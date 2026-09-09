Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...
Oilaviy hayotda erkak kishining fe’l-atvori, juftiga bo‘lgan munosabati va muammolarni hal qilish uslubi ko‘p jihatdan uning tug‘ma tabiatiga bog‘liq bo‘ladi. Numerologiya va oila psixologiyasi mutaxassislarining ta’kidlashicha, erkak kishi tug‘ilgan oy kuni uning oiladagi yetakchilik tipini, sadoqat darajasini va kundalik odatlarini aniq ko‘rsatib beradigan noyob belgidir. Kimdir oilada mutlaq «qirol» bo‘lib, so‘zsiz itoatni talab qilsa, yana kimdir nozik «diplomat» yoki sodiq «ustoz» sifatida namoyon bo‘ladi. Xo‘sh, turmush o‘rtog‘ingiz oyning qaysi kunida tavallud topgan va u bilan mustahkam baxtli turmush kechirish uchun qanday yondashuv kerak? Maqola oxirida esa asosiy intriga — erkaklarning oilaviy psixologik portreti, ularning yashirin ojizliklari va oilada totuvlikni saqlashning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Erkaklikning turli qirralari: O‘smirlik quvnoqligidan qirollik salobatigacha
Erkaklarning oiladagi boshqaruv uslubi tug‘ilgan sanalariga qarab keskin farq qilishi mumkin:
«Abadiy o‘smir» (1, 10, 21, 22, 23-sanalar): Bu sanallarda tug‘ilgan erkak bilan hayot juda yengil va qiziqarli kechadi, u har doim quvnoq. Biroq u jiddiy mas’uliyat va og‘ir majburiyatlardan qochishga moyil bo‘ladi;
«Qirol» (4, 8, 11, 15, 16, 19, 26, 30-sanalar): Bunday turmush o‘rtoq oilada so‘zsiz yetakchilikni talab qiladi. Unga qarshi chiqib bo‘lmaydi — unga so‘zsiz bo‘ysunish va hurmat ko‘rsatish oiladagi tinchlikning bosh shartidir;
«Diplomat» (2, 12, 14, 17, 18, 24-sanalar): O‘ta mehribon, har qanday vaziyatda tushunishga harakat qiladigan va muloyim er. Ammo uning eng katta kamchiligi — muhim masalalarda haddan tashqari uzoq vaqt ikkilanib, qaror qabul qilishidir.
«Erkak kishining tabiatini o‘zgartirishga urinishdan ko‘ra, uning tug‘ma xususiyatlarini tushunib, to‘g‘ri yo‘naltirish oilaviy baxtning eng qisqa yo‘lidir», — deya ta’kidlashadi ruhshunoslar.
Go‘zallik ixlosmandlari va sodiq konservatorlar
Keyingi sanalar vakillari oiladagi muhit va qadriyatlarni har narsadan ustun qo‘yishadi:
«Malikalar xaridori» (3, 6, 25, 28-sanalar): G‘amxo‘r, uydagi shinamlik va tartibni qadrlaydigan, ayollar nafosatiga yuksak baho beruvchi er. U faqat o‘zi munosib ko‘rgan haqiqiy «malika»ga ko‘ngil qo‘yadi;
«Murabbiy va ustoz» (5, 9, 20, 23, 27, 31-sanalar): Doimo aql o‘rgatishni yaxshi ko‘radigan, an’analarga qattiq yopishib olgan biroz zerikarli konservator. Ammo uning eng katta yutug‘i — beqiyos sadoqati va oilaga mutlaq vafodorligidir.
Asosiy yechim va inqilobchi ruhni uyg‘otish siri
Ko‘pchilik ayollarni qiziqtirgan eng muhim masala — jo‘shqin, hech qachon bir joyda turmaydigan erkaklar bilan qanday til topishish mumkinligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, 7, 13, 22 va 29-sanalarda tug‘ilgan erlar haqiqiy davra ko‘rki va inqilobchi bo‘lishadi. Ular bilan zerikishga o‘rin yo‘q, ammo bunday erkakni oilada ushlab turish uchun ayol kishi uni doimo hayratda qoldirib, yangi cho‘qqilar va qahramonliklarga tinimsiz ruhlantirib turishi lozim. Har bir sana egasining o‘z kaliti bor, uni topgan juftlik esa har qanday sharoitda mustahkam oila qura oladi.
Sizning turmush o‘rtog‘ingiz qaysi sanada tug‘ilgan va yuqoridagi psixologik tasnif uning oilaviy xarakteriga qanchalik mos keldi? Sizning oilangizda «qirol»mi yoki «diplomat» yetakchilik qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli oilaviy tahlilni yaqinlaringiz hamda dugonalaringizga ulashing!
…