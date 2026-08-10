Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladi
Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bozorga chiqqanidan bir yil o'tib jiddiy yangiladi, uning suratlari rasmiy taqdimot va savdolar boshlanishidan oldin MIIT bazasida e'lon qilindi. Krossoverning old qismida kattalashtirilgan radiator panjarasi va kengaytirilgan havo olish teshiklari, orqa qismida esa kuzov bo'ylab cho'zilgan yagona yorug'lik diodli chiziq paydo bo'ldi, texnik qismi esa o'zgarishsiz qoldi.
Xitoyning taniqli avtomobil ishlab chiqaruvchisi Geely oʻzining ommabop krossoverini ilk bor bozorga chiqarilganidan atigi bir yil oʻtib jiddiy tarzda qayta ishladi. Yangilangan mashinaning rasmiy taqdimoti va savdo boshlanishidan oldingi soʻnggi qadam sifatida, uning suratlari Xitoy Sanoat va axborotlashtirish vazirligi (MIIT) bazasida eʼlon qilindi. Ushbu tezkor yangilanish avtomobil bozoridagi raqobatbardoshlikni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, aktual Geely Cityray (Xitoy bozorida Boyue nomi bilan tanilgan) joriy yilning avgust oyida sotuvga chiqqaniga qaramay, kompaniya uning tashqi qiyofasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Asosiy oʻzgarishlar krossoverning old va orqa qismlariga tegishli boʻlib, texnik qism avvalgidek qoldirilgan.
Tashqi dizayndagi tub oʻzgarishlarOld qismda sezilarli darajada kattalashtirilgan radiator panjarasi oʻrnatilib, u yanada yorqin xromlangan bezaklar bilan boyitildi. Shuningdek, Geely muhandislari oldingi bamperdagi yon havo olish teshiklarini ham kengaytirdilar. Bu esa mashinaga yanada tajovuzkor va zamonaviy qiyofa bagʻishlaydi.
Krossoverning orqa qismida ham ulkan oʻzgarishlar amalga oshirildi. Kompaniya avtomobil chiroqlari dizaynini butunlay oʻzgartirib, ularni kuzov kengligi boʻylab choʻzilgan yagona yorugʻlik diodli chiziqqa birlashtirdi. Shu bilan birga, zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda chiqindi tizimi vizual tarzda yashirildi.
Texnik xususiyatlar va oʻlchamlarYangi Geely Cityray modelining gabarit oʻlchamlari 4570 x 1865 x 1635 millisterni tashkil etadi. Kapot ostida esa avvalgidek oʻzgarishsiz qolgan, quvvati 181 ot kuchiga ega 1,5 litrli turbsiz benzinli dvigatel joylashgan. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 198 kilometrni tashkil qiladi.
Maʼlumotlarga koʻra, uzatmalar qutusi turi eʼlon qilingan hujjatlarda aniqlashtirilmagan, biroq mutaxassislar oldingi "robot" uzatma mexanizmi "avtomat"ga oʻzgartirilishini kutishmayapti. Hozircha salon jihozlari, multimedia tizimi va haydovchiga yordam beruvchi xavfsizlik yordamchilari toʻplamida qandaydir oʻzgarishlar boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda.
…