YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdi

·4·Sport
YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdi

Yevropa Chempionlar ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining 1-turi shiddatli va kutilmagan natijalar bilan rasman start oldi. Qit’aning bosh klublar musobaqasidan o‘rin olgan dastlabki ikki to‘qnashuv yakuniga yetib, muxlislarga haqiqiy futbol dramatizmini taqdim etdi. Angliyaning «Aston Villa» jamoasi Belgiya safarida «Bryugge» bilan gollarga boy, murosasiz bahs olib borgan bo‘lsa, Gretsiyada mahalliy AYEK klubi Avstriyaning LASK jamoasini qabul qildi. Xo‘sh, Belgiyadagi 5 ta gol urilgan bellashuvda g‘alabani kim ta’minladi va Afinadagi bahs taqdirini qaysi daqiqa hal qildi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — to‘qnashuvlarda kiritilgan gollar mualliflari va jamoalarning to‘liq tarkiblari bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Belgiyadagi 5 ta golli drama va inglizlarning muhim muvaffaqiyati

«Bryugge» maydonidagi qarama-qarshilik dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va hujumkor ruhda kechdi:

  • Tezkor gollar almashinuvi: Uchrashuvning 11-daqiqasidayoq Jon Makginn hisobni ochgan bo‘lsa, mezbonlardan Vetlesen 19-daqiqada oradagi farqni yo‘qqa chiqardi;

  • Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarba: Buendiyaning 22-daqiqadagi va Jeksonning 43-daqiqada kiritgan to‘plari ingliz grandini tanaffusga ishonchli ustunlik bilan olib chiqdi;

  • Penalti va intriga: Ikkinchi bo‘limda belgiyaliklar taslim bo‘lishni istamay, 61-daqiqada Tresoldining 11 metrlik jarima zarbasidan urgan goli orqali hisobni qisqartirdi, biroq yakunda «Aston Villa» 3:2 hisobidagi muhim safar g‘alabasini saqlab qoldi.

«Yevrokuboklarda har bir safar o‘yinida 3 ochko olish turnir jadvalidagi muvozanat uchun hal qiluvchi rol o‘ynaydi», — deyiladi o‘yin yakunlari bo‘yicha berilgan tahlillarda.

Afinadagi keskin kurash va minimal g‘alaba

Kunning ikkinchi bellashuvida Gretsiya vakili o‘z maydonidagi ustunlikdan unumli foydalana oldi:

  • Marinning hal qiluvchi zarbasi: AYEK va LASK o‘rtasidagi bahs taqdiri 21-daqiqada hal bo‘ldi — Marin tomonidan kiritilgan yagona gol mezbonlarga oltinga teng uch ochkoni keltirdi;

  • Avstriyaliklarning javobsiz hujumlari: LASK muvozanatni tiklash uchun qanchalik urinmasin, greklarning tartibli himoyasini yorib o‘ta olmadi va o‘yin 1:0 hisobida AYEK foydasiga yakunlandi.

Asosiy yechim va protokol ko‘rsatkichlari

Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim jihat — bellashuvlarning aniq protokoli va maydonga tushgan o‘yinchilar ro‘yxatidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, «Bryugge» – «Aston Villa» (2:3) bahsida gollarni mezbonlardan Vetlesen (19) va Tresoldi (61, penalti), mehmonlardan Makginn (11), Buendiya (22) hamda Jekson (43) kiritdi. Inglizlar safida Suzuki, Lindyolef, Torres, Van-Bissaka, Gomes, Hemmings, Kamara kabi yetakchilar to‘liq harakat qildi. Ikkinchi o‘yinda esa AYEK 21-daqiqadagi gol evaziga LASK ustidan 1:0 hisobida zafar quchib, guruhdagi ishtirokini ko‘tarinki notada boshladi.

Sizningcha, «Aston Villa»ning Belgiyadagi bunday qiyin va sermahsul g‘alabasi jamoaning ushbu mavsumdagi pley-off imkoniyatlariga qanday baho beradi? Dastlabki turning ushbu natijalarini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini barcha sport muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Bugun, 23:30«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!Bugun, 23:25Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiRasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiBugun, 23:20«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 23:12«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 23:11O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi