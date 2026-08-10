Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!

·73·O‘zbekiston
Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!
Qisqacha

Bugun, 10 avgust kuni O'zbekistonning barcha hududlarida navbatdagi «Avtomobilsiz kun» ekologik aksiyasi o'tkazilmoqda va davlat fuqarolik xizmatchilarining xizmat hamda shaxsiy avtotransportdan foydalanishi javobgarlikka sabab bo'ladi. Aksiya Prezidentning 2026 yil 25 martdagi «Atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan «Toza havo» umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoniga muvofiq o'tkazilib, har oyning 10 va 25-sanalarida tashkil…

Bugun, 10 avgust kuni O‘zbekistonning barcha hududlari bo‘ylab navbatdagi «Avtomobilsiz kun» keng ko‘lamli ekologik aksiyasi o‘tkazilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida aholiga shaxsiy transport vositalari o‘rniga jamoat transporti, velosiped yoki piyoda harakatlanish tavsiya etiladi.

Ekologik muhitni yaxshilash va toza havoni ta’minlashga qaratilgan ushbu harakat mamlakat miqyosida muntazam ravishda o‘tkazib kelinmoqda.

Farmon talabi va aksiya maqsadi

«Avtomobilsiz kun» hamda «Avtomobilsiz hafta» tadbirlari Prezidentning 2026 yil 25 martdagi «Atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan «Toza havo» umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoniga muvofiq yo‘lga qo‘yilgan. Unga ko‘ra, aksiya har oyning 10 va 25-sanalarida o‘tkazilishi belgilab qo‘yilgan.

Mazkur tashabbusning asosiy maqsadlari:

  • Avtotransport vositalaridan atmosferaga chiqadigan zararli gazlar va tashlamalar miqdorini keskin kamaytirish;

  • Shaharlarda ekologik barqaror va toza muhitni shakllantirish;

  • Aholi o‘rtasida jamoat transporti hamda ekologik toza transport (velosiped, samokat va h.k.) vositalaridan foydalanish madaniyatini ommalashtirish.

Davlat xizmatchilari uchun qat’iy talab

Ta’kidlash joizki, «Avtomobilsiz kun» va «Avtomobilsiz hafta» aksiyalari shunchaki targ‘ibot tadbiri emas.

O‘rnatilgan tartibga ko‘ra, aksiya o‘tkazilayotgan kunlarda davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan xizmat va shaxsiy avtotransport vositalaridan foydalanishi tegishli javobgarlikka sabab bo‘ladi. Shu sababli davlat tashkilotlari xodimlariga jamoat transporti yoki muqobil harakatlanish vositalaridan foydalanish yuklatilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiBugun, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandiBugun, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinBugun, 12:197,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandiBugun, 09:18O‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiO‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiBugun, 05:45Qonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibQonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibKecha, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi