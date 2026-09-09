Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdi

·56·Sport
Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdi

Barselona hujumchisi Lamin Yamal Chempionatlar ligasi doirasida Rotterdamning Feyenoord klubiga qarshi oʻtkaziladigan bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Endigina 19 yoshni qarshi olgan iqtidorli futbolchi niderlandiyalik raqibga qarshi oʻyin uning faoliyatida muhim sinov boʻlishini taʼkidladi. Mazkur toʻqnashuv yosh futbolchi uchun klub miqyosidagi yangi tajriba hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

goal.com xabar berishicha, Lamin Yamal boʻlajak raqib haqida batafsil maʼlumot olish maqsadida jamoadoshi Frenkie de Jong bilan maslahatlashgan. Avvalroq Yamal Niderlandiya terma jamoasining De Kuip stadionidagi oʻyinida ishtirok etgan boʻlsa-da, Feyenoord bilan klub darajasida hali toʻqnash kelmagandi. Shu bois u jamoaviy muhit va raqibning imkoniyatlari haqida koʻproq bilishni istagan.

De Jongning maslahati va raqib tarixi

Suhbat davomida sobiq Ayaks yarimhimoyachisi Frenkie de Jong yosh ispaniyalikka oʻzining futbol ildizlari va prinsipial raqobat haqida eslatib oʻtgan. Yamalning kulgi bilan eslashicha, tajribali jamoadoshi unga Feyenoord bilan oʻyinlarning ahamiyati haqida oʻziga xos tarzda tushuntirish bergan. De Jong oʻzining Ayaks klubiga muxlislik qilishini va Feyenoord ularning asosiy azaliy raqibi ekanini alohida taʼkidlagan.

"Frenkie menga oʻzi Ayaksni qoʻllab-quvvatlashi va Feyenoord asosiy raqib ekanini aytdi", — deya Yamalning soʻzlarini keltiradi nashr. Shuningdek, yosh vinger oʻziga tanish boʻlmagan jamoalarga qarshi maydonga tushishni doimo yoqtirishini va bu unga qoʻshimcha motivatsiya berishini qoʻshimcha qildi.

Barselona safidagi yangi maqom

Rotterdam klubiga qarshi oʻyin oldidan Lamin Yamal kataloniyaliklar safidagi oʻzining oʻsib borayotgan mavqei haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Hali 19 yoshda boʻlishiga qaramamay, u jamoaning beshinchi sardori etib tayinlangani uning jamoatdagi nufuzi ortib borayotganidan dalolat beradi. Yosh futbolchi qiyin vaziyatlarda va maydonda oʻziga namuna boʻlayotgan yetakchilar haqida ham gapirdi.

Manbaga koʻra, Lamin Yamal oʻziga Frenkie de Jong, Rafinya, Pedri va Erik Garsiyani asosiy qadriyat hamda namuna sifatida koʻrsatdi. Jamoaning yosh yulduzi ushbu tajribali futbolchilar koʻmagida yanada oʻsishga intilayotganini va Chempionatlar ligasi oʻyinlarida Barselona sharafini munosib himoya qilishga tayyorligini bildirdi.

Lamin YamalFrenkie de JongFeyenoordBarselonaChempionatlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiArman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiKecha, 23:57Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Kecha, 23:57Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Kecha, 23:52YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiKecha, 23:44Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi