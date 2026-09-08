La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!

·85·Sport
La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!

Ispaniya La Ligasida mavsum boshidanoq kutilmagan va haqiqiy shov-shuvli voqelik qayd etildi. «Alaves» klubi bosh murabbiyi Kike Sanches Flores avgust oyi yakunlariga ko‘ra La Liganing eng yaxshi murabbiyi sovrinini qo‘lga kiritdi. U ovoz berish jarayonida Madridning «Real» klubi ustozi Joze Mourino hamda «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik kabi jahon futboli grandlarini ortda qoldirdi. Kamtarin klubning chempionatdagi bunday shiddatli starti butun Ispaniya futboli jamoatchiligini hayratda qoldirmoqda. Xo‘sh, Flores boshchiligidagi jamoa avgust va sentyabr oylarida qanday g‘alabalarni qo‘lga kiritdi va ular turnir jadvalida nechanchi o‘ringa ko‘tarilib oldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Alaves»ning dahshatli seriyasi, to‘plangan ochkolari va turnir jadvalidagi holatining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Grandlarni dog‘da qoldirgan natija va kuchli raqobat

Mutaxassisning ushbu e’tirofi La Ligadagi an’anaviy kuchlar muvozanatini buzib yubordi:

  • Mourino va Flik ustidan g‘alaba: Millionlab yevrolik tarkibga ega bo‘lgan «Real» va «Barselona»dek gigantlar ustozlari kutilmaganda «Alaves» bosh murabbiyidan ortda qoldi;

  • Taktik barqarorlik: Kike Sanches Flores kamtarona imkoniyatlarga ega bo‘lgan tarkibdan maksimal darajada mustahkam va sermahsul jamoa shakllantira oldi;

  • Muxlislar va ekspertlar e’tirofi: Rasmiy so‘rovnomada mutaxassislar aynan Floresning ko‘rsatgan natijalarini avgust oyining eng yuqori yutug‘i deb baholadilar.

«Katta nomlar va qimmatbaho tarkiblarga qaramay, «Alaves» maydonda ko‘rsatgan iroda va taktik intizom ushbu oyda mutlaqo tengsiz bo‘ldi», — deyiladi Ispaniya futboli tahliliy sharhlarida.

«Alaves»ning g‘alabali yurishi: Avgustdagi natijalardan sentyabrdagi 5 ta golgacha

Jamoaning yangi mavsum startidagi ko‘rsatkichlari haqiqiy matonat ramziga aylandi:

  • Avgustdagi mag‘lubiyatsiz odim: «Alaves» avgust oyida La Liga doirasida uchta bellashuv o‘tkazib, «Xetafe»ni yirik 3:0 hisobida taslim etdi, «Rayo Valekano» bilan safarda 1:1 hisobida durang o‘ynadi hamda xavfli raqib «Vilyarreal» ustidan 1:0 hisobida muhim g‘alabani ilib ketdi;

  • Sentyabrdagi gollar shousi: Muvaffaqiyatli seriya kuzda ham to‘xtab qolmadi — sentyabr oyida Flores shogirdlari «Osasuna» darvozasiga naq 5 ta to‘p kiritib, 5:2 hisobidagi ajoyib g‘alabani tantana qildi;

  • Hujum va mudofaa muvozanati: Klub nafaqat tartibli himoyalanishni, balki raqib jazo maydonchasida vaziyatlardan yuqori aniqlikda foydalanishni ham uddalamoqda.

Asosiy yechim va La Liga jadvalidagi sensatsion pog‘ona

Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu muvaffaqiyatli o‘yinlar «Alaves»ni turnir jadvalida qaysi pog‘onaga olib chiqqanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, qo‘lga kiritilgan g‘alabalar seriyasi tufayli jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 10 taga yetkazib oldi. Ayni damda «Alaves» Ispaniya La Ligasi turnir jadvalida sof 2-o‘rinni egallab turibdi va peshqadamlar bilan tengma-teng kurash olib bormoqda.

Sizningcha, Kike Sanches Flores boshchiligidagi «Alaves» ushbu mavsumda Yevropa Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun jiddiy kurasha oladimi yoki vaqt o‘tishi bilan grand klublar o‘z o‘rnini qaytarib oladimi? «Real» va «Barselona» murabbiylarining ortda qoldirilishini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu sensatsion futbol yangiligini La Liga muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiArman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiKecha, 23:57Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Kecha, 23:57Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Kecha, 23:52YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiKecha, 23:44Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi