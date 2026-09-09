Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...

·67·Foydali
Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...

Oilaviy hayotda erkak kishining fe’l-atvori, juftiga bo‘lgan munosabati va muammolarni hal qilish uslubi ko‘p jihatdan uning tug‘ma tabiatiga bog‘liq bo‘ladi. Numerologiya va oila psixologiyasi mutaxassislarining ta’kidlashicha, erkak kishi tug‘ilgan oy kuni uning oiladagi yetakchilik tipini, sadoqat darajasini va kundalik odatlarini aniq ko‘rsatib beradigan noyob belgidir. Kimdir oilada mutlaq «qirol» bo‘lib, so‘zsiz itoatni talab qilsa, yana kimdir nozik «diplomat» yoki sodiq «ustoz» sifatida namoyon bo‘ladi. Xo‘sh, turmush o‘rtog‘ingiz oyning qaysi kunida tavallud topgan va u bilan mustahkam baxtli turmush kechirish uchun qanday yondashuv kerak? Maqola oxirida esa asosiy intriga — erkaklarning oilaviy psixologik portreti, ularning yashirin ojizliklari va oilada totuvlikni saqlashning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Erkaklikning turli qirralari: O‘smirlik quvnoqligidan qirollik salobatigacha

Erkaklarning oiladagi boshqaruv uslubi tug‘ilgan sanalariga qarab keskin farq qilishi mumkin:

  • «Abadiy o‘smir» (1, 10, 21, 22, 23-sanalar): Bu sanallarda tug‘ilgan erkak bilan hayot juda yengil va qiziqarli kechadi, u har doim quvnoq. Biroq u jiddiy mas’uliyat va og‘ir majburiyatlardan qochishga moyil bo‘ladi;

  • «Qirol» (4, 8, 11, 15, 16, 19, 26, 30-sanalar): Bunday turmush o‘rtoq oilada so‘zsiz yetakchilikni talab qiladi. Unga qarshi chiqib bo‘lmaydi — unga so‘zsiz bo‘ysunish va hurmat ko‘rsatish oiladagi tinchlikning bosh shartidir;

  • «Diplomat» (2, 12, 14, 17, 18, 24-sanalar): O‘ta mehribon, har qanday vaziyatda tushunishga harakat qiladigan va muloyim er. Ammo uning eng katta kamchiligi — muhim masalalarda haddan tashqari uzoq vaqt ikkilanib, qaror qabul qilishidir.

«Erkak kishining tabiatini o‘zgartirishga urinishdan ko‘ra, uning tug‘ma xususiyatlarini tushunib, to‘g‘ri yo‘naltirish oilaviy baxtning eng qisqa yo‘lidir», — deya ta’kidlashadi ruhshunoslar.

Go‘zallik ixlosmandlari va sodiq konservatorlar

Keyingi sanalar vakillari oiladagi muhit va qadriyatlarni har narsadan ustun qo‘yishadi:

  • «Malikalar xaridori» (3, 6, 25, 28-sanalar): G‘amxo‘r, uydagi shinamlik va tartibni qadrlaydigan, ayollar nafosatiga yuksak baho beruvchi er. U faqat o‘zi munosib ko‘rgan haqiqiy «malika»ga ko‘ngil qo‘yadi;

  • «Murabbiy va ustoz» (5, 9, 20, 23, 27, 31-sanalar): Doimo aql o‘rgatishni yaxshi ko‘radigan, an’analarga qattiq yopishib olgan biroz zerikarli konservator. Ammo uning eng katta yutug‘i — beqiyos sadoqati va oilaga mutlaq vafodorligidir.

Asosiy yechim va inqilobchi ruhni uyg‘otish siri

Ko‘pchilik ayollarni qiziqtirgan eng muhim masala — jo‘shqin, hech qachon bir joyda turmaydigan erkaklar bilan qanday til topishish mumkinligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, 7, 13, 22 va 29-sanalarda tug‘ilgan erlar haqiqiy davra ko‘rki va inqilobchi bo‘lishadi. Ular bilan zerikishga o‘rin yo‘q, ammo bunday erkakni oilada ushlab turish uchun ayol kishi uni doimo hayratda qoldirib, yangi cho‘qqilar va qahramonliklarga tinimsiz ruhlantirib turishi lozim. Har bir sana egasining o‘z kaliti bor, uni topgan juftlik esa har qanday sharoitda mustahkam oila qura oladi.

Sizning turmush o‘rtog‘ingiz qaysi sanada tug‘ilgan va yuqoridagi psixologik tasnif uning oilaviy xarakteriga qanchalik mos keldi? Sizning oilangizda «qirol»mi yoki «diplomat» yetakchilik qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli oilaviy tahlilni yaqinlaringiz hamda dugonalaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Bugun, 00:32Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariInsonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariBugun, 00:27Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Bugun, 00:19Tug‘ilgan yil: Raqamlar ortidagi yashirin qobiliyatlar va taqdir sirlariTug‘ilgan yil: Raqamlar ortidagi yashirin qobiliyatlar va taqdir sirlariBugun, 00:13Hayotingizdan chiqarib yuborish kerak bo‘lgan 16 toifa: Ruhiy xotirjamlik sirlariHayotingizdan chiqarib yuborish kerak bo‘lgan 16 toifa: Ruhiy xotirjamlik sirlariKecha, 14:29“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?07.09, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?