Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldi
Dunyoning eng nufuzli jang ligasi — UFC yulduzi, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Shavkat Rahmonov hamkasbi Xamzat Chimayev bilan 2022 yilda sodir bo‘lgan tushunmovchilik va oradagi ziddiyat haqida ochiq gapirdi. O‘sha vaqtda har ikki jangchi ham mag‘lubiyatsiz rekordga ega bo‘lib, ularning oktagondagi ehtimoliy to‘qnashuvi butun yakkakurash olamida eng ko‘p kutilgan qarama-qarshiliklardan biri edi. Oradan vaqt o‘tgach, qozog‘istonlik sportchi Chimayev bilan bog‘liq vaziyatga va nega jang o‘tkazilmaganiga batafsil oydinlik kiritdi. Xo‘sh, ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan tortishuv ortida aslida nima turgan va vazn toifasining o‘zgarishi jangga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Rahmonovning Chimayev bilan bog‘liq keskin javobi va uning vazn masalasidagi qat’iy pozitsiyasini ma’lum qilamiz.
Ijtimoiy tarmoqlardagi nizo va soxta shov-shuv sabablari
Sportchilar o‘rtasidagi noxush mojaro kichik bir bayonotdan keyin alanga olgan edi:
Mahoratni tan olish: 2022 yilda Shavkat Rahmonov bergan intervyusida Xamzatning kurash texnikasi va mahoratiga qoyil qolishini ta’kidlagan;
Chimayevning keskin reaksiyasi: Biroq Xamzat ushbu samimiy e’tirofga javoban tarmoqda «Kim bu bolacha?» deya istehzoli post qoldirib, sal o‘tmay uni o‘chirib tashlagan;
Sun’iy shov-shuv: Rahmonovning fikricha, o‘sha paytda Chimayev tomonidan qilingan barcha harakatlar shunchaki sun’iy shov-shuv va e’tibor jalb qilish uchun uyushtirilgan.
«Qiziq bo‘lgan, ammo Xamzat o‘shanda xayp uyushtirgandi. Bizda rekord bor edi, ikkimiz ham yutqazmagandik. Shundan keyin bizda nizo boshlangan, ammo men bu nima uchun kerak bo‘lganini eslay olmayman», — deydi Shavkat Rahmonov.
Asosiy yechim va vazn toifasidagi qat’iy tanlov
Ko‘pchilik jang muxlislarini qiziqtirgan eng asosiy masala — nima sababdan bu ikki mag‘lubiyatsiz jangchi oktagonda uchrashmadi va kelgusida bu bahs o‘tkazilishi mumkinmi, degan savol edi. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Xamzat Chimayevning 84 kilogrammli o‘rta vazn toifasiga ko‘tarilishi bu to‘qnashuv haqidagi barcha rejalarni bekor qildi. Shavkat Rahmonov o‘z vaznida qolishini va ortiqcha bahslar ortidan quvish niyati yo‘qligini ma’lum qildi:
Qulay vazn chegarasi: Shavkat o‘zini 77 kilogrammli vazn toifasida to‘liq qulay his qiladi;
O‘rta vaznga chiqmaslik sababi: U 84 kilogrammga ko‘tarilish uchun tabiiy jihatdan katta gavdaga ega emasligini tushuntirdi;
Behuda kurashlardan voz kechish: Rahmonov o‘zi uchun noqulay sharoitda «quruq safsata ortidan quvish»ning hech qanday ma’nosi yo‘qligini qat’iy ta’kidladi.
Sizningcha, agar Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev 77 kilogramm vazn toifasida oktagonga chiqqanida, bu superbahsda qaysi jangchi g‘alaba qozongan bo‘lardi? O‘z taxmin va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim MMA tahlilini barcha yakkakurash muxlislariga ulashing!
…