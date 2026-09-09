Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdi
Barselona hujumchisi Lamin Yamal Chempionatlar ligasi doirasida Rotterdamning Feyenoord klubiga qarshi oʻtkaziladigan bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Endigina 19 yoshni qarshi olgan iqtidorli futbolchi niderlandiyalik raqibga qarshi oʻyin uning faoliyatida muhim sinov boʻlishini taʼkidladi. Mazkur toʻqnashuv yosh futbolchi uchun klub miqyosidagi yangi tajriba hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
goal.com xabar berishicha, Lamin Yamal boʻlajak raqib haqida batafsil maʼlumot olish maqsadida jamoadoshi Frenkie de Jong bilan maslahatlashgan. Avvalroq Yamal Niderlandiya terma jamoasining De Kuip stadionidagi oʻyinida ishtirok etgan boʻlsa-da, Feyenoord bilan klub darajasida hali toʻqnash kelmagandi. Shu bois u jamoaviy muhit va raqibning imkoniyatlari haqida koʻproq bilishni istagan.
De Jongning maslahati va raqib tarixiSuhbat davomida sobiq Ayaks yarimhimoyachisi Frenkie de Jong yosh ispaniyalikka oʻzining futbol ildizlari va prinsipial raqobat haqida eslatib oʻtgan. Yamalning kulgi bilan eslashicha, tajribali jamoadoshi unga Feyenoord bilan oʻyinlarning ahamiyati haqida oʻziga xos tarzda tushuntirish bergan. De Jong oʻzining Ayaks klubiga muxlislik qilishini va Feyenoord ularning asosiy azaliy raqibi ekanini alohida taʼkidlagan.
"Frenkie menga oʻzi Ayaksni qoʻllab-quvvatlashi va Feyenoord asosiy raqib ekanini aytdi", — deya Yamalning soʻzlarini keltiradi nashr. Shuningdek, yosh vinger oʻziga tanish boʻlmagan jamoalarga qarshi maydonga tushishni doimo yoqtirishini va bu unga qoʻshimcha motivatsiya berishini qoʻshimcha qildi.
Barselona safidagi yangi maqomRotterdam klubiga qarshi oʻyin oldidan Lamin Yamal kataloniyaliklar safidagi oʻzining oʻsib borayotgan mavqei haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Hali 19 yoshda boʻlishiga qaramamay, u jamoaning beshinchi sardori etib tayinlangani uning jamoatdagi nufuzi ortib borayotganidan dalolat beradi. Yosh futbolchi qiyin vaziyatlarda va maydonda oʻziga namuna boʻlayotgan yetakchilar haqida ham gapirdi.
Manbaga koʻra, Lamin Yamal oʻziga Frenkie de Jong, Rafinya, Pedri va Erik Garsiyani asosiy qadriyat hamda namuna sifatida koʻrsatdi. Jamoaning yosh yulduzi ushbu tajribali futbolchilar koʻmagida yanada oʻsishga intilayotganini va Chempionatlar ligasi oʻyinlarida Barselona sharafini munosib himoya qilishga tayyorligini bildirdi.
…