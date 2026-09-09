Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llari

·66·Foydali
Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llari

Jamiyatda inson haqidagi dastlabki va eng mustahkam taassurot nafaqat uning qimmatbaho kiyimi yoki moddiy imkoniyatlari, balki mayda ko‘ringan kundalik odatlari orqali shakllanadi. Ijtimoiy etiket va etika bo‘yicha yetakchi mutaxassislarning ta’kidlashicha, ayrim noo‘rin xatti-harakatlar shaxsning obro‘sini, ichki saviyasini va hurmatini atrofdagilar ko‘z o‘ngida bir lahzada tushirib yuboradi. Ko‘pchilik bunga e’tibor qaratmaydi, biroq aynan shu odatlar munosabatlardagi masofani kengaytirib, insonning ijtimoiy nufuziga jiddiy putur yetkazadi. Xo‘sh, insonni «arzon» ko‘rsatuvchi asosiy nuqsonlar nimalardan iborat va ularni qanday bartaraf etish mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — yuksak madaniyat egasiga aylanishning bosh kaliti va o‘z ustingizda ishlashning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Muomala va raqamli etiketdagi qo‘pol xatolar

Suhbat va raqamli aloqa jarayonida insonning ichki madaniyati yaqqol namoyon bo‘ladi:

  • So‘kinish va savodsiz nutq: Og‘izdan chiqqan qo‘pol so‘zlar, haqoratlar va talaffuz qoidalarini mensimaslik insonning madaniy saviyasi pastligidan dalolat beruvchi eng birinchi omildir;

  • Salomlashmaslik va muloqotni inkor etish: Salom-alikka e’tiborsizlik nafaqat hurmatsizlik, balki suhbatdoshni mensimaslik belgisi sifatida qabul qilinadi;

  • Notanishlarga ovozli xabar yuborish: Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda birinchi marta muloqot qilayotgan shaxsga ruxsatsiz ovozli xabar («golosovoy») yo‘llash raqamli odob-axloq chegaralarini buzish hisoblanadi;

  • Suhbatdosh so‘zini bo‘lish va xatolarini tuzatish: Muloqot chog‘ida qarshidagi insonning fikrini chala qoldirish hamda uning nutqidagi kamchiliklarni ko‘rsatib, boshqalar oldida kamsitish juda katta tarbiyasizlik sanaladi;

  • Baland ovozda gapirish: Jamoat joylarida yoki shaxsiy suhbatda baqirib so‘zlash boshqalarga noqulaylik tug‘diradi va e’tiborni arzon usullar bilan tortish istagini bildiradi.

«Haqiqiy ziyolilik va salobat qimmat liboslarda emas, balki suhbatdoshni eshitish va hurmat qilish madaniyatida ko‘rinadi», — deydi muloqot psixologiyasi bo‘yicha mutaxassislar.

Tashqi ko‘rinish va shaxsiy intizomdagi kamchiliklar

Shaxsiy parvarish va vaqtni to‘g‘ri boshqarishdagi beparvolik har qanday chiroyli ko‘rinishni chippakka chiqaradi:

  • Kir va qarovsiz poyabzal: Ust-bosh qanchalik chiroyli bo‘lmasin, tozalanmagan va kir poyabzal insonning o‘ziga nisbatan hurmatsizligini bildiruvchi birinchi detaldir;

  • Shoshqaloqlik va besaranjomlik: Har bir harakatda ortiqcha tipirchilash, besaranjomlik va shoshma-shosharlik insonning ichki xotirjamligi yo‘qligini fosh etadi;

  • Uchrashuvlarga kechikish: Belgilangan vaqtga o‘z vaqtida yetib kelmaslik o‘zgalarning eng qimmatli resursi bo‘lgan vaqtini o‘g‘irlash va hurmat qilmaslik belgisidir;

  • Qarovsiz va pala-partish tirnoqlar: Toza bo‘lmagan, singan yoki pala-partish manikyur tashqi gigiyenaning eng ko‘zga tashlanadigan nuqsoni hisoblanadi.

Asosiy yechim va yuksak hurmat qozonish formulasi

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — bu odatlardan qanday qilib tez fursatda voz kechish va jamiyatda chinakam ehtiromga ega bo‘lish yo‘lidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, inson o‘z nutqini nazorat qilish, tashqi detallarga sinchkovlik bilan qarash va vaqtga qat’iy rioya qilishni odatga aylantirsa, uning atrofidagi muhit ham tubdan o‘zgaradi. Ushbu 9 ta salbiy odatni bartaraf etish — o‘zingizga bo‘lgan yuksak hurmatni oshirib, jamiyatda doimo yuqori baholanuvchi haqiqiy madaniyatli shaxsga aylanishingizga kafolat beradi.

Sizningcha, kundalik hayotda ushbu 9 ta odatdan qaysi biri insonni eng ko‘p obro‘sizlantiradi? O‘zingizda yoki atrofdagilaringizda shunday xatolarni payqaganmisiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim ijtimoiy odob-axloq qoidalarini yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Bugun, 00:50Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Bugun, 00:32Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Bugun, 00:19Tug‘ilgan yil: Raqamlar ortidagi yashirin qobiliyatlar va taqdir sirlariTug‘ilgan yil: Raqamlar ortidagi yashirin qobiliyatlar va taqdir sirlariBugun, 00:13Hayotingizdan chiqarib yuborish kerak bo‘lgan 16 toifa: Ruhiy xotirjamlik sirlariHayotingizdan chiqarib yuborish kerak bo‘lgan 16 toifa: Ruhiy xotirjamlik sirlariKecha, 14:29“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?07.09, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?