La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!
Ispaniya La Ligasida mavsum boshidanoq kutilmagan va haqiqiy shov-shuvli voqelik qayd etildi. «Alaves» klubi bosh murabbiyi Kike Sanches Flores avgust oyi yakunlariga ko‘ra La Liganing eng yaxshi murabbiyi sovrinini qo‘lga kiritdi. U ovoz berish jarayonida Madridning «Real» klubi ustozi Joze Mourino hamda «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik kabi jahon futboli grandlarini ortda qoldirdi. Kamtarin klubning chempionatdagi bunday shiddatli starti butun Ispaniya futboli jamoatchiligini hayratda qoldirmoqda. Xo‘sh, Flores boshchiligidagi jamoa avgust va sentyabr oylarida qanday g‘alabalarni qo‘lga kiritdi va ular turnir jadvalida nechanchi o‘ringa ko‘tarilib oldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Alaves»ning dahshatli seriyasi, to‘plangan ochkolari va turnir jadvalidagi holatining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Grandlarni dog‘da qoldirgan natija va kuchli raqobat
Mutaxassisning ushbu e’tirofi La Ligadagi an’anaviy kuchlar muvozanatini buzib yubordi:
Mourino va Flik ustidan g‘alaba: Millionlab yevrolik tarkibga ega bo‘lgan «Real» va «Barselona»dek gigantlar ustozlari kutilmaganda «Alaves» bosh murabbiyidan ortda qoldi;
Taktik barqarorlik: Kike Sanches Flores kamtarona imkoniyatlarga ega bo‘lgan tarkibdan maksimal darajada mustahkam va sermahsul jamoa shakllantira oldi;
Muxlislar va ekspertlar e’tirofi: Rasmiy so‘rovnomada mutaxassislar aynan Floresning ko‘rsatgan natijalarini avgust oyining eng yuqori yutug‘i deb baholadilar.
«Katta nomlar va qimmatbaho tarkiblarga qaramay, «Alaves» maydonda ko‘rsatgan iroda va taktik intizom ushbu oyda mutlaqo tengsiz bo‘ldi», — deyiladi Ispaniya futboli tahliliy sharhlarida.
«Alaves»ning g‘alabali yurishi: Avgustdagi natijalardan sentyabrdagi 5 ta golgacha
Jamoaning yangi mavsum startidagi ko‘rsatkichlari haqiqiy matonat ramziga aylandi:
Avgustdagi mag‘lubiyatsiz odim: «Alaves» avgust oyida La Liga doirasida uchta bellashuv o‘tkazib, «Xetafe»ni yirik 3:0 hisobida taslim etdi, «Rayo Valekano» bilan safarda 1:1 hisobida durang o‘ynadi hamda xavfli raqib «Vilyarreal» ustidan 1:0 hisobida muhim g‘alabani ilib ketdi;
Sentyabrdagi gollar shousi: Muvaffaqiyatli seriya kuzda ham to‘xtab qolmadi — sentyabr oyida Flores shogirdlari «Osasuna» darvozasiga naq 5 ta to‘p kiritib, 5:2 hisobidagi ajoyib g‘alabani tantana qildi;
Hujum va mudofaa muvozanati: Klub nafaqat tartibli himoyalanishni, balki raqib jazo maydonchasida vaziyatlardan yuqori aniqlikda foydalanishni ham uddalamoqda.
Asosiy yechim va La Liga jadvalidagi sensatsion pog‘ona
Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu muvaffaqiyatli o‘yinlar «Alaves»ni turnir jadvalida qaysi pog‘onaga olib chiqqanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, qo‘lga kiritilgan g‘alabalar seriyasi tufayli jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 10 taga yetkazib oldi. Ayni damda «Alaves» Ispaniya La Ligasi turnir jadvalida sof 2-o‘rinni egallab turibdi va peshqadamlar bilan tengma-teng kurash olib bormoqda.
Sizningcha, Kike Sanches Flores boshchiligidagi «Alaves» ushbu mavsumda Yevropa Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun jiddiy kurasha oladimi yoki vaqt o‘tishi bilan grand klublar o‘z o‘rnini qaytarib oladimi? «Real» va «Barselona» murabbiylarining ortda qoldirilishini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu sensatsion futbol yangiligini La Liga muxlislariga ulashing!
…