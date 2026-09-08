Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!

·124·Sport
Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk va murosasiz raqobat ramzlari — Lionel Messi hamda Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida ilk bor bitta klub libosida maydonga tushishi mumkin. Argentina milliy terma jamoasi va «Manchester Yunayted»ning sobiq hujumchisi Karlos Teves har ikki sayyora yulduzini bir jamoa safida to‘p tepishga ko‘ndirganini rasman e’lon qildi. Butun dunyo millionlab muxlislari yillar davomida orzu qilgan ushbu tarixiy voqelik futbol olamini larzaga keltirmoqda. Xo‘sh, ushbu afsonaviy to‘qnashuv qachon va qaysi stadionda bo‘lib o‘tadi hamda Teves bu ikki raqibni birlashtirishga qanday erishdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tarixiy xayrlashuv o‘yini tafsilotlari va yulduzlarning roziligi olingan suhbatning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Afsonalar bilan mushtarak o‘tmish va Tevesning noyob mavqei

Karlos Teves jahon futbolida Messi va Ronaldu bilan bir vaqtda yelkama-yelka to‘p surgan sanoqli baxtli futbolchilardan biri hisoblanadi:

  • Leo bilan terma jamoadagi hamkorlik: Argentinalik forvard 2005 yildan 2015 yilga qadar Argentina milliy terma jamoasi safida Messi bilan bir hujum chizig‘ida harakat qilgan;

  • Krishtianu bilan Angliyadagi muvaffaqiyat: 2007 yildan 2009 yilgacha Teves «Manchester Yunayted» klubida Ronaldu bilan bir jamoada to‘p surib, Angliya va Yevropa maydonlarida ulkan g‘alabalarni nishonlagan;

  • Do‘stona rishtalar: Har ikki yulduz bilan saqlanib qolgan samimiy do‘stlik aynan Tevesga ushbu misli ko‘rilmagan tashabbusni ilgari surish imkonini berdi.

«Men doimo Krishtianu va Leoni bir jamoada ko‘rishni orzu qilganman. Ular barcha davrlarning eng ulug‘ futbolchilari. Butun dunyo nihoyat ushbu mo‘jizani ko‘rishi kerak», — deydi Karlos Teves.

Tarixiy bahs mezboni: Afsonaviy «La Bombonera» va dekabr rejasi

Ushbu noyob uchrashuvni o‘tkazish bo‘yicha barcha tashkiliy tafsilotlar belgilab olindi:

  • Marosim sababi: Gap 42 yoshli Karlos Tevesning rasmiy xayrlashuv o‘yini haqida bormoqda;

  • O‘tkazilish vaqti: Mazkur olamshumul tadbir joriy yilning dekabr oyiga rejalashtirilgan;

  • Afsonaviy stadion: Bahs Argentina futbolining ramzi bo‘lgan, Buenos-Ayres shahrida joylashgan mashhur «La Bombonera» arenasida bo‘lib o‘tadi.

Asosiy yechim va yulduzlarning tarixiy roziligi

Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — yillar davomida raqobatlashgan bu ikki gigant bir libosda o‘ynashga qanday rozi bo‘lganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Karlos Teves har ikki daho bilan shaxsan bog‘lanib, muzokara olib borgan. U Ronalduga: «Xayrlashuv o‘yinimda sen va Leo bir jamoada bo‘lishingizni istayman, butun dunyo ushbu mo‘jizani ko‘rsin», deya murojaat qilganida, Krishtianu darhol kelishini tasdiqlagan. Leoni ko‘ndirish ham hech qanday qiyinchilik tug‘dirmagan. Natijada, dekabr oyida futbol ixlosmandlari Messi va Ronalduning bir jamoa safida maydonga tushishidek tarixiy hodisaning guvohiga aylanadi.

Sizningcha, Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning bir jamoa libosida to‘p surishi ular o‘rtasidagi ko‘p yillik raqobatga chiroyli nuqta qo‘ya oladimi? Ushbu xayrlashuv uchrashuvida bu ikki afsona bir-biriga golli pas berishini tasavvur qila olasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu tarixiy sensatsion yangilikni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiArman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiKecha, 23:57Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Kecha, 23:52YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiKecha, 23:44Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi