilmayapti. Aksincha, o‘sha tizimda yillab ishlagan odamlarning professional munosabati muhimligini ta’kidlamoqda.
Lekin bir vaqtning o‘zida yangi qoida o‘rnatildi:
kechagi xizmat bugungi o‘rinni kafolatlamaydi.
Eng katta kurash endi tarkib ichida bo‘lishi mumkin
Mareskaning bayonotidan keyin «Siti» futbolchilari uchun vaziyat ancha aniq.
Yangi murabbiy kimnidir avtomatik ravishda «asosiy», kimnidir «zaxira» deb qabul qilmayapti. Mavsumoldi yig‘inlari, taktik moslashuv va mashg‘ulotlardagi munosabat keyingi qarorlarda katta rol o‘ynaydi.
Bu esa transfer oynasining oxirgi haftalarini ham yanada qiziqarli qilishi mumkin.
Endi savol faqat «Siti» yana kimni sotib oladi?» emas.
Asosiy intriga boshqacha: Mareskaning yangi «Siti»sida kim o‘z o‘rnini qaytadan qo‘lga kirita oladi, kim esa bu raqobatdan chiqib ketadi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…