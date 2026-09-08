YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdi
Yevropa Chempionlar ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining 1-turi shiddatli va kutilmagan natijalar bilan rasman start oldi. Qit’aning bosh klublar musobaqasidan o‘rin olgan dastlabki ikki to‘qnashuv yakuniga yetib, muxlislarga haqiqiy futbol dramatizmini taqdim etdi. Angliyaning «Aston Villa» jamoasi Belgiya safarida «Bryugge» bilan gollarga boy, murosasiz bahs olib borgan bo‘lsa, Gretsiyada mahalliy AYEK klubi Avstriyaning LASK jamoasini qabul qildi. Xo‘sh, Belgiyadagi 5 ta gol urilgan bellashuvda g‘alabani kim ta’minladi va Afinadagi bahs taqdirini qaysi daqiqa hal qildi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — to‘qnashuvlarda kiritilgan gollar mualliflari va jamoalarning to‘liq tarkiblari bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Belgiyadagi 5 ta golli drama va inglizlarning muhim muvaffaqiyati
«Bryugge» maydonidagi qarama-qarshilik dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va hujumkor ruhda kechdi:
Tezkor gollar almashinuvi: Uchrashuvning 11-daqiqasidayoq Jon Makginn hisobni ochgan bo‘lsa, mezbonlardan Vetlesen 19-daqiqada oradagi farqni yo‘qqa chiqardi;
Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarba: Buendiyaning 22-daqiqadagi va Jeksonning 43-daqiqada kiritgan to‘plari ingliz grandini tanaffusga ishonchli ustunlik bilan olib chiqdi;
Penalti va intriga: Ikkinchi bo‘limda belgiyaliklar taslim bo‘lishni istamay, 61-daqiqada Tresoldining 11 metrlik jarima zarbasidan urgan goli orqali hisobni qisqartirdi, biroq yakunda «Aston Villa» 3:2 hisobidagi muhim safar g‘alabasini saqlab qoldi.
«Yevrokuboklarda har bir safar o‘yinida 3 ochko olish turnir jadvalidagi muvozanat uchun hal qiluvchi rol o‘ynaydi», — deyiladi o‘yin yakunlari bo‘yicha berilgan tahlillarda.
Afinadagi keskin kurash va minimal g‘alaba
Kunning ikkinchi bellashuvida Gretsiya vakili o‘z maydonidagi ustunlikdan unumli foydalana oldi:
Marinning hal qiluvchi zarbasi: AYEK va LASK o‘rtasidagi bahs taqdiri 21-daqiqada hal bo‘ldi — Marin tomonidan kiritilgan yagona gol mezbonlarga oltinga teng uch ochkoni keltirdi;
Avstriyaliklarning javobsiz hujumlari: LASK muvozanatni tiklash uchun qanchalik urinmasin, greklarning tartibli himoyasini yorib o‘ta olmadi va o‘yin 1:0 hisobida AYEK foydasiga yakunlandi.
Asosiy yechim va protokol ko‘rsatkichlari
Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim jihat — bellashuvlarning aniq protokoli va maydonga tushgan o‘yinchilar ro‘yxatidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, «Bryugge» – «Aston Villa» (2:3) bahsida gollarni mezbonlardan Vetlesen (19) va Tresoldi (61, penalti), mehmonlardan Makginn (11), Buendiya (22) hamda Jekson (43) kiritdi. Inglizlar safida Suzuki, Lindyolef, Torres, Van-Bissaka, Gomes, Hemmings, Kamara kabi yetakchilar to‘liq harakat qildi. Ikkinchi o‘yinda esa AYEK 21-daqiqadagi gol evaziga LASK ustidan 1:0 hisobida zafar quchib, guruhdagi ishtirokini ko‘tarinki notada boshladi.
Sizningcha, «Aston Villa»ning Belgiyadagi bunday qiyin va sermahsul g‘alabasi jamoaning ushbu mavsumdagi pley-off imkoniyatlariga qanday baho beradi? Dastlabki turning ushbu natijalarini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini barcha sport muxlislariga ulashing!
…