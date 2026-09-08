Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk va murosasiz raqobat ramzlari — Lionel Messi hamda Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida ilk bor bitta klub libosida maydonga tushishi mumkin. Argentina milliy terma jamoasi va «Manchester Yunayted»ning sobiq hujumchisi Karlos Teves har ikki sayyora yulduzini bir jamoa safida to‘p tepishga ko‘ndirganini rasman e’lon qildi. Butun dunyo millionlab muxlislari yillar davomida orzu qilgan ushbu tarixiy voqelik futbol olamini larzaga keltirmoqda. Xo‘sh, ushbu afsonaviy to‘qnashuv qachon va qaysi stadionda bo‘lib o‘tadi hamda Teves bu ikki raqibni birlashtirishga qanday erishdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tarixiy xayrlashuv o‘yini tafsilotlari va yulduzlarning roziligi olingan suhbatning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Afsonalar bilan mushtarak o‘tmish va Tevesning noyob mavqei
Karlos Teves jahon futbolida Messi va Ronaldu bilan bir vaqtda yelkama-yelka to‘p surgan sanoqli baxtli futbolchilardan biri hisoblanadi:
Leo bilan terma jamoadagi hamkorlik: Argentinalik forvard 2005 yildan 2015 yilga qadar Argentina milliy terma jamoasi safida Messi bilan bir hujum chizig‘ida harakat qilgan;
Krishtianu bilan Angliyadagi muvaffaqiyat: 2007 yildan 2009 yilgacha Teves «Manchester Yunayted» klubida Ronaldu bilan bir jamoada to‘p surib, Angliya va Yevropa maydonlarida ulkan g‘alabalarni nishonlagan;
Do‘stona rishtalar: Har ikki yulduz bilan saqlanib qolgan samimiy do‘stlik aynan Tevesga ushbu misli ko‘rilmagan tashabbusni ilgari surish imkonini berdi.
«Men doimo Krishtianu va Leoni bir jamoada ko‘rishni orzu qilganman. Ular barcha davrlarning eng ulug‘ futbolchilari. Butun dunyo nihoyat ushbu mo‘jizani ko‘rishi kerak», — deydi Karlos Teves.
Tarixiy bahs mezboni: Afsonaviy «La Bombonera» va dekabr rejasi
Ushbu noyob uchrashuvni o‘tkazish bo‘yicha barcha tashkiliy tafsilotlar belgilab olindi:
Marosim sababi: Gap 42 yoshli Karlos Tevesning rasmiy xayrlashuv o‘yini haqida bormoqda;
O‘tkazilish vaqti: Mazkur olamshumul tadbir joriy yilning dekabr oyiga rejalashtirilgan;
Afsonaviy stadion: Bahs Argentina futbolining ramzi bo‘lgan, Buenos-Ayres shahrida joylashgan mashhur «La Bombonera» arenasida bo‘lib o‘tadi.
Asosiy yechim va yulduzlarning tarixiy roziligi
Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — yillar davomida raqobatlashgan bu ikki gigant bir libosda o‘ynashga qanday rozi bo‘lganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Karlos Teves har ikki daho bilan shaxsan bog‘lanib, muzokara olib borgan. U Ronalduga: «Xayrlashuv o‘yinimda sen va Leo bir jamoada bo‘lishingizni istayman, butun dunyo ushbu mo‘jizani ko‘rsin», deya murojaat qilganida, Krishtianu darhol kelishini tasdiqlagan. Leoni ko‘ndirish ham hech qanday qiyinchilik tug‘dirmagan. Natijada, dekabr oyida futbol ixlosmandlari Messi va Ronalduning bir jamoa safida maydonga tushishidek tarixiy hodisaning guvohiga aylanadi.
Sizningcha, Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning bir jamoa libosida to‘p surishi ular o‘rtasidagi ko‘p yillik raqobatga chiroyli nuqta qo‘ya oladimi? Ushbu xayrlashuv uchrashuvida bu ikki afsona bir-biriga golli pas berishini tasavvur qila olasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu tarixiy sensatsion yangilikni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…