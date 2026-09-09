Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llari
Jamiyatda inson haqidagi dastlabki va eng mustahkam taassurot nafaqat uning qimmatbaho kiyimi yoki moddiy imkoniyatlari, balki mayda ko‘ringan kundalik odatlari orqali shakllanadi. Ijtimoiy etiket va etika bo‘yicha yetakchi mutaxassislarning ta’kidlashicha, ayrim noo‘rin xatti-harakatlar shaxsning obro‘sini, ichki saviyasini va hurmatini atrofdagilar ko‘z o‘ngida bir lahzada tushirib yuboradi. Ko‘pchilik bunga e’tibor qaratmaydi, biroq aynan shu odatlar munosabatlardagi masofani kengaytirib, insonning ijtimoiy nufuziga jiddiy putur yetkazadi. Xo‘sh, insonni «arzon» ko‘rsatuvchi asosiy nuqsonlar nimalardan iborat va ularni qanday bartaraf etish mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — yuksak madaniyat egasiga aylanishning bosh kaliti va o‘z ustingizda ishlashning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Muomala va raqamli etiketdagi qo‘pol xatolar
Suhbat va raqamli aloqa jarayonida insonning ichki madaniyati yaqqol namoyon bo‘ladi:
So‘kinish va savodsiz nutq: Og‘izdan chiqqan qo‘pol so‘zlar, haqoratlar va talaffuz qoidalarini mensimaslik insonning madaniy saviyasi pastligidan dalolat beruvchi eng birinchi omildir;
Salomlashmaslik va muloqotni inkor etish: Salom-alikka e’tiborsizlik nafaqat hurmatsizlik, balki suhbatdoshni mensimaslik belgisi sifatida qabul qilinadi;
Notanishlarga ovozli xabar yuborish: Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda birinchi marta muloqot qilayotgan shaxsga ruxsatsiz ovozli xabar («golosovoy») yo‘llash raqamli odob-axloq chegaralarini buzish hisoblanadi;
Suhbatdosh so‘zini bo‘lish va xatolarini tuzatish: Muloqot chog‘ida qarshidagi insonning fikrini chala qoldirish hamda uning nutqidagi kamchiliklarni ko‘rsatib, boshqalar oldida kamsitish juda katta tarbiyasizlik sanaladi;
Baland ovozda gapirish: Jamoat joylarida yoki shaxsiy suhbatda baqirib so‘zlash boshqalarga noqulaylik tug‘diradi va e’tiborni arzon usullar bilan tortish istagini bildiradi.
«Haqiqiy ziyolilik va salobat qimmat liboslarda emas, balki suhbatdoshni eshitish va hurmat qilish madaniyatida ko‘rinadi», — deydi muloqot psixologiyasi bo‘yicha mutaxassislar.
Tashqi ko‘rinish va shaxsiy intizomdagi kamchiliklar
Shaxsiy parvarish va vaqtni to‘g‘ri boshqarishdagi beparvolik har qanday chiroyli ko‘rinishni chippakka chiqaradi:
Kir va qarovsiz poyabzal: Ust-bosh qanchalik chiroyli bo‘lmasin, tozalanmagan va kir poyabzal insonning o‘ziga nisbatan hurmatsizligini bildiruvchi birinchi detaldir;
Shoshqaloqlik va besaranjomlik: Har bir harakatda ortiqcha tipirchilash, besaranjomlik va shoshma-shosharlik insonning ichki xotirjamligi yo‘qligini fosh etadi;
Uchrashuvlarga kechikish: Belgilangan vaqtga o‘z vaqtida yetib kelmaslik o‘zgalarning eng qimmatli resursi bo‘lgan vaqtini o‘g‘irlash va hurmat qilmaslik belgisidir;
Qarovsiz va pala-partish tirnoqlar: Toza bo‘lmagan, singan yoki pala-partish manikyur tashqi gigiyenaning eng ko‘zga tashlanadigan nuqsoni hisoblanadi.
Asosiy yechim va yuksak hurmat qozonish formulasi
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — bu odatlardan qanday qilib tez fursatda voz kechish va jamiyatda chinakam ehtiromga ega bo‘lish yo‘lidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, inson o‘z nutqini nazorat qilish, tashqi detallarga sinchkovlik bilan qarash va vaqtga qat’iy rioya qilishni odatga aylantirsa, uning atrofidagi muhit ham tubdan o‘zgaradi. Ushbu 9 ta salbiy odatni bartaraf etish — o‘zingizga bo‘lgan yuksak hurmatni oshirib, jamiyatda doimo yuqori baholanuvchi haqiqiy madaniyatli shaxsga aylanishingizga kafolat beradi.
Sizningcha, kundalik hayotda ushbu 9 ta odatdan qaysi biri insonni eng ko‘p obro‘sizlantiradi? O‘zingizda yoki atrofdagilaringizda shunday xatolarni payqaganmisiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim ijtimoiy odob-axloq qoidalarini yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
…