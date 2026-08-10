Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladi

·43·Avto
Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladi
Qisqacha

Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bozorga chiqqanidan bir yil o'tib jiddiy yangiladi, uning suratlari rasmiy taqdimot va savdolar boshlanishidan oldin MIIT bazasida e'lon qilindi. Krossoverning old qismida kattalashtirilgan radiator panjarasi va kengaytirilgan havo olish teshiklari, orqa qismida esa kuzov bo'ylab cho'zilgan yagona yorug'lik diodli chiziq paydo bo'ldi, texnik qismi esa o'zgarishsiz qoldi.

Xitoyning taniqli avtomobil ishlab chiqaruvchisi Geely oʻzining ommabop krossoverini ilk bor bozorga chiqarilganidan atigi bir yil oʻtib jiddiy tarzda qayta ishladi. Yangilangan mashinaning rasmiy taqdimoti va savdo boshlanishidan oldingi soʻnggi qadam sifatida, uning suratlari Xitoy Sanoat va axborotlashtirish vazirligi (MIIT) bazasida eʼlon qilindi. Ushbu tezkor yangilanish avtomobil bozoridagi raqobatbardoshlikni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, aktual Geely Cityray (Xitoy bozorida Boyue nomi bilan tanilgan) joriy yilning avgust oyida sotuvga chiqqaniga qaramay, kompaniya uning tashqi qiyofasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Asosiy oʻzgarishlar krossoverning old va orqa qismlariga tegishli boʻlib, texnik qism avvalgidek qoldirilgan.

Tashqi dizayndagi tub oʻzgarishlar

Old qismda sezilarli darajada kattalashtirilgan radiator panjarasi oʻrnatilib, u yanada yorqin xromlangan bezaklar bilan boyitildi. Shuningdek, Geely muhandislari oldingi bamperdagi yon havo olish teshiklarini ham kengaytirdilar. Bu esa mashinaga yanada tajovuzkor va zamonaviy qiyofa bagʻishlaydi.

Krossoverning orqa qismida ham ulkan oʻzgarishlar amalga oshirildi. Kompaniya avtomobil chiroqlari dizaynini butunlay oʻzgartirib, ularni kuzov kengligi boʻylab choʻzilgan yagona yorugʻlik diodli chiziqqa birlashtirdi. Shu bilan birga, zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda chiqindi tizimi vizual tarzda yashirildi.

Texnik xususiyatlar va oʻlchamlar

Yangi Geely Cityray modelining gabarit oʻlchamlari 4570 x 1865 x 1635 millisterni tashkil etadi. Kapot ostida esa avvalgidek oʻzgarishsiz qolgan, quvvati 181 ot kuchiga ega 1,5 litrli turbsiz benzinli dvigatel joylashgan. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 198 kilometrni tashkil qiladi.

Maʼlumotlarga koʻra, uzatmalar qutusi turi eʼlon qilingan hujjatlarda aniqlashtirilmagan, biroq mutaxassislar oldingi "robot" uzatma mexanizmi "avtomat"ga oʻzgartirilishini kutishmayapti. Hozircha salon jihozlari, multimedia tizimi va haydovchiga yordam beruvchi xavfsizlik yordamchilari toʻplamida qandaydir oʻzgarishlar boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda.

GeelyCityrayXitoy avtomillariKrossoverAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBugun, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiBugun, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinBugun, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:54BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBugun, 10:27Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi