Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldi

·7·Jamiyat
Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldi

Dunyoning eng nufuzli jang ligasi — UFC yulduzi, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Shavkat Rahmonov hamkasbi Xamzat Chimayev bilan 2022 yilda sodir bo‘lgan tushunmovchilik va oradagi ziddiyat haqida ochiq gapirdi. O‘sha vaqtda har ikki jangchi ham mag‘lubiyatsiz rekordga ega bo‘lib, ularning oktagondagi ehtimoliy to‘qnashuvi butun yakkakurash olamida eng ko‘p kutilgan qarama-qarshiliklardan biri edi. Oradan vaqt o‘tgach, qozog‘istonlik sportchi Chimayev bilan bog‘liq vaziyatga va nega jang o‘tkazilmaganiga batafsil oydinlik kiritdi. Xo‘sh, ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan tortishuv ortida aslida nima turgan va vazn toifasining o‘zgarishi jangga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Rahmonovning Chimayev bilan bog‘liq keskin javobi va uning vazn masalasidagi qat’iy pozitsiyasini ma’lum qilamiz.

Ijtimoiy tarmoqlardagi nizo va soxta shov-shuv sabablari

Sportchilar o‘rtasidagi noxush mojaro kichik bir bayonotdan keyin alanga olgan edi:

  • Mahoratni tan olish: 2022 yilda Shavkat Rahmonov bergan intervyusida Xamzatning kurash texnikasi va mahoratiga qoyil qolishini ta’kidlagan;

  • Chimayevning keskin reaksiyasi: Biroq Xamzat ushbu samimiy e’tirofga javoban tarmoqda «Kim bu bolacha?» deya istehzoli post qoldirib, sal o‘tmay uni o‘chirib tashlagan;

  • Sun’iy shov-shuv: Rahmonovning fikricha, o‘sha paytda Chimayev tomonidan qilingan barcha harakatlar shunchaki sun’iy shov-shuv va e’tibor jalb qilish uchun uyushtirilgan.

«Qiziq bo‘lgan, ammo Xamzat o‘shanda xayp uyushtirgandi. Bizda rekord bor edi, ikkimiz ham yutqazmagandik. Shundan keyin bizda nizo boshlangan, ammo men bu nima uchun kerak bo‘lganini eslay olmayman», — deydi Shavkat Rahmonov.

Asosiy yechim va vazn toifasidagi qat’iy tanlov

Ko‘pchilik jang muxlislarini qiziqtirgan eng asosiy masala — nima sababdan bu ikki mag‘lubiyatsiz jangchi oktagonda uchrashmadi va kelgusida bu bahs o‘tkazilishi mumkinmi, degan savol edi. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Xamzat Chimayevning 84 kilogrammli o‘rta vazn toifasiga ko‘tarilishi bu to‘qnashuv haqidagi barcha rejalarni bekor qildi. Shavkat Rahmonov o‘z vaznida qolishini va ortiqcha bahslar ortidan quvish niyati yo‘qligini ma’lum qildi:

  • Qulay vazn chegarasi: Shavkat o‘zini 77 kilogrammli vazn toifasida to‘liq qulay his qiladi;

  • O‘rta vaznga chiqmaslik sababi: U 84 kilogrammga ko‘tarilish uchun tabiiy jihatdan katta gavdaga ega emasligini tushuntirdi;

  • Behuda kurashlardan voz kechish: Rahmonov o‘zi uchun noqulay sharoitda «quruq safsata ortidan quvish»ning hech qanday ma’nosi yo‘qligini qat’iy ta’kidladi.

Sizningcha, agar Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev 77 kilogramm vazn toifasida oktagonga chiqqanida, bu superbahsda qaysi jangchi g‘alaba qozongan bo‘lardi? O‘z taxmin va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim MMA tahlilini barcha yakkakurash muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marg‘ilondagi tug‘ruqxonada hamshiralar pichoqlandiMarg‘ilondagi tug‘ruqxonada hamshiralar pichoqlandiBugun, 18:37Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!Bugun, 17:37Qashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiQashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiBugun, 12:01MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:33Qidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 11:31Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaBugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi