7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi

·134·O‘zbekiston
7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi
Qisqacha

2025 yilda korrupsiyaga oid jinoyatlar bo'yicha 7 517 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Korrupsion jinoyatlar oqibatida davlat manfaatlariga 2,9 trillion so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan. Eng ko'p korrupsiyaga oid jinoyatlar maktabgacha va maktab ta'limi, sog'liqni saqlash, mahalliy hokimliklar hamda tijorat banklarida qayd etilgan.

Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan taqdim etilgan Milliy ma’ruza ko‘rib chiqildi. Majlisda mamlakat bo‘ylab korrupsiya ko‘lami, davlatga yetkazilgan milliardlab zarar hamda eng ko‘p poraxo‘rlik kuzatilgan sohalar ochiqlandi.

Senat muhokamasida sohada saqlanib qolayotgan tizimli muammo va kamchiliklarga alohida e’tibor qaratildi.

Manzilli «yo‘l xaritalari» va hududlardagi o‘rganishlar

Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o‘tkazilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining kengaytirilgan yig‘ilishida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida respublika bo‘ylab sog‘liqni saqlash, ta’lim, bandlik, bank va kadastr sohalarida chuqur tekshiruvlar o‘tkazildi.

Ushbu o‘rganishlar natijalari asosida hududlar va vazirliklarda sayyor yig‘ilishlar o‘tkazilib, korrupsiya xavfi yuqori bo‘lgan tuman va shaharlar uchun manzilli «yo‘l xaritalari» tasdiqlandi.

2,9 trillion so‘mlik zarar va eng korrupsiyalashgan sohalar

Muhokama davomida sohaga oid eng og‘riqli nuqtalar va dahshatli raqamlar keltirib o‘tildi:

  • Jinoiy javobgarlik: 2025 yilda korrupsiyaga oid jinoyatlar bo‘yicha 7 517 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan;

  • Davlatga yetkazilgan zarar: Korrupsion jinoyatlar oqibatida davlat manfaatlariga 2,9 trillion so‘mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan;

  • Antirekordchi sohalar: Eng ko‘p korrupsiyaga oid jinoyatlar maktabgacha va maktab ta’limi, sog‘liqni saqlash, mahalliy hokimliklar hamda tijorat banklari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Davlat xaridlaridagi 12,6 trillionlik qonunbuzarlik

Senat majlisida normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari va davlat xaridlaridagi tizimli kamchiliklar ham keskin tanqid qilindi:

Hujjatlardagi korrupsiyaviy omillar: Tekshirilgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining har to‘rtinchisida korrupsiyaviy omillar va bo‘shliqlar aniqlangan.

Davlat xaridlaridagi qonunbuzilish: Mazkur sohada 12,6 trillion so‘mlik qonunbuzilish holatlari qayd etilgan.

Shuningdek, qayd etilishicha, ayrim davlat organlari va hududlar korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligi hamda ochiqlik indeksi bo‘yicha qoniqarsiz natija ko‘rsatgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Shavkat MirziyoyevOliy MajlisAnti-Corruption Agency
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiBugun, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandiBugun, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinBugun, 12:19Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun, 09:13O‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiO‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiBugun, 05:45Qonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibQonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibKecha, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi